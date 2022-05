Efter att dess stablecoin förlorade sin valutakoppling till USD gick Terra in i en nedåtgående spiral. Tendensen fortsätter idag, ännu mer framträdande än igår, då LUNA ”bara” tappade hälften av sitt värde.

Terra hade sjunkit till #14 på Coinmarketcap, men idag är den hela vägen ner till #29. Är det dags att köpa dippen innan det är för sent?

Om du vill veta mer om Terra, om den kan ge dig bra avkastning, och de bästa ställena att köpa Terra nu, har du kommit till rätt ställe.

Terra försökte särskilja sig själv genom sin användning av fiat-peggade stablecoins och hävdade att den kombinerade de gränslösa fördelarna med kryptovalutor med den dagliga prisstabiliteten för fiat-valutor.

Detta är en pålitlig strategi, bara att dess stablecoin UST tappade sin peg, vilket är anledningen till att allt detta hände. Stablecoinet var faktiskt inte backat.

Algoritmen som sades justera utbudet av stablecoinet baserat på efterfrågan hjälpte inte. Det gav LUNA-innehavare ett incitament att byta LUNA och stablecoins till lönsamma växelkurser för att antingen utöka eller minska utbudet av stablecoinet för att matcha efterfrågan.

För närvarande är varken LUNA eller UST efterfrågade. Nästan alla ledande börser har blockerat uttag.

Terra kan definitivt vara värt att investera i om din timing är rätt. Det kanske inte är nu. Om du tror att den kommer att återhämta sig är detta en risk du måste ta.

Alla investeringsbeslut bör ta hänsyn till din risktolerans. Ta inte några prisprognoser för nominellt värde.

Analytiker är fortfarande hausse på Terra trots nedgången. CryptoNewZ förutspår att den kommer att handlas mellan $78 och $85 per mynt nästa år. Wallet Investors ettåriga prisprognos är $151.

Coinpedia förväntar sig att LUNA kommer att handlas mellan $132 och $257 i slutet av nästa år. Gov Capital ansluter sig till tjurar med sin prisförutsägelse på $166 på ett år.

