訪談：Omid Malekan，哥倫比亞商學院教授和加密貨幣作家

加密貨幣可能很嚇人。

即使是對於對金融市場或技術有深入了解的人來說，要讓他們理解區塊鏈也可能具有挑戰性。

在 CoinJournal 播客的最新一期節目中，我和一位“加密貨幣學者”一起坐下來談談 ，他的目標是為人們彌合這一差距。

Omid Malekan 在哥倫比亞大學講課，還寫了幾本書，其中最新一本書剛剛出版，名為《重新構建信任：歷史的詛咒和加密貨幣對貨幣、市場和平台的療法》。我們坐下來探討了一大堆話題，主題是圍繞 Omid 試圖做的：教育人們了解 Bitcoin 和加密貨幣，這比聽起來更具挑戰性。

這個領域充斥著各種聲音，這一點 Omid 也坦率承認了，而且加密貨幣遠非完美。然而，如果您找對了地方並對其有一點信心，這是一個可以做很多好事的行業。我們還探討了市場起起落落，熊市對加密貨幣聲譽的損害，監管的影響，加密貨幣在發展中國家發展的潛力等。

我們還研究了這個行業的缺點——它是否盡其所能地教育人們，並像它應該的那樣歡迎新加入者？部落主義是一個問題嗎？那些有時會顯得咄咄逼人或極端的意識形態呢？

如果您想了解加密貨幣，但總發現嚇人、充滿行話或離題的解釋，Omid 會以清晰簡潔的方式為您講解，沒有居高臨下的言辭，直截了當。他清楚地認為加密貨幣可以在這個社會中發揮作用，也想幫助人們實現這一點。這絕對是不同的，但它非常耐人尋味。

我們也談到了哥倫比亞大學，以及 Omid 的幾名學生是如何轉入全職區塊鏈崗位的。我們還探討了整個行業的裁員——特別是 Coinbase——以及這種情況是否會繼續，還有這對進入該領域的人有什麼影響。

就像我說的，我很喜歡這次訪談。

Spotify 鏈接在此

YouTube 很快就會發布。

可以在此購買 Omid 的新書，名為《重新構建信任：歷史的詛咒和加密貨幣對貨幣、市場和平台的療法》 。這本書更多地探討加密貨幣的“為什麼”，而非“什麼”——但如果您想要了解後者，他也會為您介紹。在此查看他的網站。