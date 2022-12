CEO Binance Zhao by mohl čelit trestnímu stíhání – co to znamená pro kryptoměnu?

Prokurátoři ministerstva spravedlnosti se rozcházejí v otázce, zda je dostatek důkazů k podání trestního oznámení na generálního ředitele Binance Changpenga Zhao

Pozice Binance v tomto odvětví je tak dominantní, že jakýkoli příběh o nich je nyní velkým problémem

Bez ohledu na poplatky důkaz Binance o rezervách nesplňuje požadavky na transparentnost

Krypto potřebuje změnit celý svůj étos, protože zákazníci jsou v současné době nuceni slepě doufat, že je vše v pořádku

Je to tady zase. Podle zprávy agentury Reuters jsou žalobci ministerstva spravedlnosti rozděleni ohledně dalších kroků, které je třeba podniknout ohledně vyšetřování Binance.

Burza je od roku 2018 vyšetřována kvůli údajnému nedodržování zákonů a sankcí proti praní špinavých peněz.

Zpráva tvrdí, že někteří federální žalobci chtějí proti burze agresivně postupovat. Domnívají se, že mají dostatek důkazů k podání trestního oznámení na jednotlivé vedoucí pracovníky, včetně generálního ředitele Changpenga Zhao (CZ).

Binance plamen je zpět

Společnost Binance zprávu kritizovala, což nikoho příliš nepřekvapilo.

„Reuters to má zase špatně. Nyní útočí na náš neuvěřitelný tým činných v trestním řízení,“ napsali na Twitteru.

Jde tedy o nejnovější bouři v kryptolandu? Má Binance potíže?

No, je snadné přeskakovat na trhavé reakce s ohledem na vylomeniny v prostoru od jiných hráčů (nepotřebujeme jmenovat, už mě nebaví mluvit o určitých lidech). Ale tohle není ono.

Jde o dlouhodobé vyšetřování, které začalo v roce 2018. Potyčky Binance s regulátory nejsou žádným tajemstvím. Brian Brooks, bývalý generální ředitel americké dceřiné společnosti Binance US, odstoupil z funkce jen tři měsíce potom, co se regulační orgány uzavřely.

CZ v té době uvedl, že Binance se „bude v budoucnu stát plně regulovanou finanční institucí“ a že by byl „velmi otevřen“ odstoupení, pokud by se našel náhradní generální ředitel s většími regulačními zkušenostmi.

Nejedná se tedy o zcela neočekávaný vývoj, veřejnost si je dobře vědoma, že jde o probíhající vyšetřování.

Více toho samého pro kryptoměny

I když se nejedná o alarmující situaci, shrnuje to velké problémy v kryptoprůmyslu. Nikdo vlastně neví, co si o tomto vyšetřování myslet, a to je tak trochu podstata – Binance není ani zdaleka transparentní, což není pro průmysl jako celek zdravé.

Krypto je nyní také v bodě, kde jsou CZ a Binance životně důležití pro celý prostor. Chybný krok při výměně může být fatální. Jeho důležitost nebyla nikdy tak evidentní, než když se podíváme na fond 1 miliardy dolarů vytvořený CZ na podporu bojujících hráčů v tomto odvětví (v tahu strašidelně připomínajícím příručku Sama Bankmana-Frieda jako „půjčovatele poslední záchrany“ v minulém životě, mimochodem).

Je naprosto logické, že regulátoři přicházejí pro bývalou burzu „bez ústředí“ (která mimochodem stále nemá formální sídlo), vzhledem k této dominanci trhu a nedostatku transparentnosti.

Coinbase a Binance jsou poslední dva hráči, ale jeden je průhlednější než druhý

Binance je nyní vedle Coinbase pravděpodobně nejdůležitější firmou v celém kryptoprůmyslu. Ale jsou velmi odlišné. Coinbase je veřejně kótovaná a na úplně jiné úrovni z hlediska transparentnosti. Požadovaná zveřejnění a další obruče, kterými musí veřejné společnosti proskočit, mohou být zatěžující, ale poskytují zákazníkům klidnou mysl.

