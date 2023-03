Marknadens 13 bästa spelkryptovalutor att investera i under 2023

Spelkrypton är några av de mest eftertraktade investeringsmöjligheterna i Web3, och det på goda grunder. GameFi-sektorn är en snabbväxande industri som har potential att revolutionera traditionellt spelande för alltid.

För alla som letar efter marknadens bästa spelkrypton att köpa just nu, kan vi glädja dig med att du har kommit precis rätt. Här presenterar vi nämligen 13 av de mest lovande investeringarna som finns tillgängliga nu:

Metacade (MCADE)

AltSignals (ASI)

DApp Rader (DAPR)

Axie Infinity (AXS)

Enjin Coin (ENJ)

STEPN (GMT)

Star Atlas (ATLAS)

The Sandbox (SAND)

ApeCoin (APE)

Upland (UPX)

Gala Games (GALA)

Decentraland (MANA)

Illuvium (ILV)

1. Metacade (MCADE)

Vad är MCADE?

Metacade är den största spelarkaden på blockkedjan. Plattformen erbjuder den största samlingen av P2E-spel av alla jämförbara projekt – och denna bredd i spelutbud är unikt i Web3-världen. Medan de flesta spelplattformar erbjuder en enda spelupplevelse, erbjuder Metacade många – allt på en och samma plats.

Spel i Metacade kan spelas av alla spelare – oavsett föredragen spelstil. Vill man spela för skojs skull för sig själv eller tävla mot andra spelar mindre roll, det finns så pass många titlar att det alltid finns något att välja på. Varje enskild titel ger dessutom automatiska ekonomiska belöningar genom P2E-mekaniken. Användare kan nämligen tjäna MCADE-tokens medan de tar sig vidare genom oändliga nivåer på egen hand, eller genom att tävla mot andra spelare direkt i exklusiva turneringar.

Metacade syftar också till att bli ett centralt nav för den bredare Web3-communityn. Plattformen kommer att innehålla all den senaste informationen om de bästa spelkryptoprojekten, inklusive de senaste trenderna och alfa. Plattformen belönar också innehållsskapare för deras bidrag till communityn, vilket bygger på ett innovativt incitamentssystem som kan tjäna många användare under de kommande åren.

Metacade syftar också till att stödja expansionen av blockkedjeteknologi direkt genom Metagrant-programmet. Communityn kan därigenom rösta för att avgöra vilka nya arkadspel som är bäst, varefter Metacade ger direkt finansiering för att hjälpa till att förverkliga idén. Communityns medlemmar kan också testa nya spel innan de släpps officiellt och tjäna en kryptoinkomst i processen.

Varför ska man köpa MCADE?

Metacade är en heltäckande GameFi-plattform och ett av de mest spännande spelkryptoprojekten som finns just nu. MCADE-token lanserades nyligen under en mycket framgångsrikt pre-sale, som fortfarande pågår men är på slutspurten.

Denna pre-sale ger investerare en unik möjlighet att bli en del av ett blockkedjeprojekt med hög potential under dess tidigaste utvecklingsstadier. Detta har fått många experter att förutse imponerande avkastning på alla pre-sale-investeringar.

MCADE är för närvarande bara prissatt till $0.02. Sedan de 18 veckor som har gått sedan dess pre-sale lanserades har hela $14.2m investerats i projektet, som nu alltså är i slutskedet och gör sig redo för notering på börser.

2. AltSignals (ASI)

Vad är ASI?

AltSignals erbjuder en något annorlunda funktion än många av spelkryptomynten på den här listan, men det är fortfarande en stark investering i Web3:s framtid.AltSignals har nämligen varit en av världens mest framgångsrika handelscommunities online sedan projektet först lanserades 2017. I centrum står verktyget AltAlgo™ som ofta har en precisionsgrad på hela 90 %.

Nu lanseras ASI:s pre-sale för att ge ytterligare fördelar till communityn. AltSignals utvecklar även en ny uppsättning handelsverktyg som heter ActualizeAI, som kombinerar kraftfull artificiell intelligens för att leverera mer lönsamma handelssignaler för kryptomarknaderna.

AltSignals hjälper alla att bli börshajar, och de nya AI-drivna verktygen kan påskynda denna process ytterligare. ActualizeAI har utformats speciellt för att bygga vidare på de tidigare framgångarna med AltAlgo™, som redan har hjälpt handlare att tiodubbla sin portföljer under de 19 av 32 månader som har registrerats.

