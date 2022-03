Ronin bridge a Katana Dex od Axie Infinity se zastavily

Podle tweetu zveřejněného na oficiálním Twitteru Ronin Network byl Ronin bridge zneužit a bylo ukradeno 173 600 ETH a 25,5 milionů USDC coinů v hodnotě asi 612 milionů USD.

Po hacku byli Ronin bridge a Katana DEX oba zastaveni.

Ronin však ve vláknu na Twitteru v souvislosti se zneužitím uvedl, že jeho tým spolupracuje s „úředníky činnými v trestním řízení, forenzními kryptografy a investory, aby se ujistil, že všechny finanční prostředky budou získány zpět nebo uhrazeny“. Bylo tam také uvedeno, že „všechny AXS, RON a SLP na Roninu jsou bezpečné“.

We are working with law enforcement officials, forensic cryptographers, and our investors to make sure that all funds are recovered or reimbursed. All of the AXS, RON, and SLP on Ronin are safe right now.

