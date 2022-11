Räkna med kryptosmitta eftersom FTX-krisen är långt ifrån över

Jag blir typ trött på ordet ”smitta”.

Icke desto mindre verkar det som om S-ordet kommer för det digitala tillgångsutrymmet igen. Vid det här laget är vi bekanta med kollapsen av FTX, en av världens största kryptovalutabörser.

Men det är långt ifrån över.

Även om kraschen här inte kan jämföras med den ökända dödsspiralen av UST och LUNA (för att fräscha upp min PTSD), visar den skandalen hur långtgående tentaklerna med en sådan plötslig förlust av kapital kan orsaka.

UST var värt 18,6 miljarder dollar och LUNA 29,7 miljarder dollar på tröskeln till Terra-härdsmältan i maj. Inom ett par dagar var dessa siffror noll. FTX å andra sidan, tittar enligt uppgift på ett balansräkningshål på 8 miljarder dollar.

Så siffrorna är inte lika jämförbara, men dominoeffekten kan vara det. Många företag fastnade i Terra-kraschen genom att hålla UST på sina balansräkningar, samt att vara överexponerade för andra kryptotillgångar, som alla föll i efterdyningarna av skandalen.

Vi såg Celsius ansöka om konkurs, skyldig 4,7 miljarder dollar till över 100 000 borgenärer. Voyager Digital, ett annat kryptolåneföretag, hade också över 100 000 fordringsägare på kroken – dock för en lägre summa på 1,3 miljarder dollar.

Sedan fanns det Three Arrows Capital, som var skyldig 3,5 miljarder dollar till 27 olika företag. Jag skulle kunna fortsätta, men du förstår poängen. Kryptoindustrin var långt till incestuös, med företag som höll delar av andra företag, trots att alla var utsatta för samma systemrisk.

I efterhand läser det hela som en varnande berättelse för riskhantering och diversifiering. Hur kryptoföretag ansåg att det var klokt att handla med sina egna statsobligationer, tillgångar och vilken annan likviditet de hade, på samma mycket volatila tillgångsklass som deras verksamhet redan var exponerad för, går inte för mig.

Men det gjorde de, och dominoeffekten följde.

Frågan blir nu denna: vem är utsatt för FTX?

Man hoppas att branschen har lärt sig en läxa av Terra och därför är mer försiktig den här gången. Återigen, baksidan är att FTX verkade vara så säkra som möjligt: pengar lagrades där i stablecoins och fiat – inte bara mycket volatila kryptovalutor.

Ungefär som de som föll offer för UST trodde att det var en stabil tillgång kopplad till $1, finns det de som blev förblindade av FTX, helt enkelt lämnade sina pengar i börsen denominerade i fiat-valuta.

Vi vet nu att Sam Bankman-Fried hade andra idéer och skickade dessa medel till sin systerhandelsfirma Alameda Research, efter en serie dåliga investeringar och lån som inkallades. Ironiskt nog togs dessa lån troligen in i efterdyningarna av LUNA-kraschen, när skrämda investerare flyttade för att få sina pengar med krypto med alla möjliga medel.

Företagen börjar redan vackla. BlockFi, ännu en kryptolångivare, pausade uttag och utfärdade ett uttalande som beskrev att skadan var stor.

”Vi har en betydande exponering mot FTX och associerade företagsenheter som omfattar förpliktelser som Alameda är skyldiga oss, tillgångar som hålls på FTX.com och outnyttjade belopp från vår kreditgräns med FTX.US,” sa BlockFi.

De hade tecknat ett avtal med FTX i juli om en revolverande kreditfacilitet på 400 miljoner dollar. Det är svårt att se dem återhämta sig efter att ha pausat uttag – som vi nu vet är dödsdomen.

Pengarna går faktiskt längre än aggressiva kryptoföretag. Sequoia Capital, SoftBank och Tiger Global, som är så stora och tråkiga som traditionella investerare blir, har alla blivit brända.

”Baserat på vår nuvarande förståelse, sänker vi vår investering till $0”, sa Sequoia i ett meddelande till LPs. Jag tror att vi alla kan vara överens om att det är en rättvis uppmaning.

SoftBank rapporteras ha förlorat 100 miljoner dollar, medan Tiger Global uppenbarligen är nere med 38 miljoner dollar.

I was let go by Sequoia Capital today. Buck had to stop somewhere. I was the 27 year old associate responsible for copying and pasting revenue and profit numbers from a spreadsheet in the FTX data room into a PowerPoint slide in an investment memo as diligence

