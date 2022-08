Rozhovor s Dr Liou Nower o závislosti na obchodovaní s kryptomenami

Tieto otázky a odpovede sú úplným rozhovorom s Dr Liou Nower. Náš hlboký ponor do závislosti na obchodovaní s kryptomenami s príspevkom od celého panelu odborníkov nájdete v tomto článku.

Nižšie je rozhovor s Dr. Liou Nower, profesorkou a riaditeľkou Centra pre štúdium hazardných hier a program školenia poradcov pre závislosť (ACT). Toto je úplný prepis nášho rozhovoru, citáty z neho boli uverejnené v našom hlavnom článku na túto tému tu.

Ak sa chcete hlbšie ponoriť do témy závislosti obchodovania s kryptomenami a jej prepojenia na hazardné hry, kliknite na tento odkaz. Pokiaľ ide o úplný rozhovor s Dr Liou Nower, pozri nižšie.

CoinJournal (CJ): Myslíte si, že existujú podobnosti medzi závislosťou od obchodovania s kryptomenami a závislosťou od hazardných hier? Ak áno, mohli by ste prosím vymenovať tie najvýznamnejšie?

Nie sú to rôzne závislosti. Obchodovanie s kryptomenami môže byť jednou z foriem závislosti na hazardných hrách. Hazard je riskovanie niečoho hodnotného (peniaze) s neistým výsledkom s nádejou na zisk. Ľudia, ktorí často obchodujú s kryptomenami (na rozdiel od držania kryptomien ako investície), hrajú hazardné hry.

CJ: Čím to je podľa vás, vďaka čomu sú aktivity ako obchodovanie také návykové?

Kvôli volatilnej povahe kryptomien človek nemôže predpovedať, či vyhrá alebo prehrá. Je tu obrovský nával dopamínu, chemickej látky pre potešenie, keď sa prudko zvýši a vy ste zrazu strojnásobili svoje peniaze. V iné dni môžete stratiť rovnako veľa, ale s tým je spojený aj zhon, hoci v negatívnom zmysle.

Okrem vzrušenia je tu aj plán posilnenia variabilných pomerov spojený s vysoko rizikovým obchodovaním. Keď dochádza k veľkým zmenám v návratnosti v nepredvídateľných intervaloch, je to najnávykovejšia forma kondicionovania.

CJ: Aký je váš názor na influencerov, ktorí na oplátku za poplatok od zakladateľov propagujú obskúrne kryptomeny svojim sledovateľom s malými znalosťami o tom, ako to funguje – je to podľa vás problematické?

Nechcite vedieť môj názor na influencerov vo všeobecnosti… Korisťujú FOMO v priemernom človeku.

CJ: Ovplyvní podľa vás denná volatilita cien kryptomien duševné zdravie, keďže ľudia vidia, že ich investície každý deň tak výrazne stúpajú a klesajú?

Áno, podporuje to návykový cyklus: zaujatosť, pocity stiahnutia sa, tolerancia (potreba kúpiť viac, aby ste pocítili rovnakú úroveň vzrušenia), prenasledovanie (nakupujte viac, aby ste kompenzovali straty). Niekoho to môže psychicky úplne pohltiť tak, že zanedbáva ľudí a povinnosti vo svojom živote.

CJ: Výskum závislosti na obchodovaní s kryptomenami je stále obmedzený, myslíte si, že potreba tohto bude v budúcnosti pravdepodobne rásť?

Väčšina z nás v oblasti štúdií hazardných hier už zahŕňa obchodovanie s kryptomenami vo svojich výskumných štúdiách ako hazardnú aktivitu. Myslím si, že ho začne študovať viac ľudí, ak bude naďalej populárny a nestály. Ak sa stane stabilnou komoditou, potom sa použije na investície. Je to podobné ako rozdiel medzi investovaním do dlhodobých akcií a obchodovaním s maržami a opciami, čo je forma hazardu.

CJ: Veríte, že odvetvie kryptomien by malo urobiť viac pre podporu bezpečného investovania a riešenie problému závislosti?

Myslím si, že by mali byť lepšie prepojené so zdrojmi na pomoc problémovým hráčom, ale, samozrejme, nechcú, aby sa ich produkt považoval za hazard. Keďže je to vo svojej podstate riskantné, v tomto bode nemôžu s volatilitou veľa urobiť, čo ju urobí nebezpečnou pre tých, ktorí hľadajú vzrušenie a tých, ktorí chcú zbohatnúť jednoduchým spôsobom.

CJ: Konvenčné hazardné hry sú na mnohých územiach obmedzené na spotrebiteľov vo veku 18 a viac rokov. Myslíte si, že by malo existovať podobné pravidlo v rámci kryptomeny, aby sa ochránili mladšie, ovplyvniteľnejšie mysle pred potenciálnou závislosťou?

určite. Ale tiež si myslím, že by to tak malo byť v prípade rizikových akcií. Ako pravdepodobne viete, existuje niekoľko základných požiadaviek, ktoré musíte splniť, aby ste mohli obchodovať s maržami a opciami, ale niektoré gamifikovaných aplikácií sa to podarilo obísť tým, že ľuďom umožnili revidovať svoje odpovede, aby mohli obchodovať.

Stanovenie vekovej hranice pre tieto veci by mohlo ochrániť niektorých mladších ľudí, ktorí majú tendenciu byť impulzívnejší. Ale naivnému obchodníkovi, ktorý dúfa, že rýchlo zarobí peniaze bez odborných znalostí, by to veľmi nepomohlo.

CJ: Ak vás môžem donútiť odpovedať áno alebo nie, veríte, že svet by bol šťastnejším miestom bez hazardu?

Hazardné hry sú jednou z foriem zábavy. Pre väčšinu ľudí to nie je problém. Je to problém len pre niektorých. Takže si nemyslím, že to u väčšiny ľudí ovplyvňuje šťastie.

CJ: Podobne ako vo vyššie uvedenej otázke, bol by svet lepším miestom bez investovania do kryptomien?

Rovnaká odpoveď ako na predošlú otázku.

CJ: Čo môžete poradiť ľuďom, ktorí sa zaujímajú o obchodovanie s kryptomenami, ktorí môžu mať predispozíciu k závislostiam na hazardných hrách?

Ak investujete do kryptomien, keď sú dole a plánujete ich držať dlhodobo alebo na rozumnú dobu, potom ich predať, zdá sa to ako dobrá investičná stratégia, ak dokážete tolerovať riziko. Ak denne nakupujete a predávate na trhu, hráte hazardné hry a pravdepodobne by ste nemali obchodovať s kryptomenami.