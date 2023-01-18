在 9 個月內最大的加密貨幣反彈中，5 億美元的賣空者遭到清算

關鍵要點

繼 9 個月來最大漲幅後，加密貨幣市值重回 1 萬億美元以上

週末 5 億美元的賣空交易遭到清算，是三個月來最多的

Bitcoin 重回 21,000 美元以上，Ethereum 重回 1,500 美元以上，替代加密貨幣也飆升

儘管反彈強勁，但市場距離 2021 年 11 月達到的近 3 萬億美元的峰值，仍下跌了近 65%

Bitcoin 在熊市中下跌了 77%，但交易員擔心這可能只是短期的緩解反彈

在週末的幾個小時裡，如果你看一下加密貨幣圖表，感覺又回到了 2020 年。

COVID 可能正在淡出人們的視野，但加密貨幣價格也是如此。上週我深入研究了 一些鏈上數據 ，這些數據顯示 2022 年對投資者來說是多麼的煎熬，Bitcoin 百萬富翁減少了 73%，整個加密貨幣市場縮水了 2 萬億美元，聲譽因各種醜聞而陷入泥潭。

查看本週 coinjournal.net 的數據，對加密貨幣投資者來說，情況要樂觀一些。

5 億美元的賣空者遭到清算

然而，週末帶來了一點喘息的機會。Bitcoin 飆升至 9 個月來最強勁的漲勢，令市場感到意外並向上突破了 21,000 美元。

從 Coinglass 的數據來看，上週末清算了超過 5 億美元的賣空者。下圖顯示了這些清算的程度，或多或少與 11 月初 FTX 崩盤 時的多頭清算差不多。

加密貨幣市場重回 1 萬億美元大關

數字資產的反彈是在低於預期的通脹數據之後出現的。這種對通脹可能已經見頂的樂觀情緒，導致投資者打賭美聯儲可能會比之前預期的更早退出高利率政策。

眾所周知，高利率吸走了市場的流動性，全面傷害了風險資產。加密貨幣的交易非常像這些高風險資產之一，因此隨著美聯儲實施這一緊縮貨幣政策，價格已經暴跌——因此 加密貨幣交易所 對多頭交易者並不友好。

2023 年帶來了希望，如果通脹真的達到了頂峰，隧道盡頭可能會出現一線曙光。加密貨幣市場因此而飆升至 1 萬億美元的市值。這與近 3 萬億美元的歷史高位仍然相去甚遠，但 Bitcoin 的 21,000 美元和 Ether 的 1,500 美元是自 FTX 醜聞發生以來兩者的最高價格。

加密貨幣市場觸底了嗎？

投資者現在面臨的一個明顯問題是，這僅僅是短期的緩解反彈，還是市場已經觸底。

與市場上的大多數問題一樣，宏觀環境是關鍵。

CoinJournal 負責人 Max Coupland 表示：“過去幾個月無疑帶來了關於通貨膨脹方面更積極環境的指標，以及中國經濟重新開放存在推動力。”

“然而，我確實擔心投資者是否會倉促行事，認為這意味著美聯儲現在會將比預期更早轉向。（美聯儲主席）Jerome Powell 一直堅稱，在通脹得到牢牢控制之前，不會縮減利率，而且我們距離 2% 的目標還有很長的路要走，而俄羅斯在烏克蘭發動的戰爭等不確定性仍然是高度不可預測的。”

讓我們玩一個（非常）假設性的遊戲，假設市場已經觸底。這將使熊市持續 13 個月，Bitcoin 從高峰到低谷下跌了 77%。

從歷史上看，這將使其成為歷史上第三大跌幅。但是，這只是百分比。今天的加密貨幣市場與過去幾年大不相同，資本流失的規模也處於不同的層次——準確地說，超過 2 萬億美元。

因此，雖然熊市的持續時間和規模可能意味著我們處於後期階段，但就加密貨幣而言，過去的數據根本無法可靠地進行推斷。Bitcoin 只是在最近幾年才突破成為主流資產，之前的時期流動性低，投資者群體小眾。

今天，我們還面臨著前所未有的宏觀環境——通貨膨脹猖獗，Bitcoin 歷史上首次遭遇高利率，以及自 2008 年暴跌以來首次出現更廣泛經濟的熊市——同年 Bitcoin 被推出。

總而言之，過去的周末對加密貨幣投資者來說是一個可喜可賀的緩和期，並且是自 LUNA、Celsius、FTX 崩盤和經濟向高利率過渡之後的九個月以來最強勁的飆升。

但對於整個市場而言，前方的道路仍然艱難，通脹仍然居高不下，歐洲正在進行戰爭，無數其他宏觀變量也在震盪。本周是個好消息，但加密貨幣投資者還無法放心下來。

下一個標記日期是什麼？那就是 2 月 1 日，將舉行最重要的 FOMC 會議，屆時美聯儲將決定最新的利率政策。

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研究方法

清算資料來自 Coinglass。價格資料來自 Yahoo Finance。所有其他資料來自 CoinJournal