Tokenen från Santos Football Club ökade med 8% under de senaste 24 timmarna, som har varit snälla mot fan-tokens i allmänhet.

Den här korta guiden har allt du behöver veta om Santos FC Fan Token, inklusive om och var du kan köpa den om du vill göra det.

Eftersom SANTOS är en sådan ny tillgång, är den ännu inte listad på större börser. Du kan dock fortfarande köpa SANTOS med en DEX (decentraliserad börs), vilket bara betyder att det finns några extra steg. För att köpa SANTOS just nu, följ dessa steg:

Vi föreslår Binance eftersom det är en av världens ledande multi-asset handelsplattformar, en börs och plånbok allt-i-ett med några av de lägsta avgifterna i branchen. Den är också nybörjarvänlig och har fler betalningsmetoder tillgängliga för användare än någon annan tillgänglig tjänst.

Du måste skapa din plånbok, ta reda på din adress och skicka dina mynt dit.

Gå till Pancakeswap och anslut din plånbok till den.

Nu när du är ansluten kan du byta till 100-tals mynt, inklusive {coin].

Santos FC Fan Token (SANTOS) skapades genom ett partnerskap mellan Binance launchpool och fotbollsklubben. Santos FC är en brasiliansk sportklubb baserad i delstaten São Paulo.

Med detta partnerskap fick Binance status som sponsor och licenstagare, med rätt att hantera och kontrollera NFT-produkter.

Syftet med avtalet var att fördjupa relationerna med fansen, öka fansens engagemang och locka uppmärksamhet från Binance-användare, som kan investera i myntet.

Innehavare av SANTOS har följande förmåner: rätt att rösta i omröstningar och att delta i klubbens aktiviteter och relaterade evenemang.

Ägare av SANTOS-tokens har också tillgång till speciella privilegier, exklusiva belöningar och begränsade och samlarbara NFT:er.

SANTOS kan definitivt vara värt att investera i om din timing är rätt. Tyvärr är detta ofta omöjligt att veta i förväg. Alla investeringsbeslut bör ta hänsyn till din risktolerans. Ta inte några prisprognoser för nominellt värde.

De flesta analytikers utsikter är dystra. Trading Beasts förutspår en nedgång till $4,23 i slutet av detta år. Price Prediction är ännu mer baisse, och förutspår en nedgång till $2,37 under denna period.

I december 2023 förutspår Price Prediction att myntets pris kommer att öka något till $3,54. Wallet Investor är inte särskilt optimistisk och förutspår att Santos FC Fan Token-priset kommer att handlas för bara $2,8 vid den tiden.

Trading Beasts förutspår en haussekörning för Santos FC Fan Token. Den kommer att nå $7 år 2023.

