Zpráva: Bitcoin se obchoduje za 38 000 USD v Nigérii, kde je největší ekonomika Afriky v nepokojích

Klíčové info

Bitcoin se v Nigérii obchoduje za 38 000 USD, což je prémie 66 %

Nigerijská centrální banka zavedla limity pro výběry z bankomatů ve výši 43 USD za den, aby tak pro největší africkou ekonomiku vytvořila bezhotovostní společnost.

Centrální banka také oznámila konkurenční kartový systém pro Visa a Mastercard ve snaze snížit poplatky

Někteří jsou nadšeni tlakem na Bitcoin, ale i zde je důležité pamatovat na selhání Bitcoinu, píše náš analytik Dan Ashmore

Míra penetrace internetu je v Nigérii pouze 35 %, zatímco volatilita Bitcoinu znamená, že by bylo idealistické přiřadit mu jakoukoli roli „zajištění“

Jeden Bitcoin se v Nigérii obchoduje za 38 000 USD.

Cena je k vidění na nigerijské burze NairaEx, kde se kotuje na 17,8 milionu Naira. To se rovná 38 600 USD, přestože se bitcoiny na celém trhu obchodují za 23 200 USD, což znamená, že se v Nigérii obchoduje za 66% prémii.

Nigérie přechází na bezhotovostní společnost

Prémie přichází v době, kdy nigerijská centrální banka vyvíjí velký tlak na bezhotovostní společnost.

Byly zavedeny limity na výběry z bankomatů, kdy občané mohou vybrat 20 000 Naira za den (43 USD při současných sazbách) a 100 000 za týden (217 USD).

Kontroverzní správa peněz v Nigérii

Centrální banka také prodloužila tento víkend lhůtu pro občany na výměnu starých bankovek z 24. ledna na 10. února. Bankovky naira s vyšší nominální hodnotou byly navrženy s cílem omezit padělání a používání hotovosti ve společnosti.

Tento krok byl široce kritizován a analytici poukazovali na jednu velmi zřejmou otázku: jak vydávání nových bankovek snižuje používání hotovosti? Nigérie je největší ekonomikou Afriky a zůstává silně závislá na hotovosti.

Kromě velkých otázek Nigerijci kritizovali, že nedostali dostatek času na přechod na nové bankovky. Příběhů o frontách v bankách bylo mnoho, zatímco mnoho z 210 milionů obyvatel Nigérie žije ve venkovských oblastech a nemají přístup do bank, kde jsou povinni vyměňovat staré bankovky za nové.

Vláda oznámila program pouze týden před konečným termínem pomoci lidem v takových venkovských oblastech prostřednictvím bankovních zástupců, ale spory přetrvávají, že na to nebylo dost času. Objevily se také zprávy o nedostatku nových dluhopisů, přičemž komerční věřitelé dostali nové dluhopisy do rukou pouze méně než měsíc před uzávěrkou.

„Nemám dobrou zprávu pro ty, kteří se domnívají, že bychom měli posunout termín; omlouvám se,“ řekl guvernér centrální banky Godwin Emefiele teprve minulé úterý.

Centrální banka však nakonec ustoupila a před prezidentskými volbami za několik týdnů se zvýšil politický tlak.

Mohl by Bitcoin pomoci Nigérii?

Chaotický vývoj je jen posledním příkladem toho, jak často vlády po celém světě špatně hospodaří s penězi. Nigérii nebyla ani historicky cizí inflace.

Přiblížení roku 2022 ukazuje, že v posledním roce devalvovala měna výrazně rychleji než většina rozvinutých ekonomik světa.

V této souvislosti také centrální banka minulý týden oznámila spuštění tuzemského kartového schématu. Cílem je vytvořit konkurenci pro Visa a Mastercard, opět posouvat Nigérii směrem k bezhotovostní společnosti a zároveň ušetřit zemi na poplatcích za zahraniční transakce.

Cíl může být obdivuhodný, ale realita situace ztěžuje prosazování. Jak již bylo zmíněno výše, jedná se o společnost, která je stále velmi závislá na hotovosti, přičemž velká část populace je vyloučena z bankovnictví.

Někteří s Bitcoiny poukazují na krypto jako řešení pro Nigerijce. Mně to přijde trochu idealistické. I když není pochyb o tom, že Bitcoin je ve srovnání s bankovnictvím ve vyspělých zemích extrémně dostupný, stále vyžaduje připojení k internetu. A v Nigérii to není tak snadno dostupné, jak by se chtělo.

I když základy Bitcoinu jistě činí zajímavým v kontextu měny pod přísnou kontrolou a s historickým koketováním s inflací, nezapomínejme na skutečnost, že Bitcoin má své vlastní problémy.

Jeden Bitcoin měl před více než rokem hodnotu 68 000 dolarů. Ke konci loňského roku to pak bylo 16 000 dolarů. Nyní je to 23 200 $. Pro ty, kteří žijí na nigérijském venkově, by tato volatilita byla vratká a jednoduše ji nyní činí naprosto neproveditelnou, a to navzdory křiku, který vychází od nadšenců pro Bitcoiny.

Myslím si – a již jsem o tom rozsáhle psal –, že Bitcoin má skutečně zajímavé atributy, pokud jde o rozvoj ekonomik a kolabující měny, a co by se mohlo stát, pokud by aktivum nadále dozrávalo.

V roce 2023 se však jedná o aktivum s extrémním rizikem, které nemůže být méně vhodné pro uložení vlastního bohatství. Naira možná právě teď pociťuje inflaci 20 %+, ale Bitcoin může ukrojit 50 % své ceny přes den.

Proč je bitcoinová prémie tak vysoká?

Rád se na to dívám jako na Big Mac Index s paritou kupní síly. Zábavná metrika pro měření toho, jak drahá země je, Big Mac Index porovnává cenu univerzálního zboží, které je nejznámějším burgerem McDonald’s, v jednotlivých zemích.

Podobným způsobem může pohled na cenu, za kterou se Bitcoin obchoduje, poskytnout rady, jak dobře fungují peníze národa. 66% prémie v Nigérii jasně zdůrazňuje, že v ekonomice panují skutečné otřesy. Občané ochotní zaplatit tak enormní přirážku, aby dostali své peníze z Nairy, je zarážející.

Ve hře mohou být i další faktory. Prémie Kimichi skvěle přetrvávala po mnoho let a popisovala konstantní prémii, kterou bylo možné vidět na korejském trhu s Bitcoiny. Bylo to především důsledkem regulačních problémů kolem vždy kontroverzního Bitcoinu.

Když nic jiného, tento příběh z Nigérie ukazuje, jak křehká je většina světa, pokud jde o peníze. Vzhledem k tomu, že se tyto epizody dějí stále častěji, stejně jako ty v Argentině, Libanonu, Turecku a tak dále, není žádným překvapením, že sílí křik po tajemném, decentralizovaném aktivu, kterému všichni říkáme Bitcoin.

Ale tvrdit, že Bitcoin je něco blízkého řešení právě teď, by bylo naivní. Pokud jde o budoucnost, kdo ví?