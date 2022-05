Mark Zuckerberg bekräftar lansering av NFT-funktioner för Insta och FB

Mark Zuckerberg, Metas (Facebook) VD, sa via ett inlägg att funktionen Non-Fungible Tokens (NFT:er) kommer att introduceras på Facebook och Instagram. Funktionerna kommer att göra det möjligt för kreatörer och samlare att visa upp de NFT som de väljer på sina konton och profiler. Den här funktionen kommer att täcka både Instagram- och Facebook-användare.

Enligt rapporten kommer ingenjörerna från Meta att utföra interna tester av NFT-funktionen som kommer att starta denna vecka.

META: STARTING THIS WEEK WILL BEGIN TESTING DIGITAL COLLECTIBLES ON INSTAGRAM

— db (@tier10k) May 9, 2022