«Якщо вони зможуть передати борги майбутнім виборцям, то зможуть завоювати голоси нинішніх виборців. Таким чином, створення інфляції грає на руку уряду, адже вона знижує вартість позик».

«Ви маєте захистити себе в цьому інфляційному середовищі. Проте якщо ви вже надзвичайно багаті і володієте всіма цими активами, то ви будете в виграші за замовчуванням».

«У 2020 році в журналі Forbes заявили, що у 2020 році статки найбагатших 400 людей за рейтингом Forbes зростали найшвидшими темпами, ніж будь-коли раніше, відколи почали вести такий аналіз. Причина, чому багатство швидко збільшувалося, полягала в тому, що гроші друкували».

«Що є стимулом для політика? Стимулом для політика є можливість прийти до влади та залишатися при владі… Як вони збираються отримати голоси? Витрачаючи цілу купу грошей, не беручи гроші від платників податків… вони перекладають відповідальність один на одного».

Це цікаво.

У світі є більш серйозні речі, ніж криптовалюта, більш важливі питання. Майкл Конг, генеральний директор Fantom, це розуміє. Також є проблеми, які криптовалюта намагається вирішити, хоча нам ще й не вдалося це зробити. Майкл визнає це, і ми докладно обговорили проблеми, оцінили, чи доцільно порівнювати ситуацію в криптопросторі із розвитком Інтернету чи з іншими контрольними показниками, які можна часто зустріти.

Особисто я песимістично оцінюю нинішній стан економіки. Криза вартості життя сильно вдарила по звичайним людям. Житло стає все більш недоступним – це одна з причин, чому я залишив рідну Ірландію та переїхав до Колумбії. Політики вже не називають інфляцію «тимчасовою», а звинувачують у ній путінську війну, а минулого місяця заявили, що інфляція є «проблемою, але вона вже сягнула свого максимуму, і до кінця 2022 року її взяти під контроль».

Майкл є генеральним директором Fantom – однієї з найбільших криптовалют. Наша розмова відбулася лише за кілька годин після того, як червневий показник CPI засвідчив, що інфляція знову зросла до 9,1%. Майкл мислить глибоко і має багато цікавих ідей щодо того, як, на його думку, зростатимуть ціни на фінансові активи, чому економіка зараз переживає проблеми, яким є політичне середовище та стосовно збільшення нерівності між багатими та бідними.

Ми також поговорили про Fantom (що цілком логічно). Ми детально розібрали, що відрізняє її від інших криптовалют-конкурентів з точки зору механізму перевірки. Майкл досить відверто розказав, на які поступки довелося піти, щоб забезпечити привабливі функції, як-от низькі комісії та висока швидкість транзакцій. Чесно кажучи, цей подкаст складався з двох частин: Fantom/Блокчейн-технологія та Макроекономіка/Сучасне суспільство та економіка; ці розділи я позначив в описі нижче.

Конкуренти

На мою думку, криптовалюта часто страждає від трайбалізму, суперечливого та конкурентного середовища, де інвестори іноді кидаються один на одного через те, що їм подобаються одні монети, та не подобаються інші. Мені дуже сподобалося, коли Майкл заявив, що Fantom «стоїть на плечах гігантів Ethereum», і ця криптовалюта достатньо солідна та поважає монети-конкуренти за те, що вони заклали фундамент для роботи всієї галузі.

Звичайно, Конг вважає, що Fantom покращує деякі аспекти технології, і про це ми детально поговорили з ним, та мені було приємно почути його об’єктивну та виважену думку.

Макроекономіка

Мені найбільше сподобалося, коли Майкл показав, наскільки добре він знається на економічній реальності, з якою зіштовхується так багато людей. Він з болем говорив про те, що під час COVID-19 друк грошей забрав гроші в бідних і передав їх до рук багатих, а також про те, що люди, які працюють від зарплати до зарплати, зараз розплачуються за це.

«Це призводить до того, що гроші бідних масово перетікають до кишень багатих. Це одна з причин того, що я почав займатися криптовалютою… Я не можу змінити політичну систему; я просто один із 20 мільйонів виборців в Австралії. Однак я можу впливати на моє власне життя і контролювати те, що я можу контролювати», – заявив Майкл Конг.

Ми поговорили про те, що можна зробити, щоб захиститися, адже вартість фіатної валюти продовжує падати, ціни на товари зростають і жити загалом стає все складніше. І чому, на жаль, ця вся ситуація грає на користь багатих.

«Ви маєте захистити себе в цьому інфляційному середовищі. Проте якщо ви вже надзвичайно багаті і володієте всіма цими активами, то ви будете в виграші за замовчуванням. Ось чому в 2020 році в журналі Forbes заявили, що у 2020 році статки найбагатших 400 людей за рейтингом Forbes зростали найшвидшими темпами, ніж будь-коли раніше, відколи почали вести такий аналіз. Причина, чому багатство швидко збільшувалося, полягала в тому, що гроші друкували».

Для мене найстрашнішим є те, що нерівність між багатими та бідними збільшується. Ми бачили, як це відбувалося під час COVID-19, коли ті, кому міг працювати вдома (я, до речі, також сюди належу), були відносно імунізовані (вибачте за каламбур) від економічних проблем, що виникли через карантин.

З іншого боку, ті, хто працював з людьми, наприклад, офіціанти, працівники роздрібної торгівлі, артисти та багато інших, серйозно постраждали. Ті люди, хто жив від зарплати до зарплати, раптом позбулися заробітку, в той час, як тим, хто працював вдома, просто довелося одягнути спортивні штани і лише пересвідчитися, щоб ліжко на фоні було застелене, коли вони спілкуються в Zoom.

Через дії уряду гроші фактично перетікали від бідних до кишень багатих. Цю повномасштабну інфляційну кризу спровокували величезні пакети стимулів, що ще більше посилило труднощі, які під час пандемії переживали ті працівники, які щомісяця отримували свою зарплату.

Майкл Конг все це розуміє. Він генеральний директор і, очевидно, дуже обізнаний, він розуміє, як влаштований наш світ. Проте він намагається змінити ситуацію. Якщо ви хоче послухати лише один подкаст CoinJournal, то, на мою думку, варто обрати саме цей: було дійсно приємно обговорити важливі питання з розумним та відвертим гостем, можна дізнатися багато нового та задуматися над багатьма речами. В описі на Spotify можна знайти таймкоди, якщо ви бажаєте послухати конкретні розділи про Fantom, криптовалюту, інфляцію, політику, майбутнє тощо.

Приємних вам вихідних.

Посилання на наш подкаст можна знайти на Spotify. Незабаром він вийде і на YouTube.