ActualizeAI kombinerar maskininlärningsalgoritmer med naturlig språkbehandling (NLP) för att analysera ett brett urval av prisindikatorer. Detta hjälper den att ge en enda köp- eller säljsignal med en ny och förbättrad framgångsfrekvens.

Varför ska man köpa ASI?

ASI-token kommer att användas för att få tillgång till ActualizeAI. För alla som vill tjäna pengar när de handlar på kryptomarknaderna kan ASI-token vara det perfekta sättet att lära sig och utvecklas.

ASI ger också inträde till ActualizeAI Club, vilken kommer att ge AltSignals community fler intjäningsmöjligheter, inklusive tillgång till spännande pre-sales för en mängd olika projekt-

Att ASI-token har en så pass stor inbyggd användbarhet gör att den har stor potential för tillväxt. Utöver det ASI är fortfarande i ett tidigt skede, och dess pre-sale kan vara den perfekta chansen att investera i en AI-driven plattform på lång sikt.

3. DApp Rader (RADAR)

Vad är RADAR?

Dapp Radar är en plattform som erbjuder annonsmöjligheter för decentraliserade applikationer. Genom plattformen kan vem som helst få större tillgång till de bästa spelkryptoprojekten som finns. Det fungerar på ett liknande sätt som traditionella app-butiker som Google Play Store eller Apple Store, då Dapp Radar innehåller tusentals blockkedjebaserade applikationer som användare kan ladda ner och använda.

Dapp Radar löser ett nyckelproblem för blockkedjeindustrin, i vilken aktörer ofta förlitar sig på word of mouth för att sprida medvetenhet om nya dApps och spelkryptoprojekt. Genom att samla många av de bästa dApparna på en och samma plats har Dapp Radar positionerat sig i en stark position för de kommande åren.

RADAR är den egna kryptovalutans token för plattformen som är designad för att hjälpa Dapp Radar att skala upp. Plattformen syftar till att förbättra projekts synlighet och utöka antalet dAppar som är tillgängliga för nedladdning. RADAR är dessutom en styrningstoken med vilken innehavare kan rösta och bidra till plattformens framtid.

Förutom detta kan RADAR användas för att tjäna passiva inkomst genom staking av RADAR på Dapp Radars plattform. Detta ger alla tokeninnehavare chansen att generera en inkomst, samtidigt som de investerar i blockkedje-appbutiken på lång sikt.

Varför ska man köpa RADAR?

RADAR är en ny blockkedjelösning som lanseras av en plattform som redan finns, och redan är väldigt framgångsrikt. Eftersom RADAR backas upp av ett projekt som direkt stödjer mer än 9 000 dApps och lockar över 1 miljon användare på månadsbasis, med fortsatt tillväxtpotential, kan värdet på myntet stiga avsevärt från den nuvarande prisnivån.

1 RADAR är just nu bara prissatt till $0.017. Det ska dock nämnas att detta pris tidigare var ännu lägre, då RADAR:s prisutveckling den senare tiden har varit väldigt positiv. Det är en stark signal om att krypton kan ge stora vinster i framtiden. Den nuvarande handelsvolymen är över $10 miljoner, vilket är mycket högre än många nya tokens i ett jämförbart stadium i deras utveckling.

Genom att stödja tusentals dApps och alla marknadens bästa spelkrypton på en enda plats ser framtiden för Dapp Radar verkligen ljus ut. Det kan alltså vara en utmärkt investeringsmöjlighet vid nuvarande prisnivå.

4. Axie Infinity (AXS)

Vad är AXS?

Axie Infinity (AXS) är en decentraliserad spelplattform byggd på Ethereums blockkedja som låter spelare samla in, träna och slåss mot digitala varelser som kallas Axis. Axie Infinitys metaverse placerar spelare i en levande värld som är fylld av platser att utforska och uppdrag att slutföra.

Plattformens egen krypto heter AXS, och denna kan användas för att belöna spelare för att de gör framsteg i spelet och slår andra spelare i strider. Användare kan också handla Axis som digitala tillgångar med andra användare på plattformens integrerade marknadsplats. Detta ger en annan möjlighet till att tjäna kryptovaluta i spelet.

Som ett blockkedjespelprojekt ger Axie Infinity användare stor självständighet. Spelare samlar nämligen Axis och äger helt och full sina föremål i spelet. Dessutom kan de på egen hand utforska mystiska länder och ta sig vidare genom handlingen.

