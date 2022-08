Tieto otázky a odpovede sú úplným rozhovorom s Dr Johnom McAlane. Pre náš hlboký ponor do závislosti na obchodovaní s kryptomenami, s prispením celého panelu odborníkov, si pozrite toto článok.

Nižšie je rozhovor s Dr. Johnom McAlaneym – autorizovaným psychológom, autorizovaným vedcom a profesorom psychológie na Bournemouth University.

Ak sa chcete hlbšie ponoriť do témy závislosti obchodovania s kryptomenami a jej prepojenia na hazardné hry, kliknite na tento odkaz. Pokiaľ ide o úplný rozhovor s Dr Johnom McAlane, pozri nižšie.





CoinJournal (CJ): Myslíte si, že existujú podobnosti medzi závislosťou od obchodovania s kryptomenami a závislosťou od hazardných hier? Ak áno, mohli by ste uviesť tie najvýznamnejšie?

Kryptomeny aj hazardné hry zdieľajú určitý stupeň rizika. To je niečo, čo ľudia môžu považovať za vzrušujúce a môže ich to vtiahnuť do správania. Hazardné hry aj kryptomeny môžu navyše zahŕňať určitú zručnosť a následne môžu viesť k zisku.

Napríklad zručný, profesionálny hráč pokru dokáže pokerom zarobiť toľko peňazí, že sa stane hlavným zdrojom jeho príjmu. Podobne niekto, kto má skúsenosti s kryptomenami, si môže obchodovaním zarobiť na živobytie – no v oboch prípadoch je úspešná len menšina ľudí.

CJ: Čím to je podľa vás, vďaka čomu sú aktivity ako obchodovanie také návykové?

Ako ľudia sme sa vyvinuli, aby sme boli motivovaní odmenami. Toto je jeden zo spôsobov, ako sa učíme fungovať v spoločnosti. Je to tiež jeden z dôvodov, prečo existujú behaviorálne závislosti – niečo robíme a dostávame za to nejakým spôsobom odmenu, čo nás motivuje robiť to znova. Sme tiež nútení byť zvedaví a riskovať. To nám pomáha objavovať sociálny svet. Obchodovanie kombinuje oba tieto procesy.





CJ: Aký je váš názor na influencerov, ktorí na oplátku za poplatok od zakladateľov propagujú obskúrne kryptomeny svojim sledovateľom s malými znalosťami o tom, ako to funguje – je to podľa vás problematické?

Všetci sme sociálne stvorenia, aj keď často podceňujeme, ako veľmi nás ovplyvňuje naše okolie. Je to tak najmä v mnohých kultúrach, kde sme hrdí na to, že sme jednotlivci. Máme tiež tendenciu predpokladať, že iní vedia viac ako my, ak títo iní konajú sebavedomo a informovane.

To znamená, že ľudia môžu venovať pozornosť influencerom na základe toho, ako sa daný influencer prezentuje; namiesto toho, aby svoj úsudok zakladali na tom, koľko toho ovplyvňovač objektívne vie o obchodovaní.





CJ: Ovplyvní podľa vás denná volatilita cien kryptomien duševné zdravie, keďže ľudia vidia, že ich investície každý deň tak výrazne stúpajú a klesajú?

Hoci určitá miera rizika môže byť príjemná, radi máme vo svojom živote určitú konzistenciu – v iných sa dokážeme vyrovnať s určitou mierou nepredvídateľnosti, ale len do predvídateľnej úrovne. Neustále prechádzanie obdobiami nestálosti a neistoty môže u jednotlivcov vyvolať pocity úzkosti, čo môže mať vplyv na ich duševné zdravie.

CJ: Výskum závislosti na obchodovaní s kryptomenami je stále obmedzený, myslíte si, že potreba tohto bude v budúcnosti pravdepodobne rásť?

Je to veľmi pravdepodobné. Obchodovanie s kryptomenami je nové správanie a nové správanie vždy upúta pozornosť výskumníkov. To platí najmä v prípade, ak existuje akýkoľvek náznak, že predmetné správanie môže spôsobiť ujmu jednotlivcovi alebo iným.

CJ: Veríte, že odvetvie kryptomien by malo urobiť viac pre podporu bezpečného investovania a riešenie problému závislosti?

V iných odvetviach, ako je hazardný priemysel alebo alkoholový priemysel, sa očakáva, že spoločnosti sa zapoja do toho, čo sa nazýva spoločenská zodpovednosť podnikov, v rámci ktorej podporujú bezpečné používanie svojich produktov, aj keď sa často vedú diskusie o tom, či tieto odvetvia robia toľko, koľko mohli urobiť. Toto je niekedy posilnené legislatívou.

Odvetvie kryptomien má v tomto potenciálnu výhodu, pretože teoreticky je jednoduchšie sledovať online správanie ako offline správanie, ako je napríklad požívanie alkoholu. To znamená, že existuje potenciál rýchlejšie identifikovať ľudí, ktorí majú problémy, a tiež poskytovať personalizovanú podporu.

To si však vyžaduje koordinované úsilie odvetvia. Ak sa jednotlivec so závislosťou domnieva, že jedna krypto spoločnosť obmedzuje ich konanie, môže ísť do inej spoločnosti.





CJ: Konvenčné hazardné hry sú na mnohých územiach obmedzené na spotrebiteľov vo veku 18 a viac rokov. Myslíte si, že by malo existovať podobné pravidlo v rámci kryptomeny, aby sa ochránili mladšie, ovplyvniteľnejšie mysle pred potenciálnou závislosťou?

Áno, verím, že obchodovanie by malo byť obmedzené na osoby vo veku 18 a viac rokov. Musíme však uznať, že toto je mimoriadne ťažké regulovať. Tiež by som povedal, že typ človeka, ktorý sa začne zaujímať o kryptomeny, je pomerne často typom človeka, ktorý rozumie a vie, ako obísť počítačové systémy.

CJ: Ak vás môžem donútiť odpovedať áno alebo nie, veríte, že svet by bol šťastnejším miestom bez hazardu?

ja tomu neverím. Väčšina ľudí, ktorí hrajú hazardné hry, to robí spôsobom, ktorý je bezpečný, zodpovedný a príjemný. Tí, u ktorých sa vyvinula závislosť od hazardných hier, majú často v živote problémy, ktoré sú základom ich závislosti. Ak by to nebolo hazardné hry, pravdepodobne by preukázali závislosť na niečom inom.

CJ: Podobne ako vo vyššie uvedenej otázke, bol by svet lepším miestom bez investovania do kryptomien?

pochybujem. Kryptomena vznikla od jednotlivcov, ktorí sa snažili nájsť nové spôsoby doručovania finančných transakcií. Táto zvedavosť o tom, ako fungujú systémy a ako ich možno zmeniť, je základným aspektom toho, čo znamená byť človekom. Svet by bol veľmi nudný, keby ľudia vždy akceptovali status quo.





CJ: Čo môžete poradiť ľuďom, ktorí sa zaujímajú o obchodovanie s kryptomenami, ktorí môžu mať predispozíciu k závislostiam na hazardných hrách?

Každý, kto si je vedomý toho, že môže mať problém s hazardom, už pravdepodobne vie, že by sa mal vyhýbať činnostiam, ako je obchodovanie s kryptomenami. Ak sa rozhodnú zapojiť, mali by si dávať pozor na svoje správanie a myšlienky a dávať si pozor na varovné signály, ako je naháňanie sa za prehrami, klamstvo o svojom správaní druhým alebo zažívanie viny či výčitiek svedomia za svoje činy.