บทสัมภาษณ์ที่เหนือจริงของ Sam Bankman-Fried ยังไม่ชัดเจนมากนัก

มีรายการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ไม่มากนักที่ทำให้ฉันทึ่ง

สิ่งที่นึกถึงได้ทันทีคือการดู Zinedine Zidane หนึ่งในนักฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย โหม่งใส่กองหลังคู่แข่งบนหน้าจอทีวีเมื่อ 16 ปีที่แล้ว

ไม่นานมานี้ ฉันจำได้ว่าเคยดูนายกรัฐมนตรีของประเทศฉัน (ไอร์แลนด์) Leo Varadkar พูดสดเกี่ยวกับการระบาดใหญ่ของโควิดทางสถานีโทรทัศน์แห่งชาติของเรา เมื่อเขาประกาศการปิดเมืองครั้งแรก (และในเวลานั้น สิ่งที่เราเชื่อว่าจะเป็นการปิดเมืองด้วย)

คงอีกนานก่อนที่ฉันจะลืมช่วงเวลาแห่งประวัติศาสตร์เหล่านั้น และฉันค่อนข้างแน่ใจว่าฉันจะจำสิ่งที่ฉันดูไปสักระยะหนึ่งได้เช่นกัน

Sam Bankman-Fried ซีอีโอที่น่าขายหน้าของการ แลกเปลี่ยน FTX ที่พังทลาย – ซึ่งฉันเบื่อที่จะพูดถึง – เมื่อคืนที่ผ่านมาให้สัมภาษณ์ประมาณหนึ่งชั่วโมงที่การประชุมสุดยอด New York Times Dealbook

ทำไมการสัมภาษณ์ครั้งนี้ถึงเกิดขึ้น ฉันจะไม่มีวันรู้เลย Bankman-Fried โทรเข้ามาจากบาฮามาส เห็นได้ชัดว่าขัดกับคำแนะนำของ “คน” ซึ่งใคร ๆ ก็สันนิษฐานได้ว่าอาจทำงานในวิชาชีพกฎหมาย

“ผมคิดว่าผมมีหน้าที่พูดคุยและอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้น” เขากล่าว “ฉันไม่เห็นว่าการนั่งอยู่ในห้องโดยแสร้งทำเป็นว่าโลกภายนอกไม่มีอยู่จริงจะมีประโยชน์อะไร”

“มันไม่ใช่สิ่งที่ฉันกำลังโฟกัสอยู่” คำตอบของเขาเมื่อถูกถามว่าเขากังวลเกี่ยวกับความรับผิดทางอาญาที่อาจเกิดขึ้นหรือไม่

เช่นเดียวกับการสนทนา DM ที่รั่วไหลออกมาทาง Twitter ฉันก็ไม่รู้ว่าทำไมการสัมภาษณ์นี้จึงเกิดขึ้น ณ จุดนี้ ยากที่จะเชื่อสิ่งที่ออกมาจากปากของ Bankman-Fried และเกี่ยวกับการสนทนาทาง Twitter นั้น Bankman-Fried อธิบายว่านักข่าวเป็น “เพื่อนเก่าแก่” ซึ่งเขา “ลืมไปอย่างโง่เขลา” ว่าเป็นนักข่าว ฮะ?

ผู้สัมภาษณ์เมื่อคืนนี้ Andrew Sorkin ถามเขาเกี่ยวกับคำสารภาพที่ดุเดือดในการแลกเปลี่ยน DM นั้น ซึ่งสำหรับฉันแล้วเป็นการหักหลังตัวตนที่แท้จริงของ Bankman-Fried ผู้ซึ่งค่อนข้างอ่อนลงกับท่าทางของเขา แต่ก็ยอมรับว่าเขาเล่น “เกม” เช่นเดียวกับ “เราทุกคนทำ” เกี่ยวกับภาพลักษณ์ของเขา

More I read, more I think SBF is a *very* bad guy

Showing zero remorse. Lies. Cryptic tweets. Feels like he's playing a game.

Hard to believe these DMs are real (per @KelseyTuoc of Vox's captivating piece – seems like he thought they were talking in confidence, be candid) pic.twitter.com/sivc7zyYg4

— Dan Ashmore (@DanniiAshmore) November 16, 2022