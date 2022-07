At bringe de sociale medier ind i Web3 – Interview med CyberConnect CEO

De sociale medier er et interessant lag indenfor det nye Web3-rum. Der findes endnu ingen virksomhed, der har gjort et væsentligt indtryk i rummet og erobret en dominerende del af markedsandelen, og dette er på trods af at mange hævder, at de sociale medier nu er modne til at blive forstyrret af den teknologi, som Web3 kan tilbyde.

Dette bliver endnu mere presserende i den nuværende tidsalder, hvor de sociale medieplatforme står overfor en række kontroverser om, hvad der er egentlig er ytringsfrihed, og hvilken magt de centraliserede virksomheder som disse har. For slet ikke at nævne de milliardærer, der kommer med bud på at gøre nogle af de mest fremtrædende sociale medie hjemmesider private.

Jeg interviewede CyberConnect medstifter og CEO, Wilson Wei, efter lanceringen af dets første produkt, Link3, for at få lidt mere indsigt i dette område.

Som et socialt netværk af verificerbare identiteter vil Link3 bruge både on-chain og off-chain data til at levere verificerbare oplysninger. Link3 profilsiden fungerer også som ens holistiske identitet, hvilket CyberConnect hævder vil muliggøre et mere troværdigt netværk og mere meningsfulde forbindelser mellem brugerne og organisationerne. Dette er et nyt koncept, der kommer på et så vigtigt tidspunkt med hensyn til det bredere marked og samfundets syn på de sociale medier, hvilket gjorde dette til et rigtigt interessant interview.

CoinJournal (CJ): Hvor skadeligt tror du, at bjørnemarkedet er her i forhold til at overtale normale mennesker til at emigrere fra de konventionelle sociale medier til denne nye blockchain udgave? Psykologisk set, tror du at det nu bliver sværere at vinde?

Wilson Wei (WW): Web2-brugernes interesse er helt sikkert faldet på grund af markedet. Visionen for Web3 Social og Link3/CyberConnect er dog at bygge et bedre internet med verificerbare og holistiske identiteter, der er med til at fremme større tillid, mere meningsfulde forbindelser og større brugerkontrol over brugernes data.

Dette er en forbedring i forhold til, hvad vi havde hos de traditionelle sociale medier, og er en rettelse af de områder, hvor vi kom på afveje i de tidligere Web2-modeller. Blockchain og krypto, blandt andet, er det der nu gør denne vision mulig, og de er her de absolut vigtigste værktøjer, men er dog ikke selve målene.

Alle fortjener bedre digitale sociale oplevelser, og brugerne vil stemme for bedre tjenester via deres tid og valg.

CJ: Mener du, at de centraliserede sociale medievirksomheders magt, såsom Meta, skal tøjles?

WW: Ja, vi tror på en brugercentreret model for hele nettet. Det er ikke fordi, at de centraliserede sociale medievirksomheder er 100% onde, men snarere at brugerne skal være dem, der har den ultimative kontrol og valg over, hvilke tjenester de kommer til at bruge, og ikke mindst hvordan deres digitale identiteter vil kunne bruges.

CJ: Der er flere konkurrenter på dette område – hvad adskiller Link3 fra flokken?

WW:

Flere dimensioner i forhold til identitet; verificerbar; relationel identitet.

I Web2 holder vi vores offentlige personlighed oppe ved at følge mennesker, udgive indhold og selvattestere alle mulige slags attributter og præferencer. Oven i disse introducerer Link3 en række nye række dimensioner, der fortæller en mere autentisk og komplet historie om, hvem du er: Forbindelser , du har med andre mennesker og organisationer, uanset deres platforme; Aktiver du ejer, der repræsenterer din status og smag; Legitimationsoplysninger udstedt af tredjeparter, såsom DAO’er og projekter om dine vigtigste præstationer og roller; og, alle andre aktiviteter indenfor blockchainen, såsom stemmer og donationer, der bekræfter din involvering i fællesskaberne.