Axie Infinitys mål är att ge användare rättvis tillgång till kreativa originalverk samtidigt som de möjliggör ekonomisk frihet genom att skapa likvida marknader i tillgångarna. Med Axie Infinity kan vem som helst bli en del av en uppslukande blockkedjevärld.

Varför ska man köpa AXS?

Axie Infinity har varit en av de bäst presterande kryptospelplattformarna under de senaste åren. Trots de senaste problemen, inklusive en stor hackerattack av Ronin Bridge, är Axie Infinity fortfarande ett av de bästa spelmynten att investera i.

Axie Infinity utnyttjar på ett unikt sätt en av Ethereums sidokedjor för att hjälpa till att maximera användarupplevelsen medan man spelar. Ronin Bridge har nyligen gjorts säkrare, och den har potential att stödja ett ökande antal användare under de kommande månaderna och åren.

Efter att ha uppnått en stor milstolpe 2021, då nästan 2 miljoner enskilda användare spelade Axie Infinity dagligen, nådde AXS-token en värdering på $160. Det nuvarande priset är betydligt lägre; $10. Detta kan vara ett bra ingångsläge för långsiktiga investeringar, vilket gör AXS till ett av marknadens bästa spelkrypton som är tillgängliga just nu.

5. Enjin Coin (ENJ)

Vad är ENJ?

Enjin Coins är en kryptovalutaplattform designad för att skapa, hantera och tjäna pengar på virtuella tillgångar. Dess egen kryptovaluta heter ENJ. Plattformen ger utvecklare av kryptospel, appar och webbplatser ett omfattande utbud av blockkedjebaserade produkter och tjänster som låter dem integrera Enjin Coin och tillgångar i spelet till sin plattform.

Enjins teknologi utnyttjar ENJ för att hjälpa till att öka den övergripande innovationsnivån inom kryptospelrörelsen. ENJ kan låsas in i skräddarsydda digitala tillgångar med hjälp av Enjins funktioner, som tjänar till att ge omedelbar likviditet för tillgångar i spelet. Detta hjälper alla att lansera nya spel på blockkedjan, just eftersom Enjin gör det enkelt att släppa blockkedjebaserade tillgångar.

Enjin erbjuder också verktyg som EnjinX, som är en utforskare för spel på Ethereums blockkedja. Dessutom finns Enjin Beam, som är en skanningstjänst för QR-koder, och Enjin Wallet, vilket är en plånbok med flera mynt som ger maximal säkerhet.

Genom att använda Enjins banbrytande teknologi kan spelutvecklare låsa upp kraftfulla funktioner som låter dem släppa virtuella föremål över flera spelplattformar. Denna tjänst gör Enjin till en av marknadens bästa spelkrypton. Projektet kan mycket väl bli en viktig drivkraft när det kommer till att inleda en ny era för den traditionella spelindustrin.

Varför ska man köpa ENJ?

ENJ har en enorm användbarhet inom Enjins ekosystem, så det kan mycket väl bli ett av de bästa spelmynten över tid. Projektet har utvecklats av ett erfaret team av spelutvecklare som vill driva expansionen av blockkedjebaserade spelplattformar, och ENJ-token är en viktig del i att projektet ska lyckas.

För spelutvecklare som vill migrera till blockkedjan kan Enjins olika verktyg spela en viktig roll. Genom att låsa likviditet i nya tillgångar på plattformen kan spelare spela blockkedjespel med låga transaktionsavgifter och nästan omedelbara bekräftelsetider.

Vid det nuvarande priset på $0.50 får man lov att säga att ENJ är på rea. Investerare som vill köpa in sig i de bästa kryptospelprojekten borde spana in möjligheten att köpa ENJ. Detta eftersom plattformen ser ut att kunna växa rejält framåt, mycket tack vare dess unika tekniska lösningar.

6. STEPN (GMT)

Vad är GMT?

STEPN (GMT) är ett revolutionerande blockkedjebaserat system som tar ett unikt grepp på P2E-spelande. STEPN använder något som kan kallas för “move-to-earn”-mekanik, alltså något i stil med “rör dig och tjäna” på svenska. Detta för att skapa en innovativ ny SocialFi-plattform. GMT är också känt som Global Movement Token, vilket är själva transaktionsmedlet på plattformen som ger automatiska belöningar för användare när de tar sig igenom de olika uppgifterna.