Na druhou stranu Binance po celou dobu své velmi úspěšné existence obcházela zákon. Ne, že by to byla jejich kritika – průmysl doslova vznikl z ničeho a regulace zcela neexistuje. V minulosti se nedalo dělat nic jiného.

Ale kryptoprůmysl se rozrostl a Binance se stále prezentuje jako úplná záhada, pokud jde o jeho finance. A to navzdory několika tvrzením o opaku.

Jejich důkaz o rezervách měl z velké části vyřešit tento problém transparentnosti. Jejich postup však není zdaleka uspokojivý. Strávil jsem o víkendu několik hodin tím, že jsem se z toho snažil dostat, a byl jsem zmatenější, než když jsem začal.

Jesse Powell, generální ředitel společnosti Kraken, to výrazně kritizoval a věřím, že vypichuje dobré body.

Another misleading "PoR" AUP (not an audit) released today. Apparently, there is no consistent process used across exchanges. Again, the process strays far from the original spec.🤦‍♂️ 1. "interchangeable" assets

2. negative balances included

3. no signing

4. aggregation by "class" https://t.co/FGQ3Mn9kyo — Jesse Powell (@jespow) December 10, 2022

Upřímně řečeno, CZ řekl, že to zlepší, a to je ještě brzy. Ale informace, které byly dosud zveřejněny, neodhalují téměř nic o vnitřním fungování nebo finančním zdraví Binance.

Krypto v bodě zlomu

CZ je nyní nejdůležitějším mužem v kryptoměnách, vzhledem k monstrózní dominanci Binance na trhu.

Tyto pokračující příběhy nedělají nic jiného, než že táhnou pověst krypto bahnem, což je právě teď jeho největší problém. Instituce, mainstreamová média a ne-krypto domorodci tyto příběhy uvidí a budou valit oči. Mnozí se teď budou bát přiblížit se k tomuto odvětví.

Podle mého názoru by bylo hezké vidět, jak Binance vyvíjí společné úsilí o nastolení skutečné transparentnosti. Myslím, že jejich dosavadní úsilí bylo velmi podprůměrné, a to, že jsou ve srovnání s některými špatnými herci v prostoru příznivé, neznamená, že si v tomto ohledu vedou dobře.

Vzhledem k chaosu v tomto odvětví po celý rok, a zejména v poslední době s FTX, je Binance povinna držet se vyššího standardu, ať už zaslouženého nebo ne. Události jako níže – i když jsou pravděpodobně zcela legitimní – jsou pro průmysl znepokojivé, protože by mohly něco znamenat.

This is part of the Proof-of-Reserve Audit. The auditor require us to send a specific amount to ourselves to show we control the wallet. And the rest goes to a Change Address, which is a new address. In this case, the Input tx is big, and so is the Change. Ignore FUD! https://t.co/36wUPphIZk pic.twitter.com/2NkH5L5J9j — CZ 🔶 Binance (@cz_binance) November 28, 2022

Étosem kryptoměn je nikdy nevěřit, ale prověřovat. A přesto jsme všichni závislí na tweetech sbírky CEOS, které nás ujišťují, že fondy jsou v pořádku (a někdy – jen někdy – je známo, že někteří lidé tuto pravdu „překrucují“).

CZ byl v poslední době velmi kritický a hlasitý vůči ostatním hráčům v prostoru. Osobně bych byl raději, kdyby se od toho nepořádku oddělil a soustředil se na to, aby Binance dostala místo, kde je co nejprůhlednější.

Protože dává dokonalý smysl, že regulátoři jdou po těchto centralizovaných hráčích na kryptoměny. To je přesně to, co by měli dělat, dokud nedosáhneme větší transparentnosti.

Ale dokud ten den nepřijde, lidé musí jen „doufat“, že Binance jedná v dobré víře a mají své kachny v řadě. Aby se předešlo pochybnostem, neexistuje žádný důkaz, který by naznačoval, že by tato naděje byla zcestná.

Jen jsem si myslel, že jednou z hlavních výhod kryptoměn je to, že nemusíte jen slepě věřit centralizovaným finančním institucím, aby udělaly správnou věc…