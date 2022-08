Tieto otázky a odpovede sú úplným rozhovorom s Dr Jeremiahom Weinstockom. Náš hlboký ponor do závislosti na obchodovaní s kryptomenami s príspevkom od celého panelu odborníkov nájdete v tomto článku.

Nižšie je rozhovor s Dr. Jeremiahom Weinstockom profesorom na katedre psychológie, na univerzite v Saint Louis so zameraním na návykové správanie s dôrazom na poruchu hazardných hier a cvičenie ako intervenciu. Toto je úplný prepis nášho rozhovoru, citáty z neho boli uverejnené v našom hlavnom článku na túto tému tu.

Ak sa chcete hlbšie ponoriť do témy závislosti obchodovania s kryptomenami a jej prepojenia na hazardné hry, kliknite na tento odkaz. Pokiaľ ide o úplný rozhovor Dr. Weinstocka, pozri nižšie.

CoinJournal (CJ): Myslíte si, že existujú podobnosti medzi závislosťou od obchodovania s kryptomenami a závislosťou od hazardných hier? Ak áno, mohli by ste uviesť tie najvýznamnejšie?

Aj keď závislosť od obchodovania s kryptomenami nie je oficiálnou diagnózou v rámci našej klasifikácie psychiatrických porúch, jednotlivci, ktorí sa zapájajú do obchodovania s kryptomenami, môžu bojovať a pociťovať negatívne dôsledky svojho obchodného správania.

Charakteristickým znakom poruchy hazardného hrania a iných závislostí je (1) strata kontroly, čo znamená, že jednotlivec sa snaží zastaviť alebo obmedziť svoje hráčske správanie a nie je schopný to urobiť, (2) tolerancia, potreba správania sa väčšia intenzita na dosiahnutie požadovaného účinku a (3) stiahnutie sa, prežívanie podráždenosti a náladovosti, keď sa človek pokúša prestať alebo obmedziť.

Ak jednotlivci, ktorí sa zapájajú do obchodovania s kryptomenami, pociťujú jeden alebo viacero z týchto charakteristických symptómov, sú potenciálne závislí od obchodovania s kryptomenami. Obchodníci, ktorí hľadajú vzrušenie a často obchodujú (tj nekupujú a nedržia investičnú stratégiu), sú vystavení zvýšenému riziku, že sa toto správanie stane neprispôsobivým.

CJ: Čím to je podľa vás, vďaka čomu sú aktivity ako obchodovanie také návykové?

Neistota a volatilita krypto trhov. Na týchto trhoch existuje „príležitosť“ vyhrať peniaze v krátkom čase. Jednotlivci, ktorí zažijú skoré veľké víťazstvo, sú náchylnejší na to, aby sa obchodovanie s kryptomenami stalo návykovým.

CJ: Aký je váš názor na influencerov, ktorí na oplátku za poplatok od zakladateľov propagujú obskúrne kryptomeny svojim sledovateľom s malými znalosťami o tom, ako to funguje – je to podľa vás problematické?

Neverím, že influenceri sú problematickí, keďže široká verejnosť vo všeobecnosti chápe, že sa snažia speňažiť akékoľvek témy, ktoré zdôrazňujú alebo propagujú. Zverejnenie ich finančného vzťahu s týmito spoločnosťami by zvýšilo transparentnosť.

Ich propagácia týchto mien zvyšuje vnímanú dostupnosť. Dostupnosť je nevyhnutnou súčasťou rozvoja návykovej poruchy.

CJ: Ovplyvní podľa vás denná volatilita cien kryptomien duševné zdravie, keďže ľudia vidia, že ich investície každý deň tak výrazne stúpajú a klesajú?

Áno, volatilita prispieva k problémom duševného zdravia, keďže peniaze jednotlivcov denne stúpajú a klesajú. Ako jednotlivci spájajú svoje kryptoinvestície so svojou identitou, ovplyvňuje to sebaúctu a prispieva k depresii a úzkosti. Pre niektorých jednotlivcov bude volatilita vzrušujúca a budú prenasledovať vzrušenie zo snahy „načasovať“ trh.

CJ: Výskum závislosti na obchodovaní s kryptomenami je stále obmedzený, myslíte si, že potreba tohto bude v budúcnosti pravdepodobne rásť?

K dnešnému dňu existuje obmedzený výskum obchodovania s kryptomenami a väčšina z nich skúma, či by obchodovanie s kryptomenami malo byť zahrnuté ako súčasť poruchy hazardných hier, pretože samotné správanie spĺňa definíciu hazardu – ohrozuje niečo hodnotné, keď výsledok nie je známy s nádejami na získať niečo, čo má väčšiu hodnotu.

