Rozhovor s Denysom Tyščenkom a Isaacom Pintoševičom. Na jar 2022 sa uskutočnila rozsiahla kryptomenová udalosť — otvorenie Leadership Academy pre MediaCoin. K dnešnému dňu existuje veľa spoločností spojených s trhom s kryptomenami a investíciami. Čím sa MediaCoin líši od ostatných? Prečo je to zaujímavé pre blogerov a odborníkov na kryptomeny, NFT a metaverse? V čom je projekt Leadership Academy výnimočný?

Pokúsme sa dnes nájsť odpovede na tieto a ďalšie otázky. Naši hostia: Denys Tyshchenko – marketingový riaditeľ spoločnosti MediaCoin a Isaac Pintosevich – prezident Medzinárodnej profesijnej asociácie školiteľov IPACT.

— Dobrý deň, milí hostia! Ďakujeme, že ste súhlasili s rozhovorom a povedzte nám podrobnosti o MediaCoine a najmä o projekte Leadership Academy!

Denys, povedzte mi, prosím, čo robí MediaCoin a aké sú vaše povinnosti v rámci spoločnosti.

– Ahojte chlapci! Spoločnosť MediaCoin popularizuje kryptomeny, učí ľudí o kryptomenách a zarába na nich peniaze, pričom umožňuje ľuďom spojiť sa a priblížiť sa k svojim idolom prostredníctvom sveta NFT a metaverza.

Som marketingový riaditeľ a zároveň jeden z obchodníkov spoločnosti. Som zodpovedný za to, aby peniaze správne fungovali, množili sa; pre všetok marketing a propagáciu spoločnosti po celom svete.

— Povedzte mi, prosím, v čom sa MediaCoin líši od iných investičných spoločností a v čom je zvláštnosť projektu Leadership Academy.

— MediaCoin sa odlišuje od seba: v prvom rade sme prví, ktorí spájajú sieťový marketing, NFT a metaverse. Po druhé, kladieme veľký dôraz na produkty. Len za šesť mesiacov už máme vlastný NFT trh, pravidelný trh, kde naši používatelia získavajú zľavy. Budúci mesiac máme tiež vyjsť prvú verziu metaverse, kde ju už ľudia budú môcť používať a veľmi skoro pribudne aj kryptomenová peňaženka.

Taktiež venujeme veľkú pozornosť tréningu. Na majstrovských kurzoch učíme: čo sú kryptomeny, ako s nimi zarobiť peniaze, čo je NFT a metaverse; takže človek, ktorý sa rozhodne s nami spolupracovať, je pri vedomí. A máme úžasnú Leadership Academy, za ktorú je zodpovedný Isaac Pintosevich. Vďaka nemu ľudia, ktorí prichádzajú na platformu, neštudujú len svet kryptomien, ale aj svet povedomia. Sergey Sevastyan, generálny riaditeľ spoločnosti a ja, sa tiež chystáme budúci mesiac spustiť školenie o kryptomenách a každý používateľ bude toto školenie stále absolvovať.

— Denys, ako si prišiel na nápad vytvoriť Leadership Academy?

— Myšlienka založiť Leadership Academy vznikla jednoducho preto, že v sieťovom marketingu pracujem už viac ako sedem rokov. Vždy sa zameriavam na učenie ľudí, pretože obchodovať som naučil viac ako 4000 ľudí. Chápem, že najdôležitejšie v živote je učiť sa. Ak má človek vedomosti a potom začne konať, bude mať 100% výsledky. A čo je najdôležitejšie, bude robiť menej chýb, preto ideme cestou učenia ľudí.

„Izák, povedz mi, prosím, prečo si súhlasil s účasťou na tomto projekte a aké perspektívy si videl.

— Po prvé, dnes sú kryptomeny, NFT a metaverse nové a rastúce sféry. Potrebujeme inovovať. Nové je tam, kde musíte byť, ak sa chcete rozvíjať a rásť, určite musíte byť s tým, kto je v popredí, v popredí. Preto som sa rozhodol začať spolupracovať s MediaCoin.

Po druhé, najdôležitejšou vecou v projektoch je tím. MediaCoin má tím neuveriteľne energických a ambicióznych ľudí. Vždy ma baví byť s týmito ľuďmi a pracovať. To je kľúč k úspechu. Ambície a energia lídrov v kombinácii s profesionalitou tímu, ktorého sú súčasťou, sú zárukou výsledkov v projektoch. Pozvali ma, čo dokazuje nielen ich ambície a energiu, ale aj ich najvyššiu inteligenciu. K spolupráci na projekte pozývajú tých najlepších v každej oblasti.

Po tretie, MediaCoin je medzinárodný projekt, ktorý sa šíri po celom svete, rovnako ako IPACT (International Professional Association of Coaches and Trainers), ktorú vediem. Máme podobnú ideológiu: ísť do sveta, do sveta bez hraníc. Dnes kryptomena spája celý svet, všetky krajiny. Je to najpohodlnejšia forma platby. Ako je IPACT celosvetový, taký je aj MediaCoin.

— Isaac, povedz nám, prosím, o svojich rozsiahlych skúsenostiach v oblasti koučingu a školenia.

