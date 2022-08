Prečo nikto nehovorí o závislosti na obchodovaní s kryptomenami?

Kľúčové informácie

Rozprávali sme sa s päťčlenným panelom odborníkov na tému závislosti obchodovania s kryptomenami

Odborníci sa zhodujú, že medzi závislosťou od obchodovania s kryptomenami a závislosťou od hazardných hier nie je takmer žiadny rozdiel

Najhoršie postihnutou demografickou skupinou pre závislosť od hazardných hier sú mladí muži – presne tá istá demografická skupina, ktorá s najväčšou pravdepodobnosťou obchoduje s kryptomenami

Influenceri propagujúci krypto svojim nasledovníkom boli jednomyseľne kritizovaní

Experti sa zhodli, že zvýšená volatilita kryptomien je veľkým lákadlom pre závislých

Regulačné orgány musia urobiť viac, aby zabránili závislosti; povinnosť konať zodpovednejšie

Iba 1 z našich 5 odborníkov povedal, že svet by bol lepším miestom bez hazardných hier a/alebo kryptomien

Úvod

Milujem kryptomenu. Myslím si, že Bitcoin môže urobiť tento svet lepším miestom. Verím, že inovácie, ktoré sa dejú v širšom odvetví kryptomien, môžu mať pozitívny vplyv na mnohé sektory, ekonomiky a životy.

Ale kryptomeny majú aj temnú stránku.

Pri nedávnom krachu trhu sme boli svedkami toho, že ľudia strácajú vysokoškolské prostriedky, celoživotné úspory a peniaze, ktoré si požičali od priateľov a rodiny. Existujú pochmúrne príbehy o sebapoškodzovaní ľudí; dochádza k výpadkom duševného zdravia a je tam veľa bolesti.

Závislosť je veľmi vážna choroba, ktorá postihuje nielen jednotlivca, ale aj jeho priateľov a rodinu. Chceli sme posúdiť závislosť na obchodovaní s kryptomenami, čo je téma, ktorá je v bežných médiách pomerne málo pokrytá, a ako blízko sú podobnosti s hazardnými hrami.

Zoznámte sa s našimi odborníkmi

Nielenže sme sa zaoberali údajmi, ale tiež sme viedli rozhovory s panelom odborníkov. Ich životopisy a kvalifikácia sú nasledovné.

Dr. Mark Griffiths – autorizovaný psychológ a významný profesor behaviorálnej závislosti na Nottingham Trent University

Dr. Jeremiah Weinstock – profesor na katedre psychológie na Saint Louis University, so zameraním na návykové správanie s dôrazom na poruchu hazardných hier a cvičenie ako intervenciu.

Dr. Lia Nower – profesorka a riaditeľka Centra pre štúdium hazardných hier a program školenia poradcov pre závislosť (ACT).

Dr. John McAlaney – autorizovaný psychológ, autorizovaný vedec a profesor psychológie na univerzite v Bournemouthe.

Tony Marini – vedúci kryptoterapeut na rehabilitačnej klinike Castle Craig

Podobnosti so závislosťou od hazardných hier

Po prvé, podľa mnohých výskumov na túto tému sú demografickou skupinou najviac ohrozenou rozvojom závislosti na hazardných hrách zvyčajne mladší muži. Pri pohľade na štúdiu vykonanú spoločnosťou Pew Research to koreluje s najpopulárnejšou demografickou skupinou kryptoinvestorov. Hrubých 43 % mužov vo veku 18 – 29 rokov investovalo, obchodovalo alebo používalo kryptomeny v porovnaní so 16 % z celkovej populácie.

Druhým dôležitým faktorom je, že hazard je podobný mnohým investíciám do kryptomien. Akonáhle sa presuniete na rizikové spektrum do sféry altcoinov s nízkymi trhovými kapitalizáciami, nejasnými prípadmi použitia a anonymnými zakladateľmi, výnosy môžu byť buď nadrozmerné (10X +) alebo nulové (väčšina týchto mincí nakoniec klesne, niektoré náhle). Ide teda o rovnaký výplatný profil ako pri bežnej stávke.

