Давайте будемо чесними: останні шість місяців на крипторинках спостерігається кривава бійня.

Зв’язки в макроекономіці порушено, ринки падають, інвестори не хочуть піддаватися ні найменшому ризику. Однак, незважаючи на складнощі у криптопросторі, слід зазначити важливу відмінність.

Перекредитовані компанії на кшталт Three Arrows Capital і Celsius, падіння яких частково спричинило хвилю зараження, що прокотилася по всій галузі, значною мірою належать до сектору CeFi (централізовані фінанси).

Celsius позиціонувався як банк, але насправді був більше схожим на високоризиковий хедж-фонд. Зрештою, вони робили необдумані інвестиції, що й призвело до банкрутства. На жаль, багато їхніх клієнтів не усвідомлювали, як використовуються їхні гроші, та звідки береться прибуток. Простіше кажучи, компанії бракувало прозорості.

DeFi

З іншого боку, сектор DeFi (децентралізовані фінанси) розвивався так, як і планувалося. Завдяки прогресивній технології, яку ми називаємо блокчейном, усе сталося так, як було прописано в коді. В мережі відбувалися маржинальні виклики та ліквідації, і кожен бажаючий в будь-якому куточку світу міг спостерігати за цим в режимі реального часу.

Celsius, натомість, одного недільного вечора зробив розсилку листів, де повідомлялося, що вони раптово призупинили виведення коштів, решта вже стало історією (або, якщо точніше, частиною дуже тривалого та затяжного судового процесу, який триватиме наступні кілька років. Якщо бажаєте дізнатися подробиці, запитайте інвесторів Mt. Gox).

Я зустрівся із співзасновником та генеральним директором компанії TrustToken, яка створила протокол DeFi-кредитування TrueFi, і ми обговорили з ним це та багато інших питань. TrueFi надає в мережі кредити без застави та прагне максимізувати ефективність капіталу для позичальників і заробітки кредиторів.

Так, цілком ймовірно, ви помітили там фразу «без застави». Напевно, зараз у криптопросторі більш поширена надмірна застава, але в реальності ця модель не дозволяє ефективно використовувати капітал.

Очевидно, що існує компроміс щодо кредитного ризику, але чи потрібно мати однаковий підхід до усіх позичальників, як зараз це відбувається в моделі DeFi? Це делікатне питання ми обговорили з Рафаелем в нашому подкасті, і варто зазначити, що лише за перший рік обсяги кредитування TrueFi сягнули позначки в мільярд доларів, кредити завжди повертають. На сьогоднішній день цей проєкт ще не зазнавав дефолту.

Також ми поговорили про ведмежий ринок (важко обійти це стороною, правда?), обговорили стейблкоїни – TrustToken має низку власних стейблкоїнів, зокрема їхній TrueUSD на сьогодні займає 5-у сходинку за ринковою капіталізацією, – а також торкнулися ситуації з резервом Tether тощо.

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