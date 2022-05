MicroStrategys VD hävdar att Bitcoin är ”bästa skyddet mot inflation”

Bitcoin-priset nådde den lägsta nivån på $26 597 på torsdagen, den lägsta nivån sedan januari förra året, och tappade mer än 8% när kryptovalutor fortsätter att säljas.

Enligt data från CoinGecko har kryptovalutan sedan rört sig över $28k och svävar för närvarande nära $28,600. BTC/USD-paret har fallit med cirka 4% under dagen och 28% från sina sjudagars toppar runt $39 000. Hittills har BTC gått ner 39%.

Trots att Bitcoins pris rasat sedan dess rekordhögsta i november förra året, säger MicroStrategys VD Michael Saylor att flaggskeppskryptovalutan förblir den ”bästa säkringen mot inflation.”

”Bitcoin är det bästa skyddet mot inflation. Sedan $MSTR tillkännagav sitt första BTC-köp den 11 augusti 2020, har Bitcoin stärkts med 149%, överträffat Silver (-17%), Guld (-9%) Nasdaq (5%), S&P (18%), KPI (11,2%) , M2 (19%), US Homes (28%), & PPI (33%)”, twittrade Saylor på torsdagen.

#Bitcoin is the best hedge against #Inflation.

Since $MSTR announced its first BTC purchase August 11, 2020, bitcoin has appreciated 149%, outperforming Silver (-17%), Gold (-9%) Nasdaq (5%), S&P (18%), CPI (11.2%), M2 (19%), US Homes (28%), & PPI (33%).

— Michael Saylor⚡️ (@saylor) May 12, 2022