Existuje potreba uskutočniť výskum v tejto oblasti. To, koľko pozornosti sa tejto oblasti venuje, závisí od trhu a od toho, či dôjde ku konsolidácii/regulácii, či negatívne dôsledky obchodovania s kryptomenami prinesú významné titulky a v konečnom dôsledku, či sú na túto tematickú oblasť nasmerované finančné prostriedky (tj peniaze).

V súčasnosti nie je obchodovanie s kryptomenami témou financovanou Národným inštitútom zdravia, najväčším zdrojom financovania výskumu v Amerike.

CJ: Veríte, že odvetvie kryptomien by malo urobiť viac pre podporu bezpečného investovania a riešenie problému závislosti?

Kryptomenový priemysel by mal nasledovať príklad NYSE a iných akciových trhov v tom, že podporujú myšlienku, že peniaze na trhu sú investíciou, nie schémou rýchleho zbohatnutia. V oblasti hazardných hier na akciových trhoch neexistuje žiadna regulácia.

CJ: Konvenčné hazardné hry sú na mnohých územiach obmedzené na spotrebiteľov vo veku 18 a viac rokov. Myslíte si, že by malo existovať podobné pravidlo v rámci kryptomeny, aby sa ochránili mladšie, ovplyvniteľnejšie mysle pred potenciálnou závislosťou?

To je zložitá otázka, ktorá si vyžaduje nuansy. Dospievanie je vývinové obdobie charakterizované riskovaním. Včasné vystavenie sa návykovému správaniu zvyšuje šancu, že sa toto správanie stane problematickým. Napríklad jedinci, ktorí pijú svoj prvý alkohol pred dosiahnutím veku 13 rokov, sú vystavení výrazne zvýšenému riziku vzniku poruchy užívania alkoholu.

Ako sa dospievajúci dostanú ku kryptomenám? Rodičovský monitoring a dohľad sú mimoriadne dôležité, ak má byť kryptomena dostupná pre dospievajúcich. Má však NYSE vekové obmedzenia pre investovanie do spoločností kótovaných na burze?

Obe tieto otázky odhaľujú odtiene šedej, ktoré sú potrebné na zodpovedanie tejto otázky.

CJ: Ak vás môžem donútiť odpovedať áno alebo nie, veríte, že svet by bol šťastnejším miestom bez hazardu?

Hazardné hry sú ľudskou činnosťou už od počiatku vekov!

Vo faraónovej hrobke sa našli kocky. Staroveký hinduistický text Mahábhárata obsahuje príbeh o závislosti na hazardných hrách s následným veršom odrádzajúcim od hazardných hier. V dobrom aj zlom je to v našej DNA. Sme spoločenské tvory, ktoré riskujú.

Hazardné hry sú jedným z prejavov nášho riskovania. Dúfam, že toto odvetvie sa bude vážne zaoberať prevenciou porúch hazardných hier a identifikáciou, keď sa správanie človeka stáva problematickým.

CJ: Čo môžete poradiť ľuďom, ktorí sa zaujímajú o obchodovanie s kryptomenami, ktorí môžu mať predispozíciu k závislostiam na hazardných hrách?

Pred niekoľkými rokmi sme urobili štúdiu porovnávajúcu profesionálnych hráčov s jednotlivcami, ktorí majú poruchu hazardných hier (Weinstock, Massura, & Petry, 2013). Išlo o dve skupiny ľudí, ktorí pravidelne hrali hazardné hry, ale mali veľmi odlišné výsledky, pokiaľ ide o finančné dôsledky a duševné zdravie.

Obe skupiny podporili záujem o hazardné hry; veľký rozdiel medzi týmito dvoma skupinami však spočíval v disciplíne s ich peniazmi oproti strate kontroly/naháňaniu strát. Profesionálni hráči mali bankroll, s ktorým hrávali. Profesionálni hráči riskovali každý deň len 5 % svojho bankrollu.

Akonáhle dosiahli túto hranicu strát, skončili pre tento deň. Už by nehrali hazard. Zabránilo to stíhaniu ich strát. Jedinci s poruchami hráčstva si nedokázali stanoviť limity a dodržiavať ich. Táto myšlienka stanovenia limitov a ich dodržiavania by bola najväčšia a najdôležitejšia rada.

A ak zistíte, že sa nemôžete držať svojich limitov, opýtajte sa sami seba, či to nie je znak toho, že sa vaše obchodovanie vymyká kontrole!