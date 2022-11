Čínská národní kryptoměna je čím dál hrozivější

Guvernér čínské centrální banky tento týden informoval o vývoji národní měny

Anonymita a soukromí budou chráněny, tvrdí

Náš analytik Dan Ashmore tím není příliš přesvědčen, protože se domnívá, že tyto digitální měny jsou potenciálně velmi dystopické

Jak již bylo řečeno, rodící se koncept má také své výhody

Ale vzhledem k tomu, že Čína vede cestu, existují určité obavy, jak bude konečný cíl vypadat

Čína je v čele státem sponzorovaných kryptoměn, známých jako CBDC’s (digitální měny centrální banky).

I když je třeba ocenit technologické inovace, existují zde některé velmi hrozivé obavy. A mám pocit, že se přibližují.

Obavy kolem ovládání

Guvernér čínské centrální banky Yi Gang nedávno na Hong Kong Fintech Week diskutoval o tom, jak pokročilá byla národní digitální měna. Navzdory tvrzení, že „ochrana soukromí je jedním z hlavních témat na programu“, je skutečností, že to dá čínskému státu bezprecedentní moc nad svými občany – ne že by jí měl zpočátku nedostatek.

Víte, národní měny znamenají, že jediným stisknutím tlačítka lze zmrazit peněženky (ekvivalent bankovních účtů). Ještě horší je, že by mohly být vypuštěny. Důsledky jsou zde nekonečné.

Vláda by například mohla zavést automatický daňový systém, kdy se finanční prostředky odčerpávají každý rok. Nebo možná nějaký jemný systém. Systém sociálního kreditu, což je národní úvěrový rating a černá listina, která se vyvíjí, by také mohl být integrován s národní měnou. Vzhledem k tomu, že kreditní systém sleduje důvěryhodnost jednotlivců a podniků, je tak šílené myslet si, že by s ním mohl být zaveden finanční trest nebo odměna?

O mnoha obavách jsem psal v dubnu tohoto roku, když jsem se zaměřil na písečný dolar na Bahamách. I když to zůstává znepokojivé, výsledky vlády čínského státu, stejně jako velikost ekonomiky, znamenají, že je na jiné úrovni a daleko snadněji si lze představit dystopickou budoucnost.

Jak bude čínské CBDC fungovat?

Obavy stranou, je fascinující číst o tom, jak fungují – ne-li děsivé. Yi poskytl určitý pohled na způsob, jakým se vyvíjí.

Jeho obhajoba, že anonymita bude chráněna, se soustředí na dvouvrstvý platební systém. Na prvním stupni poskytuje centrální banka operátorům juany, přičemž zpracovává pouze interinstitucionální informace. Na druhém stupni shromažďují operátoři (všichni oprávněni) pouze osobní údaje, které jsou nezbytné pro výměnu a oběh měny jednotlivým občanům.

Yi šel ještě dále a slíbil, že datum bude zašifrováno a osobní citlivé informace nebudou sdíleny s třetími stranami. Ještě pozoruhodnější je, že transakce do určité úrovně budou moci probíhat pod plnou anonymitou.

To rozhodně vypadá slibně. Důkazy a historie však opět nejsou na straně čínského státu. Při hlubším pronikání do Yiových citátů upozornil, že bude třeba na tuto anonymitu dohlížet:

„Uvědomujeme si, že anonymita a transparentnost nejsou černobílé a že existuje mnoho nuancí, které je třeba pečlivě zvážit. Zejména musíme najít přesnou rovnováhu mezi ochranou soukromí jednotlivce a bojem proti nezákonným činnostem.“

Tato rovnováha je hranice, kterou je někdy těžké u kryptoměny překonat. Nedávno jsem psal o nebezpečí decentralizace, ale v tomto případě jde spíše o nebezpečí centralizace.

Pro mnohé jsou CBDC neuvěřitelně dystopické. Je zřejmé, že za předpokladu, že jste tento článek dočetli až doteď, plně chápu, jaké to může být – a celkově se obávám, jak by to mohlo v určitých státech vypadat.

CBDC a technologie blockchain mají zase výhody. Efektivity, nižším poplatkům, vyšší rychlosti a větší dostupnosti jsou všichni silnými zastánci. Nebezpečí jsou ale extrémně vážná. Myslím, že budeme muset všichni počkat a uvidíme, co se stane, ale zatím se zdá, že je to Čína, kdo vede cestu – a nejsem si jistý, zda je to dobrá věc.