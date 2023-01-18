Основні тези

2023 рік почався гаряче на крипторинках, і мем-монети мають значні здобутки

Їхнім прибуткам сприяв м’якший макроекономічний клімат

Shiba Inu зросла на 50%, панує ажіотаж навколо запуску її екосистеми рівня 2

Проте наш аналітик попереджає інвесторів, що все може виявитися не таким, як здається

Здається божевіллям писати про це, однак маємо те, що маємо. 2023 рік для почався активно для крипторинків, й інвестори сповнені оптимізму що більш низькі дані по інфляції призведуть до пом’якшення монетарної політики раніше, ніж передбачалося.

І одним із таких «класів активів», які можуть отримати з цього вигоду, є мем-монети. Собачі монети фіксують прибутки, схожі на ті, що були в першому кварталі 2021 року, коли Reddit збирався воювати з Волл-стріт через GameStop, Ілон Маск щодня писав твіти про пухнастих собак, ну, і активно працював друкарський станок.

Король і королева цього сектору, а саме Dogecoin і Shiba Inu, цьогоріч зросли на 22% і 49% відповідно.

Мем-монета Bonk приєднується до вечірки останньою

Можливо, цікава ситуація з BONK є якнайкращим свідченням такого дивного відродження. Цю мем-монету, при створенні якої надихалися Shiba Inu, запустили на Різдво на Solana. Ви знаєте, це та Solana, яка зазнала багатьох ударів, страждаючи від своїх тісних зв’язків із Семом Бенкманом-Фрідом, неодноразових збоїв, що призводили до припинення роботи мережі; а зараз спостерігає, як її топові проєкти переходять до блокчейнів-конкурентів.

З об’єктивної точки зору, запуск на Solana – ще й в розпал ведмежого ринку, не менше – це об’єктивно дивне рішення. І все ж, яка логіка працює на ринку криптовалютних мем-монет? За десять днів ця монета зросла на 2500%, а її ринкова капіталізація перевищила позначку в 200 млн доларів. Відтоді вона трохи опустилася на Землю, однак її ринкова капіталізація досі тримається на рівні 50 млн доларів.

Чому мем-монети так добре розвиваються?

Але чому мем-монети так добре розвиваються? Ну, по-перше, бо розвивається весь крипторинок. Якщо подивитися навіть на найбільші криптовалюти, усі вони приносять колосальні прибутки. Порівняно з ними мем-монети не виглядають так ефектно.

Нинішнє зростання пов’язано з тим, що дані про інфляцію є нижчими, ніж очікувалося. Ці цифри досі є екстремально високими та знаходяться значно вище від цільових 2%, до яких прагне ФРС, та є помітні ознаки того, що вони досягли свого піку. Інвестори сприйняли це як знак, що смертний вирок, тобто високі відсоткові ставки, ризиковим активам, можливо, скасують раніше.

Зі свого боку, Shiba Inu зростає не тільки через позитивні макроекономічні фактори. Вона здорожчала на 20%, коли стало відомо, що її розмістять на Upbit, найпопулярнішій південнокорейській біржі. Це відбувається на тлі ажіотажу навколо майбутнього та довгоочікуваного запуску бета-версії Shibarium.

Бета-версія Shibarium буде мережею рівня 2 на базі Ethereum і працюватиме так, як це роблять Polygon та Arbitum.

Чи збережеться ця тенденція?

Особисто я не можу покладати великі надії на цей (досі загадковий) проєкт рівня 2 від Shiba. Мем-монети – це саме меми, і вони ніколи не були фундаментальними гравцями. Щоб переконати мене, що Shiba колись буде використовуватися для чогось іншого, окрім купівлі з надією продати за вищою ціною, знадобиться набагато більше, ніж сліпі спекуляції з Sihbarium.

Однак так працюють мем-монети. Ніколи не було суперечок про те, що якусь цінність вони таки мають. Вони завжди були чимось на кшталт середнього пальця розумному інвестуванню, тобто поводяться як вередливі молодші брати та сестри порівняно з «відповідальним» справжнім інвестуванням.

Однак це лише забавки та веселощі в середовищі, де грошей друкується більше, ніж будь-коли в історії. Все йде чудово, коли процентні ставки дорівнюють нулю, а дешевий капітал доступний повсюди. І дивовижно, коли пандемія звалюється на світ, і мільйони людей залишаються вдома та не мають куди витрачати свої стимулюючі чеки.

На жаль, зараз світ кардинально змінився. Я вже казав це раніше і повторю ще раз – з мем-монетами жарти закінчилися. Вони більше не дозволять заробити вам на пенсію. Вони завжди були небезпечною азартною грою, і це добре. Однак зараз вони більше не є новим джерелом нескінченних розваг, вони просто існують, доки світ переживає найгіршу економічну ситуацію від моменту появи криптовалюти (біткоїн запустили в 2009 році).

Можливо, зараз ситуація більш оптимістична, ніж була місяць чи два тому. Але інфляція ще завдає шкоди, хоча вона дещо впала. Відсоткові ставки залишаються високими, і є мільйон перемінних факторів, які за дуже короткий проміжок часу можуть значно погіршити нинішню нестабільну економічну ситуацію.

Думаю, не буде сенсацією, якщо я скажу, що варто бути обережними із собачими токенами. Коли музика зупиниться (а рано чи пізно це станеться), краще опинитися десь в іншому, більш веселому місці.