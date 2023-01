Je Huobi bezpečný? Proč by zákazníci měli vybírat peníze

Klíčové info

Krypto burza Huobi údajně propouští 20 % své pracovní síly a požádala zaměstnance, aby platy vybírali ve stablecoinech

Interní komunikace byla údajně pozastavena, aby byla potlačena nespokojenost

Zákazníci tahají své prostředky z burzy, zatímco objem se snížil o 23 %

Jeho nativní token klesl o 10 %. Zprávy již dříve vyzdvihovaly Huobi jako burzu, která nejvíce spoléhá na svůj nativní token při denominaci svých rezerv.

I když neexistují žádné konkrétní důkazy o tom, že by se s rezervami zákazníků dělo něco nepatřičného, investoři by byli moudřejší, kdyby prostředky vybrali, dokud se prach neusadí, vzhledem k tomu, co se v kryptoprůmyslu za poslední rok stalo.

V kryptu je den Hromnice. Další centralizovaná kryptoburza přichází s problémem, tentokrát Huobi.

Co se děje s Huobi?

Čínský krypto podnikatel Justin Sun, který je zakladatelem kryptoměny Tron a také sedí v představenstvu Huobi, oznámil, že burza má propustit zhruba 20 % své pracovní síly.

Další zprávy tvrdily, že kromě dramatického snížení pracovní síly byli zaměstnanci povinni brát své platy ve stablecoinech, zatímco interní komunikační kanály byly uzavřeny, aby se potlačila nespokojenost.

I když se příběh stále vyvíjí, není to očividně dobré. Po celém Twitteru bylo sdíleno mnoho zlověstných snímků obrazovky zaměstnanců, kteří se pokoušeli dostat do systémů a komunikovat spolu. Objevily se pochopitelně zprávy, že zaměstnanci byli rozzuřeni, že pokud odmítnou přijmout své platy ve stablecoinech, budou propuštěni.

Justin Sun's HR is communicating with all Huobi employees to change the salary form from fiat currency to USDT/USDC; employees who cannot accept it may be dismissed. The move sparked protests from some employees. Exclusive https://t.co/QB4sjDyHc7 — Wu Blockchain (@WuBlockchain) January 4, 2023

Finanční prostředky rychle opouštějí Huobi

Trh nečekal na reakci. I když neexistují žádné potvrzené důkazy o tom, že by bylo něco špatného s rezervami nebo solventností Huobi, pro investory do kryptoměn to byl těžký rok a zánik FTX a Sam Bankman-Fried je pro mnohé až příliš syrový.

V důsledku toho byly finanční prostředky z Huobi rychle staženy. Níže uvedený graf od DefiLlama ukazuje nárůst odlivu USD. Od 15. prosince, kdy obdržela 87,9 milionů USD v přílivu USD, došlo k odlivu přes 200 milionů USD. 75,1 milionu dolarů z těchto odlivů bylo za posledních 24 hodin.

Během posledních 24 hodin se objem na burze také snížil o 23 % na 295 milionů USD z 510 milionů USD.

Token burzy Huobi také trpí. Investoři do kryptoměn budou na tyto nativní tokeny obzvláště citliví, vzhledem k roli FTT při kolapsu FTX a skutečnosti, že je stále více zřejmé, že tolik jich slouží jen minimálnímu účelu.

Token Huobi se od konce října snížil na polovinu. Za posledních zhruba 24 hodin od doby, kdy se objevil příběh o propouštění Huobi, se snížil o více než 10 %.

Je bezpečné držet aktiva Huobi?

Zatímco drama o propouštění, nespokojenosti zaměstnanců a poklesu objemu je znepokojivé, nemělo by to mít žádný vliv na bezpečnost Huobi. Alespoň teoreticky by nemělo. Ale tohle je krypto, a pokud nás tento rok něco naučil, pak to, že věci často nejsou tak, jak se zdají.

Jak jsem již opakovaně psal, transparentnost je u těchto centralizovaných krypto hráčů hrozná. Jednoduše neexistuje způsob, jak s jistotou zjistit, co se děje v zákulisí kteréhokoli z nich.

Přítomnost burzovního tokenu také kalí vodu. Je tento token přijímán jako zajištění závazků? Opět neexistuje žádný důkaz, který by naznačoval, že ano, ale také neexistuje žádný důkaz, který by naznačoval, že tomu tak není.

Když se podíváme na data z blockchainové analytické platformy Nansen, nativní token Huobi tvoří 32 % jeho celkové alokace, zatímco token TRX od Justina Suna tvoří dalších 17 %. Zpráva od CryptoQuant také ukazuje, že ze všech burz se Huobi nejvíce spoléhá na svůj vlastní token při denominaci svých rezerv.

Opět, i když neexistuje žádný důkaz, který by naznačoval, že se zde děje něco nepatřičného, vliv domácího tokenu rozhodně kalí vodu.

Zákazníci uplatňující právo volají a vybírají prostředky

S pochybnostmi na platformě a nedávným chaosem v kryptoprůmyslu v loňském roce dává dokonalý smysl, že zákazníci vybírají své prostředky. Podobně jako v důsledku kolapsu FTX byl z burz stažen tak velký kus finančních prostředků, je to jednoduše zdravé řízení rizik.

Pokud je Huobi v naprostém bezpečí a vše se vrátí do normálu – a opět nic konkrétního nenasvědčuje tomu, že tomu tak nebude – pak mohou zákazníci jednoduše vložit své prostředky zpět na platformu. Ale toto je neregulovaný, neprůhledný subjekt, u kterého není možné provést jakékoli finanční hodnocení. To znamená, že je to riziko a při vší šílenosti posledních 24 hodin by byl z pohledu řízení rizik sporný krok alespoň dočasně netahat finanční prostředky a čekat, až se usadí prach.