Kryptomeny aj hazardné hry zdieľajú určitý stupeň rizika,“ povedal Dr McAlaney. „Toto môžu ľudia považovať za vzrušujúce a môžu ich vtiahnuť do správania. Okrem toho, ako hazardné hry, tak kryptomeny môžu zahŕňať určitý stupeň zručnosti a následne môžu viesť k zisku,“ dodal.

„V oboch prípadoch je úspešná len menšina ľudí,“ zdôraznil – a v tom je problém.

Dr Nower stručne zhrnul podobnosti a tvrdil, že obchodovanie s kryptomenami a závislosť od hazardných hier sú jedno a to isté. „Nie sú to rôzne závislosti. Obchodovanie s kryptomenami môže byť jednou z foriem závislosti na hazardných hrách,“ povedala.

„Hazard je riskovanie niečoho hodnotného (peniaze) pri neistom výsledku s nádejou na zisk. Ľudia, ktorí často obchodujú s kryptomenami (na rozdiel od držania kryptomien ako investície), hrajú hazardné hry.

V skutočnosti medzi odborníkmi panoval konsenzus, že medzi hazardnými hrami a závislosťami od kryptomien sa príliš nerozlišuje. Psychologický aspekt, rizikový profil, neistota a zhon sú spoločné témy oboch.

Zradné sebavedomie, že je možné „poraziť bookmakera“ alebo „poraziť trh“, tiež pevne drží podvedomie účastníkov v oboch odvetviach.

Rast závislosti od kryptomien napreduje

Pamätajte si, že kryptomeny existujú len niekoľko rokov – a len v hlavnom prúde na veľmi krátky čas. Dáva preto zmysel, že nebezpečenstvá nie sú zvýraznené, ako je tomu v prípade závislosti od hazardných hier. Ale keďže kryptomeny naďalej rastú, môžeme očakávať, že problémy budú narastať?

Zdá sa, že medzi našou skupinou odborníkov je konsenzus áno.

Dr Griffiths hovorí, že problémom sú aj situačné faktory. „Situačné charakteristiky zahŕňajú veci v prostredí, ktoré môžu ovplyvniť zapojenie sa do správania. V prípade hazardných hier by to zahŕňalo veci, ako je počet miest hazardných hier v oblasti, marketing a reklama hazardných hier a jednoduchý prístup k hazardným hrám, ako napríklad možnosť hrania na vašom smartfóne.

Problém zhrnul úhľadnou analógiou. „Pokiaľ ide o závislosť na hazardných hrách, len veľmi málo ľudí sa stane závislým od hrania dvojtýždenných lotériových hier (pretože sú len dve žrebovania týždenne a ide o diskontinuálnu formu hazardu), zatiaľ čo oveľa viac ľudí sa stáva závislými od hracích automatov, pretože človek má čas a peniaze, môže hrať znova a znova a znova (a je to nepretržitá forma hazardu)“.

V kontexte vyššie uvedeného sa zdá pravdepodobné, že ako kryptomena naďalej rastie – čo sa jej doteraz darilo podobným tempom ako internet v jej začiatkoch –, popri nej narastie aj závislosť. Burzy sa objavujú zdanlivo denne, adopcia sa zvyšuje a vytvára sa množstvo odvodených produktov a služieb – to všetko sa spája s cieľom zvýšiť prístup na trhy.

Treba tiež poznamenať, že obchodovanie s kryptomenami je 24/7. Na rozdiel od bežných finančných trhov sa kryptotrh nikdy nezatvorí. Podobne, ako pri športových stávkach, kde je možné stávkovať iba vtedy, ak je udalosť zapnutá, v kryptomenách neexistujú žiadne „off-hodiny“.

Influenceri propagujúci krypto

Vzhľadom na to, že konvenčná múdrosť je tu podložená odborným názorom, niečo iné nám prišlo zvláštne. Prečo majú influenceri povolené šliapať na obskúrne kryptomeny svojim nasledovníkom a propagovať tieto mince za poplatok?

