Kryptopriestor v Spojených štátoch zostáva v súčasnosti do značnej miery neregulovaný.

Brain Armstrong, generálny riaditeľ poprednej kryptomenovej burzy Coinbase, verí, že na reguláciu kryptomenového priestoru bude potrebných niekoľko regulátorov. Spomenul to v nedávnom podcastovom rozhovore.

Uviedol, že kryptomeny pravdepodobne nebude regulovať samotná Komisia pre cenné papiere a burzu USA (SEC). povedal Armstrong;

„Tu je to, čo si uvedomujem. Crypto bude veľa rôznych vecí. Nebude to robiť len jeden regulátor. Zamyslite sa nad kryptomenami ako bitcoin. To je celkom jasne tovar. Alebo Ethereum. Mnohé z nich sú komodity, ktoré by pravdepodobne mali byť regulované komoditným [regulátorom] alebo CFTC.“

Dodal, že ak ľudia chcú získať peniaze pre svoju spoločnosť ako bezpečnostné tokeny, malo by to byť regulované ako cenný papier SEC. Armstrong však poznamenal, že SEC musí objasniť, čo považuje za cenné papiere v priestore kryptomien.

Okrem bežných kryptomien máme stablecoiny, ktoré sú naviazané na fiat meny. Armstrong verí, že reguláciu stablecoinov by mala mať na starosti iná agentúra. Povedal;

„Samostatne existujú aj niektoré kryptomeny, ktoré sa stanú menami ako stablecoiny, a možno by ich malo regulovať ministerstvo financií. Nakoniec tu budú kryptomeny, ktoré nie sú ani jednou z vyššie uvedených. Sú to umelecké diela alebo niečo, čo by pravdepodobne ani nemalo byť regulované.“

Generálny riaditeľ Coinbase tvrdil, že regulačné orgány musia nájsť správnu rovnováhu medzi ochranou investorov a podporou inovácií v rámci kryptoekosystému. Povedal;

„Chceme vyvážiť ochranu ľudí, ale zároveň nechceme, aby vláda bola v pozícii, kde si vyberá víťazov a porazených. To, že je niečo legálne, z toho ešte nerobí dobrú investíciu.“

Armstrong zopakoval želanie Coinbase spolupracovať s regulačnými agentúrami na odstránení podvodov a podvodov v kryptomenovom priestore. Nechce však, aby vláda sťažila bežným investorom vstup na trh. Povedal;

„Chcem spolupracovať s kýmkoľvek vo vláde, aby sa to nestalo. Nebezpečenstvo je, ak sa niekedy dostaneme na miesto, kde hovoríme, že teraz môžu investovať iba bohatí ľudia, pretože nejakým spôsobom existuje akreditovaný test investorov. To je vo svojej podstate vylučujúce. Nepáčia sa mi zákony o akreditovaných investoroch.“

Coinbase je verejne kótovaná spoločnosť v Spojených štátoch a jedna z najväčších búrz s kryptomenami podľa trhovej kapitalizácie.