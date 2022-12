Det mesta av utbudet av Bitcoin är nu förlustbringande

Viktiga takeaways

Bitcoin var den bäst presterande tillgångsklassen mellan 2011 och 2021, men år 2022 har inte medfört något annat än smärta

Efter att ha stigit 14X från sin låga pandemi-nivå i mars 2020 till sin rekordnivå i november 2021 på $68 739, har Bitcoin kämpat i en riskfylld miljö

Tillbakadragningen har varit så allvarlig att majoriteten av utbudet är i förlustbringande läge

Vilken resa det har varit för Bitcoin .

Men när vi avslutar kapitlet som är 2022 har festen förvandlats till en mardröm för de flesta. Bokstavligen, de flesta. Eftersom majoriteten av Bitcoin-utbudet, som när jag skriver detta är 19,24 miljoner Bitcoins, är i en förlustbringande position.

Jag har tidigare skrivit om denna trend, och som diagrammet ovan visar har vi sett mer än 50% av utbudet i en förlustbringande position tidigare. Men efter en paus har marknaden återigen sjunkit efter att en viss Mr Bankman-Fried avslöjats.

Men det är ganska nykter statistik när man tänker på att under decenniet mellan 2011 och 2021 var Bitcoin den bästa tillgångsklassen i världen. Den exploderade från bråkdelar av ett öre till nära $69 000 förra året, och det gjorde många människor väldigt, väldigt rika.

Men för alla som köpte in under pandemin är historien troligen väldigt annorlunda. Genom att förlänga ovanstående graf tillbaka under loppet av decenniet är upp- och nedgångar uppenbara.

Makromiljö utan motstycke för Bitcoin

Det enda som är iögonfallande är att de för första gången i Bitcoins historia nu upplever en björnmarknad i den bredare ekonomin.

Bitcoin lanserades 2009 och hade fram till 2022 haft en av de längsta och mest explosiva tjurmarknaderna i finanshistorien. Risktillgångar över hela linjen blev skyhöga, med S&P 500 som gav en 7X avkastning från sin låga punkt mitt i den stora finansiella kraschen till nivån i början av 2022.

”Skandalerna och den idiosynkratiska risken i kryptovalutaområdet har varit många i år. Trots de heta händelserna i kryptoindustrin som utan tvekan har gjort saker mycket värre, har Bitcoin rasat på grund av den bredare makromiljön, vilket har gjort ett hån mot alla tankar om att Bitcoin inte är en högrisktillgång”, sa Max Coupland, chef för CoinJournal, när han bedömer Bitcoins prisåtgärd 2022.

Med den här anmärkningen, när man ritar upp Bitcoins prisnivå mot S&P 500, ser allt hälsosamt ut. Det enda är att jag skar jag av diagrammet i början av 2022.

Diagrammet nedan gör sedan samma sak – kartlägger S&P 500 mot Bitcoin. Bara den här gången fokuserar det på 2022, vilket visar att både aktiemarknaden och Bitcoin har stupat.

”Bitcoin är okorrelerat”-berättelsen dödad

Naturligtvis är berättelsen om att Bitcoin är okorrelerad helt död. Inte bara det, utan det missriktade tänkandet som fick vissa att dra slutsatsen att Bitcoin är en inflationssäkring har visat sig vara dumt.

Det finns inget annat sätt att uttrycka det – Bitcoin har handlats som en högrisktillgång.

Faktum är att den har handlats som en tillgång med så hög risk att det inte bara var den bästa tillgången under årtiondet mellan 2011 och 2021, när marknaderna steg upp och alla dessa risktillgångar skrev ut snabba vinster, utan nu när vi upplever baksidan, har den presterat sämre än nästan någonting annat.

Den har dragit sig tillbaka så kraftigt att de vinster som såg det hävdar att de bäst presterande tillgångarna nu inte räcker för att förhindra det faktum att det mesta av utbudet innehas av investerare i förlustbringande positioner.