„Zaoberáte sa kryptomenami,“ napísala Kim Kardashian vlani v júni v príspevku na Instagrame svojim 228 miliónom sledovateľov. Potom pokračovala v propagácii Ethereum Max, zjavnej kryptomeny na kopírovanie a vkladanie, ktorá odvtedy klesla o 99 %.

Aspoň jedna strana chce pre reality hviezdu následky. Bola na ňu podaná skupinová žaloba za účasť na podvode typu pump-and-dump, pričom token klesol o 99 %. Obzvlášť znepokojujúca je demografická situácia Kardashianových nasledovníkov, mnohí neplnoletí a ovplyvniteľní.

Konsenzus medzi odborníkmi tu bol takmer jednomyseľný znechutenie, že influenceri sú tak pripravení využiť svojich nasledovníkov. Marini odsúdil, že influencerom „záleží len na peniazoch a nie na zdraví ľudí“. Dr Nower povedal, že influenceri sa „modlia za FOMO u priemerného človeka“.

Dr Weinstein tiež uviedol zaujímavú poznámku, v nadväznosti na našu predchádzajúcu časť o situačných faktoroch, že „propagácia (ovplyvňovateľov) týchto mien zvyšuje vnímanú dostupnosť. Dostupnosť je nevyhnutnou súčasťou rozvoja návykovej poruchy“.

Dr Griffiths zopakoval tento názor a zdôraznil, že ovplyvňovatelia sú kľúčoví v procese akvizície. „Ovplyvňovatelia (v náčrte rôznych charakteristík ovplyvňujúcich závislosť vyššie) sú situačné charakteristiky, ktoré vysvetľujú, ako môžu jednotlivci začať obchodovať.“

S pohŕdaním voči ovplyvňovateľom zo strany tých, ktorí každý deň pracujú so závislými, je zarážajúce, aký úplný nedostatok dôsledkov im čelia. Aj keď sme vyššie spomenuli súdny spor proti Kardashianovej, zdá sa nepravdepodobné, že by z toho malo nejaký vplyv a počas býčieho zápasu bolo možné vidieť množstvo príspevkov od podobných celebrít.

Nestálosť kryptomien a duševné zdravie

Je dobre známe, aký nestály je svet kryptomien. Ceny môžu okamžite vyletieť, ale aj prudko spadnúť – ako sme videli tento rok. Chceli sme posúdiť, do akej miery táto volatilita ovplyvňuje rozsah závislosti a vplyv na duševné zdravie.

Konsenzus bol v tom, že hoci volatilita nie je zďaleka jediným faktorom spôsobujúcim záťaž na duševné zdravie, bola to dôležitý aspekt. „Pre niektorých jednotlivcov bude volatilita vzrušujúca a budú prenasledovať vzrušenie zo snahy „načasovať“ trh,“ povedal Dr. Weinstock. Ďalej varoval, že „ako jednotlivci spájajú svoje kryptoinvestície so svojou identitou, ovplyvňuje to sebaúctu a prispieva k depresii a úzkosti“.

Dr Nower varoval pred „cyklom závislosti“, ktorý môže podporovať volatilita, „zaujatosť, pocity stiahnutia sa do seba, tolerancia (potreba kúpiť viac, aby ste pocítili rovnakú úroveň vzrušenia), prenasledovanie (nakupovanie viac, aby ste kompenzovali straty). Niekoho to môže psychicky úplne pohltiť tak, že zanedbáva ľudí a povinnosti vo svojom živote.“

To dáva zmysel. Prenasledovanie dopamínu, adrenalín a pocit zaangažovanosti sa zvyšujú, keď sa ceny pohybujú milión míľ za hodinu. V kryptomene je málokedy pokojný deň – to znamená, že sa dá ľahko získať zhon.

Legislatíva a závislosť od kryptomien

S takou silnou metlou závislosti – a krypto ďaleko od imunity – je dôležité zamerať sa na niektoré aspekty, ktoré môžu zabrániť tomu, aby človek upadol do závislosti.