Eftersom användare kan tjäna belöningar helt enkelt genom att röra på sig i den verkliga världen har STEPN blivit ett populärt namn i Web3-branschen. GMT uppmuntrar användare att komma ut, utforska sin omgivning och träna varje dag.

STEPNs unika erbjudande möjliggörs av ett avancerat blockkedjeprotokoll. Detta bidrar med full transparens kring hur STEPN fungerar, så att användare kan vara säkra på att de verkligen kommer att tjäna ekonomiska belöningar medan de rör sig i sin vardag. Den unika lösningen som har skapats av teamet bakom STEPN erbjuder oändliga intjäningsmöjligheter. Uppkomsten av STEPN kan verkligen sägas vara ett spännande tillskott till blockkedjeteknologi.

Varför ska man köpa GMT?

GMT är en relativt ny token. Efter lanseringen 2022 blev GMT-myntet snabbt välkänt i hela Web3 på grund av sin innovativa blockkedjelösning. Walk2Earn-applikationer är dock inte helt nya, men GMT:s lösning kan komma betjäna fler användare runt om i världen. Detta tack vare blockkedjans gränslösa natur.

GMT är för närvarande prissatt till $0.40. Detta efter att ha fallit från sin tidigare rekordnivå på $4. Experter förutspår betydande vinster för denna krypto som tar sig an P2E på ett unikt sätt. Man förutspår en potential för 10x avkastning under nästa tjurmarknad.

7. Star Atlas (ATLAS)

Vad är ATLAS?

Star Atlas (ATLAS) är en kryptospelplattform i 3D designad för att revolutionera spelupplevelsen med hjälp av blockkedjeteknik. Spelet utspelar sig i en uppslukande virtuell verklighet som, likt namnet indikerar, tar med spelare till yttre rymden. Detta så att spelare kan utforska universum i sina rymdskepp.

Alla föremål i Star Atlas är mintade som NFT:er, vilket gör att spelare kan äga och anpassa sin upplevelse fullt ut. Spelare kan delta i intergalaktiska strider och söka efter skatter i rymden. Star Atlas belönar också spelare med kryptovaluta för de framsteg som de gör i spelet.

Systemet med de dubbla tokens som används av Star Atlas tillåter spelare att köpa avancerade speltillbehör och vapen, samt rösta i styrningsförslag i Star Atlas DAO. Föremål i spelet kan bytas med andra spelare direkt, vilket hjälper användare att bygga sin perfekta uppsättning föremål.

Varför kan man köpa ATLAS?

Med Star Atlas ligger spelare i framkant av spännande nya sätt att spela och interagera i den digitala världen. ATLAS-token är styrningstoken för Star Atlas DAO, som ger alla innehavare rösträtt och chansen att driva framsteg för plattformen.

Som en av de bästa kryptoplattformarna för spel har Star Atlas släppts med komplext spelande och fotorealistisk grafik. Detta hjälper till att öka den uppslukande aspekten för spelare, vilka kan utforska världen i det oändliga samtidigt som de genererar en inkomst som har ett medfött ekonomiskt värde.

ATLAS hade det väldigt tufft under kryptovintern 2022, men investerare förväntar sig att den ska återhämta sig. Detta beror på dess inneboende värde kommer att komma till sin rätt, liksom dess förmåga att kunna stödja ett enormt antal användares intresse över tid. Detta bör avspeglas i priset. Star Atlas kan därför bli ett av de bästa spelmynten på Solanas blockkedja och stiga avsevärt från sitt nuvarande pris på $0.003.

8. The Sandbox (SAND)

Vad är SAND?

The Sandbox är en kryptospelplattform med sin egen metaverse. Användare kan bygga, äga och tjäna pengar på sina spelupplevelser i The Sandbox genom anpassade virtuella världar. Projektet tillhandahåller en omfattande uppsättning verktyg för att möjliggöra enkelt byggande av världar. Dessa verktyg kan också användas för att skapa anpassningsbara föremål i spelet – liksom fullständiga spel.

The Sandbox egen token, SAND, fungerar som ett säkert transaktionsmedium för de transaktioner som äger rum mellan användare och intressenter på The Sandbox plattform. Alla skapelser kan köpas och säljas på The Sandbox integrerade marknadsplats, och SAND-token är alltså en viktig del i detta.

SAND driver dessutom plattformens decentraliserade autonoma tillgångsekonomin (DAE). Det kommer också att göra det möjligt för The Sandbox metaverse-plånbok att leverera sömlösa transaktioner mellan spelare, oavsett vilken spelvärld de spelar i.

