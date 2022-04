Inštitucionálni investori pomaly vstupujú do odvetvia kryptomien tým, že priamo získavajú aktíva alebo investujú do projektov zameraných na kryptomeny.

Marieke Flament, generálna riaditeľka NEAR Foundation, verí, že čoraz väčší počet inštitúcií plánuje investovať do kryptomien.

Spomenula to počas rozhovoru na prebiehajúcom summite Paris Blockchain Week. Podľa Flamenta má prechod spoločností Web2 na Web3 za následok zvýšenú účasť inštitucionálnych investorov v priestore kryptomien. Povedala;

„Vidíme veľmi silnú chuť inštitucionálnych investorov pochopiť priestor, pochopiť, kde sa môžu zúčastniť.“

Kryptopriestor zostáva do značnej miery neregulovaný v rôznych častiach sveta. Flament verí, že regulácia bude hrať obrovskú úlohu pri určovaní toho, ako budú inštitúcie zapojené do kryptomenového priemyslu,

Flament dodal, že jednou z priorít NEAR Foundation je, ako môžu pomôcť pri regulácii kryptoekosystému. Povedala;

„Potrebujeme byť koordinovanejší, aby sme mali hlas za priemysel a nakoniec sa spojili s regulačnými orgánmi.“

Niekoľko krajín vrátane Spojených štátov amerických pracuje na zavádzaní politík na správnu reguláciu rýchlo rastúceho odvetvia kryptomien.

Decentralizované autonómne organizácie (DAO) sú v rámci kryptoekosystému čoraz populárnejšie. Flament poukázala na to, že je nadšená zo vzniku DAO a toho, čo môžu ponúknuť kryptomenovému priestoru.

Decentralizovaná povaha DAO je pre trh obrovským pozitívom a Flament ich má v úmysle prilákať viac do NEAR blockchainu.

NEAR, natívny token Near blockchainu, je jednou z popredných kryptomien podľa trhovej kapitalizácie. Je to 18. najväčšia kryptomena podľa trhovej kapitalizácie a jedna z najrýchlejšie rastúcich.

V čase tlače sa NEAR obchoduje za 15,69 USD za mincu, čo je o viac ako 20 % menej ako jeho historicky vysoká cena 20 USD. NEAR stratil viac ako 3 % svojej hodnoty za posledných 24 hodín, pretože širší krypto trh má slabú výkonnosť.