Prvou témou, ktorá vyplynula z odpovedí odborníkov, bola zodpovednosť zainteresovaných spoločností urobiť viac. „Priemysel kryptomien by mal nasledovať príklad NYSE a iných akciových trhov v tom, že propagujú myšlienku, že peniaze na trhu sú investíciou a nie systémom rýchleho zbohatnutia,“ prosil Dr Weinstock. Dr Nower povedal: „Myslím si, že by mali byť lepšie prepojení so zdrojmi na pomoc problémovým hráčom, ale, samozrejme, nechcú, aby sa ich produkt považoval za hazard“.

Ďalším faktorom, na ktorý sme boli zvedaví, bola veková hranica. Väčšina odborníkov bola za otázku, či by sa pri obchodovaní s kryptomenami, ako je to v prípade hazardných hier, mala zaviesť požiadavka na minimálny vek.

Doktorka Nower povedala: „Stanovenie vekovej hranice pre tieto veci by mohlo ochrániť niektorých mladších ľudí, ktorí majú tendenciu byť impulzívnejší“, pričom dokonca povedala, že by to isté urobila aj pre rizikové akcie.

Dr McAlaney tiež súhlasil, ale varoval, že „toto je mimoriadne ťažké regulovať“ a dodal, že „typ človeka, ktorý sa začne zaujímať o kryptomeny, je pomerne často typom človeka, ktorý rozumie a vie, ako obísť počítačové systémy“.

Dr Weinstock navrhol, že „priemysel kryptomien by mal nasledovať príklad NYSE a iných akciových trhov v tom, že propagujú myšlienku, že peniaze na trhu sú investíciou, nie schémou rýchleho zbohatnutia“, zatiaľ čo všetci naši experti poukázali na všeobecný nedostatok. regulácie na celom trhu, nielen v oblasti závislosti. „Na začiatku by to malo byť regulované,“ povedal Marini stručne.

Dr Griffiths poukázal na to, že „každý poskytovateľ služieb, ktorý má produkt, ktorý môže byť potenciálne problematický a návykový, má povinnosť postarať sa o svoju klientelu“. Zdá sa však, že existuje konsenzus, že spoločnosti v tomto smere neplnia svoju úlohu. „Je zrejmé, že jednotlivci musia niesť určitú zodpovednosť za svoje činy, ale to neznamená, že by sa hazardné spoločnosti a obchodné spoločnosti mali zbaviť vlastnej zodpovednosti,“ dodal.

Je zaujímavé, že iba jeden z našich piatich odborníkov tvrdil, že svet by bol lepším miestom bez hazardných hier alebo kryptomien – pričom zdôraznil, že by sme mali tento problém kontrolovať, regulovať, pomáhať a študovať ho, a nie ho priamo zakazovať.

Záver

Veríme, že tu uvedený výskum ukazuje, že závislosť na obchodovaní s kryptomenami je veľmi nebezpečným a skutočným utrpením. Zdá sa, že medzi ňou a závislosťou od hazardných hier nie je takmer žiadny rozdiel. Napriek tomu postoj medzi mainstreamovými médiami, influencermi a verejnosťou nezohľadňuje tieto úskalia rovnakým spôsobom, akým by sa reklama alebo podpora hazardných hier za normálnych okolností odmietli.

S kryptomenami, ktoré explodujú do hlavného prúdu a vykazujú meteorický rast, a to aj napriek poklesu cien v tomto roku, toto odvetvie nikam nevedie. To znamená, že bohužiaľ nezmizne ani obchodná závislosť.

Je načase, aby sme si uvedomili, aký je to problém, a začali sa ho snažiť riešiť.

Ak vy alebo niekto, koho poznáte, trpíte závislosťou od hazardných hier alebo kryptomien, požiadajte o pomoc. Existuje množstvo zdrojov dostupných online a čísel, na ktoré môžete volať, v závislosti od toho, kde sa nachádzate, vrátane NCPG, health-tourism.com, problemgamblingguide.com alebo sa porozprávajte s niekým, koho poznáte. Dúfame, že tento článok ukáže, aké nebezpečné, ale aj bežné môžu byť takéto závislosti.