Genom att ge användarna möjligheten att skapa, äga och tjäna pengar på sina tillgångar i olika virtuella världar och spel på lättillgängliga sätt, bidrar The Sandbox till att spelarna här erbjuds unika upplevelser.

Varför ska man köpa SAND?

SAND har blivit en av de mest värdefulla kryptospelplattformarna i Web3 tack vare dess unika erbjudande. Det har beskrivits som Minecrafts naturliga efterträdare, och har användargenererat innehåll ( UGC ) i kärnan av spelet. Miljontals exemplar av Minecraft har nu sålts under flera decennier på raken, och The Sandbox kan gå en liknande framtid till mötes.

En viktig skillnad mellan The Sandbox och Minecraft är användarnas möjligheter att äga och byta sina skapelser i spelet. Detta tillåter spelare att generera en vinst och tjäna en inkomst, samtidigt som de har roligt och spelar spelet. Detta är en revolutionerande aspekt som har fått många investerare att tro på The Sandbox enorma potential.

Det aktuella priset på The Sandbox är $0.70. Det är för närvarande den bästa metaverse-spelkrypton efter börsvärde, och denna position kan mycket väl komma att hålla i sig långt in i framtiden.

9. ApeCoin (APE)

Vad är APE?

ApeCoin (APE) är ApeCoin-projektets egen kryptovaluta, som syftar till att stödja decentraliserade communities intåg i metaverse. Som ett projekt med en primär vision om att driva driva framsteg för VR-världar på blockkedjan, är APE är utan tvekan ett av de främsta kryptospelmynten som finns just nu.

APE Foundation kontrolleras av ApeCoin DAO, som tillåter APE-innehavare att rösta i styrningsförslag. APE Foundation finansierar sedan nya metaverse-baserade kryptospelprojekt som Otherside, en P2E-spelplattform med öppna världar som utvecklas av Yuga Labs.

ApeCoin har inspirerats av Yuga Labs Bored Ape Yacht Club (BAYC) NFT-kollektion, som var ett av de tidigaste exemplen på en mycket framgångsrik decentraliserad community. BAYC-innehavare träffas ofta och åtnjuter exklusiva förmåner i verkligheten. Denna uppskattade aspekt kan ses som en central anledning till att ApeCoin fortsätter att sträva efter att hjälpa decentraliserade communities att växa.

Varför ska man köpa APE?

APE är en nylanserad token som kan ge betydande vinster under de kommande åren. Även om det i första hand är en styrningskrypto, är värdet på APE kopplat till hur bra det går för APE Foundations investeringsprojekt.

Då efterlängtade kryptospelplattformar som Otherside lanseras, förväntas det att APE-token gynnas. Tidiga investerare i projektet kan då förvänta sig stor avkastning, vilket gör APE till en av marknadens bästa spelkrypton just nu.

10. Upland (UPX)

Vad är UPX?

Upland är ett spel med fokus på handel med virtuella fastigheter som använder verkliga adresser. Spelare kan köpa, samla, byta och sälja mark i vilken stad eller region som helst. Ägarskapet är säkrat på blockkedjan och ger spelare belöningar i Uplands spelvaluta UPX. Framtida versioner av spelet kommer dessutom att göra det möjligt för spelare att konstruera och utveckla sina egna virtuella platser.

Spelet var till en början inspirerat av Monopol, där spelare köper fastigheter/mark och tjänar varje gång en annan spelare kliver in på marken. Den viktigaste skillnaden mellan Monopol och Upland är att Upland tokeniserar verkliga adresser och tillåter spelare att göra vinst medan de handlar med fastigheten.

Upland använder blockkedjeteknik på ett nytt sätt – ett sätt som ger ekonomiska belöningar till spelare när de handlar med fastigheter i spelet. Det är en av de mest spännande utvecklingarna inom kryptospelområdet under de senaste åren, eftersom alla tillgångar är direkt representerade av verkliga byggnader.

Varför ska man köpa UPX?

UPX har designats av ett team av mycket framgångsrika entreprenörer baserade i Silicon Valley. Grundarteamets bakgrund är en stark indikation på framtida framgång, och projektet har också backats upp av stora blockkedjeinvesterare, inklusive Animoca Brands.

