4 % Britů si myslí, že kryptoměny jsou „probuzenou“ věcí, kterou Gen Z miluje

Jednou z největších překážek vstupu pro kryptoměnu je nepochybně její pochopení.

Technologii blockchain je těžké pochopit. Existuje teprve od roku 2009, takže někdy může být obtížné najít dobré zdroje, kde se o něm dozvědět. Nejen to, ale opakované kolapsy – poslední imploze FTX – odrazují lidi od toho, aby se na to podívali.

Vzdělání je prvořadé. To je ta největší věc, které jsem si všiml, když jsem letos v létě navštívil Salvador, kde je Bitcoin zákonným platidlem. Tolik lidí, se kterými jsem mluvil, mělo problém to skutečně pochopit.

Pokladník ve Wallmartu mi řekl, že nemohu platit Bitcoiny, protože nemám vládní peněženku Chivo. To je samozřejmě nepravda, protože blesková síť Bitcoinu nediskriminuje – stačí vám QR kód a Bitcoin půjde. Je to decentralizovaná síť a neexistuje nic takového, že by některé peněženky nemohly odesílat do jiných peněženek.

Jeden barman také řekl, že se to snažil dozvědět, ale po týdnu to vzdal, protože „neměl počítačový mozek“.

Není tomu jinak mimo Salvador. Nedávno jsem psal o tom, že 48 % Britů neví o kryptoměnách téměř nic. To je stejné pro země po celém světě. Ale protože jsem se právě přestěhoval do Londýna, pojďme si prozatím rýpnout do Britů.

Nejčastější mylné představy

Při pohledu na studii VoucherCodes.co.uk uvedli níže uvedené jako některé z největších mylných představ ve Spojeném království, pro které jsem sestavil graf:

Myslím, že tabulka mluví za vše.

Zatímco první dva jsou velmi srozumitelné, ostatní ukazují, že stále existuje obrovská část britské populace, která kryptoměnám nerozumí. To je naprosto v pořádku. Ve skutečnosti je to dobrá věc – ukazuje to, jak daleko může průmysl dále růst.

Ale prvním krokem k adopci je vzdělání. Vlastně si myslím, že o tomhle se v Salvadoru mýlili. Spontánní oznámení Bitcoinu jako zákonného platidla – z bitcoinové konference v Miami – bez předchozího varování nebo diskuse s lidmi, není správná cesta.

Spojené království samozřejmě v brzké době nevyhlásí Bitcoiny jako zákonné platidlo (ačkoli s tím, jak se libra v poslední době vyvíjí, nic nevylučujte!).

Ale bariéry tu stále jsou. A pro ty 2 %: ne, Elon Musk nevytvořil kryptoměnu. Pokud si nemyslí, že je Satoshi Nakamoto? Asi se to nedá vyloučit.

Zdroje: