SEC-tjänsteman säger hårdare amerikanska stablecoinregler är ”närmare”

US Securities and Exchange Commissions (SEC) kommissionär Hester Peirce har sagt att stablecoin-marknaden har väckt stor uppmärksamhet den senaste veckan och att sektorn kan titta på ”strängare” regleringar.

Den högsta SEC-tjänstemannen sa detta i kommentarer under en onlinediskussion organiserad av Official Monetary and Financial Institutions Forum (OMFIF). Detta är en oberoende tankesmedja om centralbanker och ekonomisk politik med huvudkontor i London, Storbritannien.

En nyhetsrapport från Reuters citerar SEC-tjänstemannen som säger att en plats som sannolikt kommer att ”se en viss rörelse är runt stablecoins.” Hon tillade att detta följer händelser den här veckan som har hjälpt till att rikta rampljuset på sektorn.

Hesters kommentarer kom vid OMFIF:s årliga Digital Monetary Institute-symposium, vars panel även inkluderade Algorands VD Steve Kokinos och tidigare CFTC-ordförande Timothy Massad.

UST-depeg och LUNA:s kollaps

Denna vecka har verkligen sett kryptovalutamarknaden skakas av den förkrossande förlusten av dollarkopplingen av stablecoinet TerraUSD (USD). UST-tokenen föll så lågt som $0,25, och tappade sin koppling till dollarn med 75% bland rykten om en koordinerad attack.

Bortsett från det har det algoritmiska stablecoinets depegging skickat Terras (LUNA) mynt till nära noll (för närvarande på $0,01), och en kaskad av försäljningstryck har också drivit Bitcoin-priset till bottennivåer som senast sågs i januari 2021.

Och med oron med stablecoins som också såg att Tether (USDT) tappade sin koppling tidigare på torsdagen, kan ett tuffare regelverk verkligen vara ”närmare”.