UPX-token har omfattande användbarhet inom metaverse-världen, eftersom användare med den kan handla olika föremål samt tjäna krypton som belöning. I och med plattformens unika funktion och stora användbarhet för UPX har Upland stor potential för framtida avkastning.

11. Gala Games (GALA)

Vad är GALA?

Gala Games är en innovativ plattform med fokus på tillväxten av decentraliserade användarägda ekonomier. Genom användningen av blockkedjeteknik gör Gala Games det möjligt för spelare att bli ägare och förmånstagare av sina egna in-game-ekonomier.

Genom att använda sin nyttotoken, GALA, ger Gala Games ett nytt sätt för spelare att dra nytta av digitala tillgångar. De kan utforska nya sätt att skapa värde inom sin spelupplevelse, som att delta i speciella evenemang som Gala Games är värd för och tjäna belöningar i GALA-tokens.

Gala Games tillåter också användare att tjäna pengar på sina egna spelutvecklingsprojekt, utnyttja Gala-ekonomin och ha fullständig kontroll över sina transaktioner i spelet – utan risk att bli hackad eller att bli fråntagen sin äganderätt.

Med Gala Games har spelare nu full kontroll för sätten på vilka de kan dra nytta av sina speltalanger och kreativitet, samtidigt som de blir mer engagerade i sitt spelande. Detta är ett starkt användningsfall inom kryptospelsfären.

Varför köpa GALA?

GALA-tokens värde kan stiga avsevärt under de kommande åren tack vare dess unika användbarhet och attraktiva plattform. Gala lanserar en imponerande plattform med blockkedjespel, som innehåller många AAA-spel. Detta gör det möjligt för spelare att tjäna en kryptoinkomst, samtidigt som de fördjupar sig i nya roliga världar.

Efter att ha nått sin rekordnivå under tjurmarknaden 2021 ligger GALA-tokens pris nu på $0.04 per token. Detta kan vara en bra startpunkt för långsiktiga investeringar, eftersom Gala har potential att bli en av marknadens bästa speltokens framöver, mycket tack vare sitt breda GameFi-utbud.

12. Decentraland (MANA)

Vad är MANA?

Decentraland är en VR-plattform som drivs av Ethereums blockkedja. Här kan användare skapa, uppleva och tjäna pengar på innehåll och applikationer. Decentraland använder sin kryptovaluta som heter MANA för att låta människor köpa mark i Decentralands virtuella värld, vilka minta som MANA-tokens och handlas på Decentralands börs.

Decentralands plattform består av paket med virtuellt 3D-utrymme som användare kan utforska och bygga vidare på. Världen är fylld av anpassningsbara upplevelser som P2E-spel, spel i Las Vegas-stil och NFT-konstgallerier. Spelare kan till och med umgås med andra Decentraland-användare samtidigt som de drar fördel av allt som plattformens vidsträckta metaverse i open-world-stil har att erbjuda.

Decentraland är ett mjukvaruprojekt med öppen källkod med fokus på att skapa en simulerad värld där alla kan skapa, utforska och umgås i en säker virtuell miljö. Decentralands mål är helt enkelt att skapa en uppslukande 3D-värld som ger alla möjlighet att bidra med sina idéer och kreativitet samtidigt som de formar Decentraland till ett unikt digitalt landskap.

För närvarande har Decentralands metaverse delats upp i flera distrikt. Den virtuella verklighetskartan består av oändliga aktiviteter, byggda av både enskilda innehållsskapare och företag. Detta ger Decentraland en enorm potential för framtiden, eftersom det är en mycket mångsidig metaverse som spelare sällan tröttnar på.

Varför ska man köpa MANA?

MANA är den valuta som används på Decentralands plattform. Det förväntas att efterfrågan på myntet kommer att öka kontinuerligt under de kommande åren, i takt med att Decentraland gör allt större avtryck inom spelvärlden.

Eftersom Decentraland kan stödja både arbete och hobbies tilltalar det många människor. Att det kan bli så pass populärt beror även på att människor kan föras närmare varandra – oavsett geografiskt avstånd mellan dem.

Genom sin användning av VR-teknik kan Decentraland sägas göra internet mer verkligt.. För användare är möjligheten att tjäna kryptobelöningar och helt anpassa landskapet hur de vill, en unik USP som borde tjäna MANA väl.

För närvarande är MANA prissatt till endast $0.65 per token. Detta efter att det nådde en rekordnivå på $7 under 2021. Experter förutspår stora vinster från den nuvarande prisnivån, vilket gör Decentraland till en av marknadens bästa spelkrypton att köpa just nu.

