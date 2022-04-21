Біткоїн та ефір впали більше ніж на 40% від своїх історичних максимумів, яких вони досягли півроку тому.

Генеральний директор Celsius Network Алекс Машинський впевнений, що біткоїн та ефір, дві найбільші криптовалюти за ринковою капіталізацією, встановлять нові історичні максимуми до кінця цього року.

У листопаді 2021 року біткоїн досяг історичного максимуму в 69 044 долари, і того ж місяця ефір встановив свій історичний максимум на рівні 4 878 доларів.

Однак відтоді BTC і ETH втратили більше 40% своєї вартості. Наразі біткоїн торгується десь за 41 000 доларів, тоді як ціна ефіру на даний момент перевищує 3000 доларів за монету.

Під час виступу на паризькому саміті Blockchain Week Машинський заявив, що цього року біткоїн та ефір встановлять нові рекордні максимуми. Він сказав, що біткоїн отримав дуже потужну підтримку в діапазоні від 30 000 до 33 000 доларів. Машинський повідомив:

«Нам знадобиться більше часу, щоб встановити нові максимуми. Але я все одно очікую, що цього року біткоїн подолає позначку в 60 000 доларів, а Ethereum підніметься вище 4 500 доларів».

Також генеральний директор Celsius розповів про вплив війни в Україні на фінансові ринки. За словами Машинського, публічні ринки, у тому числі криптовалютні, продовжать зазнавати негативного впливу, якщо Росія й надалі атакуватиме Україну.

Співзасновник Ethereum Віталік Бутерін нещодавно заявив, що криптовалютний простір потребує напівдецентралізованих рішень. Машинський прокоментував це, сказавши, що криптопростір не обов’язково має бути повністю децентралізованим. Він ствержує:

«Загалом він каже: Дивіться, не потрібно бути DeFi на 100 . CeFi і DeFi – це дві сторони однієї медалі. Іноді потрібно мати CeFi, іноді потрібно використовувати DeFi, і це саме те, що Celsius робить кожен день».

Генеральний директор Celsius нарешті поділився своєю філософією щодо інвестицій у біткоїн. Машинський повідомив:

«Якщо ви придбали біткоїн і не можете спати, це означає, що у вас забагато біткоїнів. Однак якщо ви придбали біткоїн і спите, як дитина, то це свідчить, що у вас замало біткоїнів. Знайдіть золоту середину і просто тримайтесь її».