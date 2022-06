Usch. Inte ett par bra veckor för Ethereum-investerare, eftersom DeFi King har sjunkit under $1700 och handlas nu 55% under sin öppning på $3722 på nyårsdagen.

En ytterligare oro för fans av Vitaliks skapelse kommer att vara underprestationen mot Bitcoin under den senaste månaden eller så. Medan marknaden som helhet har rasat under makrosentimentet och nedfallet över Terra-cirkusen, har det åtminstone varit små lättnadsrallyn under de senaste dagarna för Bitcoin. Ethereum, å andra sidan, har sjunkit i stort sett konstant.

Diagrammet nedan visar resultatet mot Bitcoin. ETH överträffade BTC kraftigt under 2020 och 2021, då tjurmarknaden rasade och ETH utnyttjade sin högre volatilitet och mindre marknadsvärde. Men eftersom marknaden har vänt i år, har vi sett BTC återhämta sin dominans över allt som rör krypto, vilket historiskt har varit fallet i tillbakadragningsperioder.

Att gräva i grunderna här drar upp faktorer för ETH:s nedgång bortom bara blodbadet som äger rum över hela linjen. Det är den mytomspunna sammanslagningen, som har utlovats, skjutits upp och utlovats på nytt så länge kryptoentusiaster kan minnas. Vid denna tidpunkt utlöser sammanslagningen traumatiska minnen i mitt sinne av lockdown hemma på Irland.

Jag tror att vi hade fem lockdowns totalt, allt från tre veckor till sex månader långa. Var och en kom med löften att det var den sista, men de fortsatte helt enkelt att komma, stort och snabbt. Utegångsförbud kl.20, 2 km perimeter runt ens hus, motionskvoter och mer, det var en ständig kick-the-can-down-the-road-övning då vår regering gång på gång inte nådde sina egna mål och misslyckades med att planera därefter.

Medan ETH-sammanslagningen fortfarande till synes planeras till augusti, var förra veckan en påminnelse om att den är långt ifrån huggen i sten, eftersom den stötte på en stötesten när Beacon Chain gick igenom en sju-blocks omorganisation (reorg) förra veckan. För att vara exakt slogs sju block från nummer 3 887 075 till 3 887 081 ut ur Beacon Chain mellan 08:55:23 och 08:56:35 UTC.

För att översätta detta till icke-dataexpert-språk, är en reorg namnet på en händelse när ett block som var en del av huvudkedjan (den kanoniska kedjan) slås av på grund av att ett konkurrerande block slår ut det. Vanligtvis kan detta inträffa antingen via en skadlig attack eller en bugg.

The Ethereum beacon chain experienced a 7-block deep reorg ~2.5h ago. This shows that the current attestation strategy of nodes should be reconsidered to hopefully result in a more stable chain! (proposals already exist) pic.twitter.com/BkQrKuUlw1

Ethereum-utvecklaren Preston Van Loon föreslog att det i det här fallet hände på grund av en ”icke-trivial segmentering” av ny och gammal klientnodmjukvara, vilket uteslöt all illvilja. Ethereums medgrundare Vitalik Buterin förklarade sin teori som en ”bra hypotes.”

This, unfortunately, shows that the analysis by @gakonst and @VitalikButerin here was too optimistic when the article claimed re-org stability will improve in POS over POW.

We have not seen 7 block reorgs on Ethereum mainnet in years.https://t.co/G5g8acG3L8 pic.twitter.com/AvZ6ygZRxs

— Martin Köppelmann 🇺🇦 (@koeppelmann) May 25, 2022