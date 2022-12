Trumps NFT:er överstiger 7 000 ETH i volym, perfekt avslut på 2022

Det finns inget värre än när en annars fängslande film avslutas med ett underväldigande slut. Du lämnar biografen och känner dig lurad, en sur smak dröjer kvar i munnen.

När det gäller kryptovaluta ser år 2022 ut att få det perfekta slutet. Det här har inte varit en glad film ska man säga. Marknader har kratrats i år, skandaler har varit många och frasen ”Chapter 11” har blivit obehagligt vardagligt.

Och nu stänger vi det med en Donald Trump NFT-samling som fångar mainstream medias uppmärksamhet. Samlingen har överträffat 7 000 ETH i volym – det är en cool $8,5 miljoner i skrivande stund. Priset för kollektionen började under $100 men är nu nära $400.

Trumps samling sjönk denna månad, 45 000 samlarföremål som ser ut som sportkort. De visar den före detta presidenten i alla möjliga olika ställningar, som att stå framför Mout Rushmore med Trumps ansikte på, eller att hålla ett gevär i militärutrustning med en hund vid sin sida.

Men projektets uppenbara framgång har fått många att gräva vidare i projektet, med några roliga resultat som dyker upp. Twitter-användaren @NFTherder märkte att en misstänkt mängd av de mest sällsynta NFT:erna i samlingen hamstrades av en skaparplånbok.

1/ Turns out Donald Trump minted a thousand of his own nfts to his vault wallet

Keeping a giant portion of the most rare nfts in his collection for himself

The 2nd minted nft was a rare 1-of-1, the chances … pic.twitter.com/3m0MQGQydp

— OKHotshot (@NFTherder) December 17, 2022