13. Illuvium (ILV)

Vad är ILV?

Illuvium (ILV) är ett decentraliserat blockkedjespel som erbjuder spelare möjligheten att utforska en förtrollad värld. ILV körs faktiskt på sin egen fristående blockkedja, vilket tillåter användare att komma åt Illuvium Federation och spela med andra användare i en säker miljö.

Genom sina tokenomics och ekonomiska modeller uppmuntrar Illuvium spelare att utföra vissa uppgifter för att kunna tjäna belöningar och dra nytta av andra fördelar under deras spelande. Det finns olika nivåer som belönar olika erfarenheter och kunskaper när man spelar spelet.

Allt som allt ger Illuvium spelare en uppslukande upplevelse genom kryptobaserat spel som är både underhållande och givande. Den kombinerar spännande narrativ med realistisk grafik, vilket hjälper till att behålla spelarnas intresse.

Varför ska man köpa ILV?

Illuvium kombinerar de bästa elementen från traditionellt spelande med blockkedjeteknik. Detta hjälper till att förbättra den övergripande användarupplevelsen, eftersom spelare får en rad fördelar bara för att spela spelet och ha kul.

Självägda digitala tillgångar kan tas över medan man utforskar VR-världen, och kryptobelöningar stödjer alla aspekter av spelet. Den starka incitamentsstrukturen designad av Illuvium förväntas attrahera ett ökande antal användare över tid. Detta medför ILV kan bli en av marknadens främsta spelkrypton efter börsvärde under de närmaste åren.

Utöver detta är utbudet på ILV väldigt lågt. Det finns bara 2.2 miljoner ILV-tokens i omlopp och protokollet har ett totalt utbudstak på 10 miljoner ILV. ILV förväntas överskrida $1 000-nivån under de kommande åren, och potentiellt fortsätta att nå nya toppar över $2 000.

Vad är speltokens?

Speltokens representerar projekt med fokus på blockkedjespel. En av de primära funktionerna för speltokens är att de ger automatiska ekonomiska belöningar för spelare när de spelar blockkedjebaserade spel. De är också ofta transaktionsmedel på spelens marknadsplatser, på vilka spelare handlar med samlarföremål.

Vilken är den bästa spelkrypton att investera i?

En av marknadens mest spännande spelkrypton som finns tillgängliga just nu är Metacade . Projektet har precis börjat sin resa och anses allmänt ha skyhög framtidspotential. Detta beror på att den kombinerar en stor metaverse-arkad med unika incitamentstrukturer som kan hjälpa plattformen att locka till sig en betydande användarbas över tid.

MCADE:s pre-sale befinner sig i slutskedet och priset har stigit från $0.008 till $0.02, räknat från start till slut. Det nuvarande priset ligger på just $0.02. Investerare har alltså en begränsad tid på sig att ta del av denna pre-sale, eftersom det är på absoluta slutspurten.

Vanliga frågor om krypto

Vad är spelmynt till för?

Spelmynt kan tjänas när du spelar blockkedjespel tack vare P2E-mekaniken. De används också ofta för att köpa föremål och andra tillgångar i spelet, komma åt plattformar med blockkedjespel och för att få rösträtt i decentraliserade autonoma organisationer (DAO).

Kan jag tjäna krypto genom att spela spel?

P2E-mekaniken ligger till grund för de flesta blockkedjespel. Vissa spel är gratis att spela, medan andra kräver en liten förskottsinvestering för att säkerställa ekonomisk hållbarhet. Men nästan varje spel byggt på blockkedjan ger automatiska ekonomiska belöningar medan du spelar.

Vilken är marknadens bästa speltoken?

Vilken som man anser är marknadens bästa speltoken beror på tycke och smak, samt ekonomiska förutsättningar och riskprofil. Du bör alltid göra din egen analys. Det som kan sägas är att det finns många bra alternativ tillgängliga just nu. Ett exempel är The Sandbox, som låter vem som helst bygga och sälja sina egna spelupplevelser, och ett annat är Metacade, som kombinerar många olika P2E-upplevelser på ett och samma ställe.

Vilken är den bästa spel- och metaverse-krypton?

Den speltoken som för närvarande har högst börsvärde är Decentraland (MANA). Där utnyttjas självägda digitala tillgångar och helt anpassningsbara metaverse-landskap för att leverera spännande spel.

