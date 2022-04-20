:Біткоїн залишається лідером серед криптовалют за ринковою капіталізацією, і його частка становить понад 40% від загальної ринкової капіталізації криптовалют.

Генеральний директор Ripple Бред Гарлінгхауз нещодавно заявив каналу CNBC , що трайбалізм навколо біткоїну та інших криптовалют наразі стримує криптогалузь.

Загальна вартість крипторинку наразі становить приблизно 2 трильйони доларів, але Гарлінгхауз сказав, що ринок ще має куди рости. Гарлінгхауз повідомив:

«На мою думку, поляризація не є здоровою. Я володію біткоїном, ефіром і деякими іншими валютами. Я абсолютно впевнений, що ця галузь буде й надалі процвітати».

За словами Гарлінгхауза, всі основні криптовалюти можуть зростати, при цьому не впливаючи на розвиток своїх конкурентів. Він порівняв нинішній ринок криптовалют з епохою доткомів кінця 1990-х і початку 2000-х років. Гарлінгхауз сказав:

«Yahoo може мати успіх, і eBay може бути успішним. Вони вирішують різні проблеми. Існують різноманітні варіанти використання, різноманітні аудиторії та різні ринки. Гадаю, сьогодні можна навести багато таких паралелей».

Незважаючи на зростання, яке демонструє криптогалузь, деякі криптовалюти мають досить відданих прихильників. У нас є фанатики біткоїну та фанатики інших криптовалют, як-от Ether і Solana.

Однак Гарлінгхауз вважає, що така сегментація більше шкодить галузі криптовалют, аніж приносить їй користь. Він зазначив, що сегментація вплинула на криптогалузь з точки зору лобіювання політиків у Вашингтоні. Гарлінгхауз додав:

«Для мене стала шоком відсутність єдності у Вашингтоні (округ Колумбія) щодо криптогалузі».

У березні президент США Джо Байден підписав указ, в якому закликав уряд вивчити ризики та переваги криптовалют.

Компанія Ripple веде юридичну боротьбу з Комісією з цінних паперів і бірж США (SEC) з 2020 року після того, як цей регулятор заявив, що компанія випустила токени XRP як незареєстровані цінні папери.

SEC подала до суду на Ripple та деяких її керівників за продаж XRP на суму понад 1 мільярд доларів у рамках незареєстрованої пропозиції цінних паперів.