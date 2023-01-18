隨著 Shiba 和 Doge 飛速上升，迷因幣又回來了嗎？呃…… 並沒有

關鍵要點

2023 年加密貨幣市場開局火熱，迷因幣大幅上漲

疲軟的宏觀環境刺激了收益

Shiba Inu 飆升了 50%，還圍繞第 2 層生態系統的推出進行了炒作

然而，我們的分析師警告投資者，一切可能並非表面上看起來的那樣

寫這篇文章感覺有點瘋狂，但無論如何還是寫了。2023 年是加密貨幣市場飛速發展，人們普遍樂觀地認為，疲軟的通脹數據將導致貨幣政策比市場此前預期的更早放鬆。

而受益的其中一個“資產類別”是迷因幣。Doggy 代幣 正在印刷 2021 年第一季度的回報，當時 Reddit 正與華爾街就 GameStop 開戰，Elon Musk 每天都在推特上發布關於毛茸茸狗的消息，好吧，印鈔機已經穩穩地打開了。

該領域的王者和王后，即 Dogecoin 和 Shiba Inu，今年分別上漲了 22% 和 49%。

最新加入派對的迷因幣 Bonk

也許 Bonk 的獨特案例最能概括這種離奇的復甦。這款受 Shiba Inu 啟發的迷因幣於聖誕節在 Solana 上推出。你知道，與 Sam Bankman-Fried 關係密切的 Solana 一直處於戰爭之中，多次中斷導致網絡關閉，並看到其幾個頂級項目逃往競爭對手的區塊鏈。

客觀地說，在 Solana 上推出——而且是在熊市的深處——是一個客觀上奇怪的決定。然而，加密貨幣迷因幣市場有什麼邏輯嗎？該代幣在十天內上漲了 2500%，市值飆升至 2 億美元以上。此後它略有回落，但仍以 5000 萬美元的市值交易。

為什麼迷因幣表現如此出色？

但為什麼迷因幣表現如此出色？好吧，第一個答案是整個加密貨幣市場都是如此。即使是最大的加密貨幣，它們也都在印刷可觀的回報。相比之下，迷因幣看起來並不那麼令人眼花繚亂。

飆升是由於通脹數據低於預期。雖然數字仍然很極端，遠低於美聯儲 2% 的目標，但有明顯跡象表明，它已經見頂。投資者將此視為一個跡象，即高利率對風險資產的死刑判決可能因此而更快解除。

就 Shiba Inu 而言，它不僅僅是因為積極的宏觀因素而上漲。在有消息稱它將在最受歡迎的韓國交易所 Upbit 上市後，它已上漲了 20%。這是在圍繞即將到來且備受期待的 Shibarium Beta 發布大肆宣傳之際。

Shibarium Beta 將是建立在 Ethereum 之上的第 2 層網絡，與 Polygon 和 Arbitum 的工作方式相同。

這是否可持續？

就個人而言，我不能對 Shiba 的這個（仍然神秘的）第 2 層項目給予太多重視。迷因幣就是這樣——迷因——而這些從來都不是基本的。要讓我相信 Shiba 除了試圖購買它並希望以更高的價格出售它之外，還需要比對 Sihbarium 的盲目猜測更多的東西。

但這就是迷因幣的問題所在。這裡從來沒有人爭論說它有任何價值。它一直都是謹慎投資的反對者，是實際投資“責任”的不守規矩的弟弟妹妹。

然而，在比歷史上任何時候都印出更多現金的環境下，這一切都是樂趣和遊戲。當利率為零且廉價資本無處不在時，這一切都很好。而令人驚奇的是，當一場大流行病席捲全球時，數百萬人被關在家裡，沒有任何東西可以花他們的刺激性支票。

不幸的是，那不再是我們生活的世界。我以前曾說過，我會再說一遍——迷因幣的笑話結束了。它不再作為獲得退休收益的機會出現。它一直是一場不計後果的賭博，這很好。但現在它不再是新奇娛樂的新來源，只是坐在那裡，因為世界正在應對自 2009 年 Bitcoin 推出加密貨幣以來最糟糕的經濟。

現在的情況可能比一兩個月前更加樂觀。但通貨膨脹仍然嚴重，儘管它已經略有下降。利率仍然很高，並且有一百萬個變量可能會使這個動蕩的經濟在很短的時間內變得更糟。

這很難說得令人瞠目結舌，但要小心狗狗代幣。當音樂停止時——它總是如此——並不是一個有趣的地方。