V oblasti vzdelávania pracujem od roku 2006. Na začiatku som bol firemným trénerom, učil som spoločnosti ako Visa, MasterCard, Deloitte, Procter & Gamble, najväčšie korporácie na svete, učil som svoje metódy, ktoré som vymyslel ja. Potom som si vytvoril svoj vlastný jedinečný štýl koučingu s názvom „Nový kódex koučovania“. Vytvoril som aj Isaac Pintosevich Systems, čo bola jedna z najúspešnejších firiem v postsovietskom priestore, ktorú som neskôr predal. Viac ako 100 000 mojich študentov zorganizovalo IPACT. A ja som tomu šéfoval, som prezidentom tohto združenia. Táto nezisková organizácia pomáha trénerom pracovať kvalitne, aby sa na trh dostali tie najlepšie školiace služby. Ak si teda niekde objednáte školenia, školiace programy, pozriete sa, či majú IPACT akreditáciu, je to známka kvality.

Môžem povedať, že najmä v postsovietskom priestore som prešiel všetkými oblasťami vzdelávacieho biznisu. Som profesorom líderstva na Synergy Business School. Napísal som 14 kníh, celosvetovo sa predalo viac ako 1 000 000 kníh. Mám teda obrovské množstvo skúseností so vzdelávaním a všetky tieto skúsenosti patria k IPACTu a tie najdôležitejšie úspechy vo svete sa využívajú v MediaCoinLeadership Academy.

— Aké výhody získajú účastníci Leadership Academy z absolvovania vašich kurzov a školení?

— Vyvinuli sme Leadership Academy špeciálne pre MediaCoin. Všetky programy sú venované trom veciam: prvou sú ciele. Silní, veľkí lídri majú ambiciózne, jasné a veľké ciele.

Druhým je efektívnosť, činnosť na dosiahnutie týchto cieľov, vrátane programov „Víťaz lenivosti“, „Aja! Zložiť!“ Existujú programy, ktoré zvyšujú osobnú efektivitu a človek začne konať 20-krát viac ako predtým. Veľký gól a veľa akcií.

Tretím súborom programov sú programy, ktoré poskytujú vodcovské nástroje na budovanie tímu, motiváciu tímu. Vedúci dosiahne cieľ s pomocou tímu. Toto sú výhody, ktoré účastníci Leadership Academy dostávajú: učia sa stanovovať si ciele, konať 20-krát tvrdšie ako obyčajní ľudia pri dosahovaní cieľov a vytvárať a inšpirovať tímy, ktoré im pomôžu dosiahnuť tieto úžasné ciele.

— Popiera, hovor o prípadoch, o tom, čo už účastníci Leadership Academy dosiahli za krátke obdobie projektu.

— Je veľa prípadov. Ľudia, ktorí okamžite pochopili podstatu a začali sa učiť, doslova za mesiac, dostali výsledok x2! Najdôležitejšie je naučiť sa a využívať poznatky v praxi. Aj v tom pomáhame. Sú už ľudia, ktorí majú vďaka novým poznatkom väčšiu motiváciu, lenivosť ide stranou a už dostávajú tisíce a desaťtisíce dolárov.

— Aké ďalšie projekty plánujete realizovať na základe MediaCoinu?

— Na jeseň budeme mať všetky projekty, ktoré existujú v kryptomenách. Dnes, opakujem, ide o produktový trh, kde si môžete vďaka našej mene a našim kontaktom kúpiť niektoré produkty so zľavou. Napríklad produkty Apple predávame o 15 % lacnejšie ako trh. Obmedzený počet tovaru, ale len pre ľudí, ktorí majú našu menu.

Je to tiež NFT trh, kde môžete zarábať NFT a používať ich v metaverze.

Sú to mediálne vesmíry, v ktorých budú ľudia tancovať, učiť sa a spievať a zapoja sa do nich mediálne osobnosti, naša vlastná kryptomenová peňaženka, ktorá sa spustí koncom júla – začiatkom augusta, kde si ľudia budú môcť ukladať kryptomeny. , preniesť ich, nepotrebujú využívať iné služby, čo je najdôležitejšie, budú si môcť vymeniť kryptomeny za eurá v našej peňaženke, vyžiadať si našu kartu a platiť ňou.

Taktiež v lete budeme mať štartovaciu rampu a na jeseň výmena. Len za jeden rok (v novembri máme výročie) postavíme všetky produkty, ktoré sú dnes v kryptomenovom priemysle. Takže budeme aktualizovať produkty, pridávať nové veci a dávať našim účastníkom stále viac príležitostí.

— Isaac, čo chceš od čitateľa, ktorý chce zmeniť svoj život a zlepšiť svoje vodcovské schopnosti?

Ak ste vodcom, musíte ísť tam, kde sa vodcovia zhromažďujú. Ak chcete byť lídrom a dosiahnuť cieľ, musíte sa spojiť s ľuďmi, ktorí ho dosahujú. Nech ste s kýmkoľvek, s týmito ľuďmi sa naučíte. Ide o veľmi dôležitý zákon, ktorý veľmi jasne odráža podstatu. Ak chcete byť lídrom a dosiahnuť veľké ciele, choďte tam, kde sa zhromažďujú. Spojte sa a pracujte s tým najlepším, čo môžete v MediaCoin a Leadership Academy. Objavte najlepších ľudí na dosiahnutie vašich cieľov a vaše ciele budú dosiahnuté! To prajem všetkým čitateľom.

— Denys Tyshchenko a Isaac Pintosevich, veľmi pekne vám ďakujem za podrobný rozhovor! Prajeme vám úspech a prosperitu!