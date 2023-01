Proč BONK roste? Pozor na doggy tokeny, tenhle příběh už známe

Bonk je meme coin vypuštěný na Solaně na Štědrý den

Vzrostl téměř o 2 500 %

Solana se mezitím zhroutila po spojení s Bankman-Fried a špičkovými projekty prchajícími z blockchainu

Náš analytik píše, že toto není klima pro memecoinovou hysterii

Páni, to je návrat. Twitter tento týden žije řečmi o Bonk, psím tokenu na blockchainu Solana. Mluvit o starém dobrém meme tokenu je trochu nostalgické. Vše, co potřebujeme, je COVID roušku a nějaké tweety Elona Muska a vrátili bychom se do roku 2020.

Token s tématem Shiba-Inu byl vydán na Štědrý den a od té doby vzrostl téměř o 2 500 %. Růst ceny za poslední hodinu, když tu píšu, je 150 %.

Zajímavé na tom samozřejmě je, že token byl spuštěn na Solaně, která v posledních několika měsících těžce bojuje. Teprve včera jsem napsal deep dive analyzující zánik Solany, kdy několik špičkových projektů prchalo z blockchainu, opakované výpadky způsobující masivní problémy a jeho zlověstné spojení se Samem Bankmanem-Friedem, který srazil cenu.

Ale i když je stále výrazně dole, Solana se v souvislosti s tímto nárůstem Bonk trochu vrátila. V úterý vyskočila zpět nad 13 USD a minulý týden klesla až na 8 USD. Při pohledu na data společnosti Coinglass bylo zlikvidováno téměř 7 milionů dolarů krátkých pozic, což je největší částka od listopadového kolapsu FTX.

Zdá se, že Layer 1 těží z nárůstu zájmu o Bonk, který oznámil velký pokles 50 % své nabídky, aby vyvolal humbuk kolem mince. Fungovalo to – Bonk má nyní tržní kapitulaci 120 milionů dolarů a dokonale se drží meme coin playbooku.

Proč Bonk vstává?

Jako u každé meme mince je těžké zjistit, jak přesně to bonk vytáhl. Opravdu záleží na marketingu a štěstí. Řada projektů Solana dokonce integrovala Bonk jako platební tokeny, zatímco $BONK je na Twitteru nepřetržitý trend.

To vše se rovná stejné hysterii, kterou jsme viděli v posledních několika letech. Jak už každý ví, meme coiny nejsou nic jiného než hazard. Ale to, co je tak neobvyklé, je to, že k nárůstu nedochází pouze v medvědím okamžiku pro Solana, ale pro trh jako celek.

V minulém roce došlo ke zvýšení úrokových sazeb a stažení likvidity z trhu, přičemž riziková aktiva se zhroutila. V rizikovém spektru není nic dále než meme mince, a proto se v důsledku toho vytvořily krátery.

Co bude dál s Bonk?

Každému investorovi (gamblerovi) řeknu jen to, že Bonk je velmi nebezpečná hra, jako u každého meme coinu. Je tu nulová užitečnost a to znamená, že v dlouhodobém horizontu je pravděpodobné, že coin klesne na nulu.

Samozřejmě, že to stejně každý ví, ale jsou to memy, o kterých mluvíme. Ale v současném prostředí měnové politiky je hysterie pandemie, kdy drobní investoři využívající stimuly a šeky pumpovali vše, co bylo na dohled, dávno pryč. Toto není klima pro hazardní hry, jako jsou meme coiny, a to bez zmínky o masakru se Solanou.