Binances VD Zhao kan åtalas för brott – vad betyder detta för krypto?

Nu börjas det igen. Enligt en Reuters-rapport är justitiedepartementets åklagare splittrade över nästa steg att ta angående en Binance-utredning.

Börsen har varit under utredning sedan 2018 för att ha underlåtit att följa lagar och sanktioner mot penningtvätt.

Rapporten hävdar att några av de federala åklagarna vill gå framåt aggressivt mot börsen. De tror att de har tillräckligt med bevis för att väcka åtal mot enskilda chefer, inklusive VD:n Changpeng Zhao (CZ).

Binance kritiserade rapporten, till ingens verkliga förvåning.

”Reuters har fel igen. Nu attackerar de vårt otroliga brottsbekämpande team”, twittrade de ut.

Så, är detta den senaste stormen i kryptoland? Har Binance problem?

Tja, det är lätt att hoppa till ”knee jerk”-reaktioner med tanke på fiffel i utrymmet från andra (vi behöver inte nämna några namn, jag är trött på att prata om vissa personer). Men det här är inte det.

Detta har varit en långvarig undersökning som inleddes 2018. Binances bråk med regulatorer är ingen hemlighet. Brian Brooks, den tidigare VD:n för det amerikanska dotterbolaget Binance.US, hoppade av bara tre månader in i jobbet när tillsynsmyndigheterna kom närmre.

CZ sa då att Binance ”kommer att bli en helt reglerad finansiell institution framöver” och att han skulle vara ”mycket öppen” för att avgå om en ersättar-VD med mer regulatorisk erfarenhet hittas.

Detta är därför inte en helt oväntad utveckling, med allmänheten väl medveten om att det var en pågående utredning.

Men även om detta inte är en larmklocka, sammanfattar det stora problem inom kryptoindustrin. Ingen vet riktigt vad man ska göra av den här utredningen, och det är liksom poängen – Binance är långt ifrån transparent vilket inte är hälsosamt för branschen i stort.

Krypto är nu också vid en punkt där CZ och Binance är mycket viktiga för utrymmet i stort. Ett felsteg från börsen kan vara ödesdigert. Dess betydelse har aldrig varit mer uppenbar än genom att titta på fonden på 1 miljard dollar som skapats av CZ för att stödja kämpande aktörer i branschen (i ett drag som påminner spöklikt om Sam Bankman-Frieds handhavande som ”långivaren till sista utväg” i ett tidigare liv, förresten).

Det är helt logiskt att tillsynsmyndigheter kommer för den tidigare ”huvudkontorslösa” börsen (som förresten fortfarande inte verkar ha ett formellt huvudkontor), med tanke på både denna dominans av marknaden och bristen på transparens.

Binance, vid sidan av Coinbase, är nu förmodligen det viktigaste företaget i hela kryptobranschen. Men de är väldigt olika. Coinbase är börsnoterat och på en helt annan nivå vad gäller transparens. De nödvändiga avslöjandena och andra steg som offentliga företag måste ta sig igenom kan vara betungande, men de ger lugn och sinne för kunderna.

Binance, å andra sidan, har gått utanför lagen under sina mycket framgångsrika år av existens. Inte för att detta är en kritik av dem – branschen har bokstavligen uppstått ur ingenting, med reglering helt obefintlig. Det var omöjligt att göra något annat tidigare.

Men kryptoindustrin har växt, och Binance framstår fortfarande som ett fullständigt mysterium när det kommer till dess ekonomi. Detta trots flera påståenden om motsatsen.

Deras bevis på reserver var till stor del avsedd att ta itu med denna öppenhetsfråga. Deras process är dock långt ifrån tillfredsställande. Jag tillbringade några timmar under helgen med att försöka komma runt det och kom ut mer förvirrad än när jag gick in.

Jesse Powell, VD för Kraken, har varit märkbart kritisk till detta, och jag tror att han tar upp bra poäng.

Another misleading "PoR" AUP (not an audit) released today. Apparently, there is no consistent process used across exchanges. Again, the process strays far from the original spec.🤦‍♂️

I rättvisans namn har CZ sagt att han kommer att förbättra detta, och det är fortfarande tidiga dagar. Men den information som hittills har publicerats avslöjar nästan ingenting om Binances inre funktion, eller ekonomiska hälsa.

CZ är nu den viktigaste mannen inom krypto, med tanke på Binances monstruösa dominans av marknaden.

Dessa fortsatta berättelser gör inget annat än att dra kryptons rykte genom leran, vilket är dess största problem just nu. Institutioner, mainstream media och icke-kryptoinhemska kommer att se dessa berättelser och himla med ögonen. Många kommer att vara rädda för att komma någonstans i närheten av den här branschen just nu.

Enligt min åsikt skulle det vara trevligt att se Binance göra en samlad ansträngning för att skapa verklig transparens. Jag tycker att deras ansträngningar hittills har varit mycket ”below-par”, och bara för att de jämför sig positivt med några dåliga skådespelare i rummet betyder det inte att de gör det bra i detta avseende.

Med tanke på kaoset i branschen året runt, och speciellt nyligen med FTX, är Binance skyldig att hålla sig till en högre standard, oavsett om det är förtjänat eller inte. Händelser som nedan – även om de förmodligen är helt legitima – är oroande för branschen, på grund av vad de kan betyda.

This is part of the Proof-of-Reserve Audit. The auditor require us to send a specific amount to ourselves to show we control the wallet. And the rest goes to a Change Address, which is a new address. In this case, the Input tx is big, and so is the Change. Ignore FUD! https://t.co/36wUPphIZk pic.twitter.com/2NkH5L5J9j

— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) November 28, 2022