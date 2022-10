Kim Kardashian dostala pokutu 1,3 milionu dolarů za podvádění svých fanoušků na Instagramu kvůli propagaci kryptoměn

Kim Kardashianová dostala od SEC pokutu 1,26 milionu dolarů za naprosto nestydatou propagaci podvodu s kryptoměnami jejím příznivcům na Instagramu – kterých je přes 250 milionů.

Souhlasila také s tím, že v příštích třech letech nebude propagovat žádnou kryptoměnu. Šokující však je, že její právníci hráli na slepo a ona není povinna přiznávat žádné provinění.

To vypořádání mě opravdu rozčílilo, takže se chystám to s vámi prodiskutovat.

Co se stalo?

K incidentu došlo v červenci 2021, kdy Kardashianová zveřejnila níže na svém Instagramu:

Ethereum Max – rozhodně nezaměňovat s Ethereem – je (byl?) obskurní kryptoměnový token, který díky příspěvku Kardashianové nesmírně vzrostl. Jsem v pokušení použít zde slovo podvod, ale místo toho budu laskavý a řeknu raději „bezcenný“.

Zmapoval jsem cenovou akci tokenu od povýšení Kardashianové. Říká se, že obrázek řekne víc než tisíc slov, takže tady to je:

Ukázalo se, že „kryptoměna“ propagovaná Kardashianovou byla spuštěna jen měsíc před jejím příspěvkem a za její propagaci na Instagramu dostala zaplaceno 250 000 dolarů.

Do týdne od Kardashianina příspěvku to bylo o 70 % méně. Za měsíc klesla o více než 90 %. Netrvalo dlouho a v podstatě klesla na nulu. Smutné.

Kim Kardashianová je dravec

Zvedá se mi žaludek, když čtu její příspěvek i teď, po osmnácti měsících. Kardashianová vykořisťovala své následovníky pro peníze a použitá řeč je ohavná. „Sdílím, co mi moji přátelé řekli před pár minutami“ – ano, moji přátelé mi neustále podsouvají 250 táců, abych mohl postovat na Instagram, Kim.

Velká část Kardashianiných následovníků je nezletilá. Ještě větší proporce ji zbožňuje. Dala pečeť schválení tomu, co vypadalo jako Ponziho schéma – kopírování a vkládání pump-and-dump slavného Etherea.

Anonymní zakladatelé mince využili své šance – jak bylo vždy plánováno, jeden tuší – a okamžitě se vrhli na důvěřivé kupce nalákané Kardashianinou reklamou.

Není možné zjistit, kolik sledujících přišlo o peníze kvůli Kardashianině příspěvku. Po pravdě, nechci to vědět, na světě už je spousta špatných zpráv. Co víme, je, že každý dolar, který každý následovník vložil, se nyní blíží nule. V lednu, kdy hodnota tokenu klesla o 98 % od doby, kdy Kardashianová investovala, na ni byla podána žaloba.

Kolik dostal Kim pokutu?

Je zřejmé, že to, co Kim udělala, bylo naprosto nezákonné. Placenou reklamu na podvod nemůžete vydávat za osobní podporu.

Tak se ozvala SEC. Naneštěstí je Kim bohatá a slavná, a tak, jak to v USA chodí, dostala sotva plácnutí přes zápěstí. Dostala pokutu 1,26 milionu dolarů. Pro mě to není ani zdaleka zasloužená úroveň trestu, vzhledem k nestydatosti, chamtivosti a chladnokrevnosti vykořisťovatelského postu.

Jmění Kardashianové se odhaduje na 1,8 miliardy dolarů, což znamená, že pokuta se rovná 0,07 % jejího čistého jmění. Odpovězte mi na toto – vynásobte své čisté jmění 0,07 %. Stačí toto číslo k tomu, aby vás přesvědčilo od opakování trestného činu? Ve skutečnosti je to ještě méně – je to skutečně pokuta 1 milion dolarů a návrat 250 000 dolarů, které dostala.

Také nemusela přiznat žádné provinění. Musí však odolávat pokušení znovu propagovat takové podvody po další tři roky. To, jak si lidé někoho takového zbožňují, jde mimo mě.

Oslovil jsem Kim minulý rok (snímek obrazovky výše), když token klesl o 92 %, abych získal její komentáře. Ještě musí odpovědět. Možná, že kdyby mě nezklamala, nebyla by o šest měsíců později žalována…

Značka Kardashian je všudypřítomná, výkonný stroj na vydělávání peněz poháněný generací Z. Tento incident nic neovlivní a už byl zameten pod koberec. Ale opravdu tomu nerozumím; celebrity byly zrušeny za mnohem menší věci, než toto.

Jak špatnou věc udělala královna Kim?

Nenechte se mýlit – jde o krádež peněz od jejích nevinných následovníků. Trochu bych tomu rozuměl, kdyby jí bylo zaplaceno jmění, ale co je 250 tisíc dolarů pro miliardáře jako Kim?

Moje sestra (generace Z) se v mé rodinné skupině na WhatsAppu Kim zastala.

„Je tak vlivná a dosáhla více než většina lidí“

„Je to tak talentovaná podnikatelka“

“Nebuď tak dramatický”

Zdá se, že jde o obranu většiny lidí. A ano, souhlasím – je bohatá, vlivná a neuvěřitelně úspěšná. A zajímá ji, že o ní na internetu píše taková nula jako já? Ne, samozřejmě že ne.

Ale neříkám, že není úspěšná. To je irelevantní. Pokud něco, ještě to umocňuje, jak špatný je její zločin, protože věděla, jak ovlivnitelní byli její následovníci a jak vlivná byla. Rychlý šek na 250 000 dolarů byl vše, co potřebovala, aby je všechny mohla obhospodařovat.

A co se týče dramatičnosti? No, jo – když to píšu, může to být fér. Ale jednotlivé příběhy lidí, kteří investovali do této „kryptoměny“, protože Kim lhala a říkala, že ona a její přátelé jsou do toho zapleteni – jen aby ztratili každý cent a uvědomili si, že Kim byla ve skutečnosti zaplacena a nikdy o kryptoměně neslyšela, nevadí, že investovala v něm – je zničující číst.

Jsem ochoten se vsadit, že by se tito lidé necítili stejně, kdyby to byla jejich dcera, syn, jejich přítel, kdo přišel o kusy svých úspor, fondů na vysoké škole, těžce vydělaných peněz, protože jim jejich „idol“ lhal.

Jediné, co je podvodnější než Ethereum Max, je iluze, že Kim Kardashian se stará o někoho jiného než o sebe.

Kim, styď se.