Et endogent lag af tillid vil vokse ud af alle de tilføjede dimensioner af sammenhænge og betydninger, fordi de kan bekræftes.

Netop fordi de er sammensat af alle sådanne forbindelser og optegnelser, så er relationelle identiteter som disse organiske og udviklende, autentiske og troværdige, rige med hensyn til kontekst og meningsfulde, på samme måde som vi er som sociale væsener der ønsker, at alle skal være i vitale relationer.

CJ: Hvad tror du, fremtiden byder på for både de sociale Web3 netværk, men også de traditionelle virksomheder, såsom TikTok og Facebook?

WW:

Brugercentrering og selvsuverænitet:

Ganske som vi nævnte i ovenstående svar. Brugerne bør være internettets grundlæggende nexus, og brugere bør være dem, der har den ultimative kontrol og valg over, hvilke tjenester de ønsker at bruge, og ikke mindst hvordan deres digitale identiteter kan bruges.

Verificerbar og troværdig:

Som nøgleværdiforslaget for Link3 bør fremtidens sociale netværk have tillidsstoffet indbygget. Dette er vigtigt for fuldt ud at kunne frigøre det positive potentiale i forbindelse med at være forbundet med hinanden i de menneskelige fællesskaber, og derved muliggøre bedre samarbejder. Og vi mener, at nøglen til dette er verificerbarheden af nogle vigtige og forskellige dimensioner af de digitale identiteter.

Åben, bærbar og komponerbar:

I lighed med ideen om brugercentrering, så bør den nye vision om et bedre sociale netværk ikke fastlåse brugerne eller brugerdataene på de individuelle platforme. Brugerne bør være i stand til at kunne bringe deres forbindelser, interesser og alle andre meningsfulde data, der udgør en del af deres identitet, til den platform eller tjenester, som de nu måtte foretrækker. Dette betyder også, at udviklerne og tjenesteudbyderne vil være i stand til at bygge videre på dataene for derved at kunne levere en glattere og mere kontekstrig oplevelse.

CJ: Du afsluttede for nylig en succesfuld serie A-finansieringsrunde i maj. Var du lettet over at gennemføre runden før det fulde omfang af smitten og nedturen så dagens lys?

WW:

Vi var forberedte og har altid forpligtet os til fortsat at bygge videre under nedturen

Som et seriel iværksætterteam med mere end 7 år indenfor social, Web3 og blockchain, så har tidligere erfaringer lært os, at det er afgørende at blive ved med at bygge under nedgangstider. På trods af udfordringerne, så er bjørnemarkeder et godt tidspunkt for os at fokusere på at bygge, sende og skabe yderligere værdier. Det vil også være lettere for virkelig visionære og værdiskabende projekter at blive tilstrækkeligt anerkendt, idet støjen vil blive mindre i takt med markedshypen.

Vi sætter virkelig pris på alle vores fantastiske bagmænd for deres fortsatte tillid og støtte. De er en nøje udvalgt gruppe af partnere, der deler en langsigtet overbevisning om fordelene ved Web3, deler vores mission, har vist en enorm tillid til vores team og yder al den støtte, som vi har brug for – udover blot det økonomiske. Vi føler os således velsignet og godt udrustet til at tage dem med os på denne rejse.

Det “sociale” vil være den vigtigste del af Web3. “At forbinde alle på Web3” er en ambitiøs og udfordrende mission. Vi har opbygget et fantastisk team med fremragende ekspertise og erfaring. Med støtte fra vores fantastiske investorer er vi dog velforberedte til at bygge og skabe langsigtet værdi selv under denne potentielle vinter.

CJ: Hvad er den bedste måde at fremme udbredelsen på her? Ville du nogensinde overveje at forsøge at lokke nogle af de nuværende sociale medier-influentere over til Web3 for at promovere platformen?

WW: