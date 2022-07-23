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На сьогодні існують сотні криптовалютних бірж та торгових платформ, і щодня їх з’являється все більше. Оскільки цій галузі лише кілька років, більшість із цих компаній є приватними.

Криптобіржа Coinbase активно намагалася змінити цю ситуацію, минулого року вона стала публічною, що викликало величезний фурор. Невдовзі цьому прикладу послідував її північний сусід канадська платформа Coinsmart, яка в листопаді 2021 року офіційно вийшла на біржу.

Концепція публічних компаній у криптопросторі вражає. Про цю галузь часто говорять (інколи досить несправедливо), що тут діє беззаконня, та є декілька речей, які можуть переконати інвесторів більше, ніж коли біржа стає публічною. Автоматично можна припустити, що з огляду на регулювання та прозорість такого лістингу публічна компанія має авторитет.

Проте небагато компаній цим займаються. Я поспілкувався з Джеремі Ковеном, головним операційним директором Coinsmart, та дізнався його думку про те, чому вони вирішили вийти на біржу, і чи в майбутньому приватні компанії перестануть бути лідерами галузі. Ми також поговорили про ведмежий ринок і про те, як він позначився на CoinSmart (ви ж пам’ятаєте, ця біржа стала публічною 21 листопада, приблизно тоді, коли біткоїн сягнув свого історичного максимуму в 68 000 доларів).

Ми також розмовляли про те, як цікаво на початку цього року протести канадських далекобійників зайшли в глухий кут, коли уряд заморозив активи всіх причетних. Це призвело до того, що багато людей виводили свої біткоїни та інші криптовалюти з бірж і для надійної безпеки переносили їх у холодне сховище.

Це вам лише затравка нашої приємної розмови з Джеремі, який викладає свої думки зрозуміло та інформативно; у мене склалося враження, йому дійсно подобається те, що він робить.

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