Мем-монети. Гадаю, більш за все загадкова концепція інвестицій у мем-монети символізує те, що ми насправді живемо в матриці.

Чи можна забути січень 2021 року, коли купа редіторів змагалася з Волл-стріт, підвищуючи ціну акцій Gamestop до колосального рівня? Як щодо криптовалюти Dogecoin, яку створили в якості жарту, яку визнала найбагатша людина світу, і ринкова капіталізація якої досягла десь 90 млрд доларів?

https://twitter.com/billym2kstatus/1392952014854778883?lang=en

Hokkaido Inu

Hokkaido Inu була однією із багатьох мем-монет, що проклали шлях для успіху Dogecoin. Ринкова капіталізація цієї монети зросла до таких привабливих 800 млн доларів, а потім її засновники вийшли з гри, і вона впала на 99%. Це була істерія бичачого ринку, чи шо?

Однак сьогодні цей проєкт відновлюється вже як гравець DeFi-простору і працює на базі мемів. Що б ви там не думали про мем-монети, вони однозначно викликають інтерес. Звичайно, є темна сторона, коли невинних роздрібних інвесторів іноді використовують як ліквідність для виходу, це нагадує схему накачування та скидання, до якої вдаються творці цих монет. В цьому криється загальна проблема регулювання: що саме має бути дозволено?

Також існують цікаві мережеві ефекти, адже спільнота на тисячі людей – це нам не підходить, на мільйони – занадто дорого, незалежно від того, як ви цим скористаєтеся. Отож, як можна перетворити конкретну спільноту та бренд на законний бізнес? Саме на це питання намагається дати відповідь HOKK Finance, який прагне відродити з попелу мем-монету Hokkaido Inu.

Подкаст з Марком Басою

Марк Баса працює з криптовалютою з 2011 року і був задіяний в цілій низці різноманітних проєктів та напрямків. Він працював над різними програмами у криптопросторі, і сьогодні одним із його проєктів є HOKK, де він працює директором, хоча зайшов він в нього спочатку в якості простого покупця.

В останньому епізоді подкасту CoinJournal ми з Марком обговорили все, що стосується мем-монет: їхню темну сторону, шахрайські схеми, ейфорію, мережеві ефекти, регулювання, в їхня цінність тощо.

Цього разу все було по-іншому, та ми класно провели час. Агов, ми все одно знаходимося в матриці.

Послухати подкаст на Spotify можна тут.