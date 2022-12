Vigtigste konklusioner

Sam Bankman-Fried er blevet anholdt på Bahamas og står overfor udlevering til USA

Alameda direktøren Caroline Ellison blev efter sigende set i New York

Tidligere administrerende direktør Sam Trabucco trådte tilbage i august og har stort set undgået den samme grad af kontrol som de to andre

Åh, Sam.

Den skandaleramte FTX-grundlægger Sam Bankman-Fried blev mandag anholdt af Bahamas politistyrke, efter at USA indgav en anklage mod ham. Bahamas har udtalt, at de forventer, at USA også vil anmode om udlevering omgående.

“Som et resultat af den modtagne underretning og det materiale, der blev leveret hermed, så blev det anset som værende passende for justitsministeren at ansøge om SBF’s anholdelse og holde ham varetægtsfængslet i overensstemmelse med vores lands udleveringslov,” hedder det i erklæringen, der tilskrives justitsminister Ryan Pinder. .

Anklagerne mod Bankman-Fried omfatter efter sigende overførselsbedrageri, wire bedrageri sammensværgelse, værdipapirsvindel, værdipapirsvindel sammensværgelse og hvidvaskning af penge. Anklagerne kan potentielt sende Bankman-Fried flere årtier i fængsel. Hovsa.

Hvad sker der nu?

Dette er et funky udvalg af anklager, der afslører, at Bankman-Fried virkelig gjorde det hele.

Det var meningen, at han skulle vidne overfor House Financial Services Committee kl. 10:00 EST i dag, da han hørte om FTX-krakket . Dette er ikke længere tilfældet, i stedet vil Bankman-Fried møde op i Magistrate Court i Nassau, Bahamas.

Når først Bankman-Fried kommer tilbage på amerikansk jord, så vil en retssag ikke finde sted lige med det samme. Dette er en forbrydelse i historisk skala på tværs af utallige lovkredse, og sagen vil derfor tage meget tid.

SEC fremsatte også særskilte anklager om, at Bankman-Freid havde bedraget investorerne.

Vi hævder, at Sam Bankman-Fried byggede et korthus på et grundlag af bedrag, mens han fortalte investorerne, at det var en af de sikreste bygninger indenfor kryptovalutaerne,” sagde SEC-formand Gary Gensler. “Den påståede svindel begået af Mr. Bankman-Fried er en klar opfordring til kryptovaluta platformene om, at de er nødt til at overholde vores love.”

Hvad vil der ske med Caroline Ellison?

Elefanten i rummet er dog, hvad der vil ske med Alamedas administrerende direktør Caroline Ellison. Alameda er det handelsfirma, der også blev grundlagt af Bankman-Fried, og hvor kundernes midler på FTX blev sendt til Alameda for at støtte selskabets store handelstab.

Ellison menes at have befundet sig i Hong Kong på tidspunktet for anholdelsen, men hun kunne potentielt også være blevet set på en café på Manhattan, hvilket betyder, at hun allerede befinder sig på amerikansk jord.

PLEASE CONFIRM: A user claims that they spotted Caroline Ellison at Ground Support Coffee on West Broad in SoHo Manhattan at 8:15 AM. This would mean she is not in Hong Kong and is in NY not in custody. pic.twitter.com/QUduYO9GfZ — Autism Capital 🧩 (@AutismCapital) December 4, 2022

Dette udløste spekulationer om, at der kan være indgået en aftale, selvom dette endnu kun er ren spekulation.

Bankman-Fried har gentagne gange benægtet, at han havde fuldt tilsyn over alle operationer, og anfægtede, at han “ikke ledede Alameda”, og at “han kendte ikke størrelsen på deres position”.

Dette tyder på, at Bankman-Fried smider Ellison, sin tidligere kæreste, under bussen. Ellison har ikke tweetet siden den 9. november, med radiotavshed siden konkursen.

Hun havde tidligere tweetet den 6. november til Binances administrerende direktør Zhao i et forsøg på at købe de kollapsende FTT-tokens – det originale token med lav likviditet fra FTX-børsen, der kunstigt støttede hele økosystemet – fra Zhao til $22 pr. aktie (Zhao selv står også overfor strafferetlige anklager vedrørende en særskilt sag).

Kun tiden vil vise, hvad der vil ske med Ellison, men det virker næsten umuligt at tro, at både Bankman-Fried og Ellison ikke var klar over, hvad der skete i begge deres virksomheder givet størrelsen på skaden – $8 milliarder. Dette og det faktum, at de begge var administrerende direktører for deres respektive enheder.

Hvad med Sam Trabucco?

Så er der sagen om Sam Trabucco.

Trabucco er en tidligere vicedirektør for Alameda sammen med Ellison. Hans timing var, hvordan kan jeg bedst sige dette, interessant. Han annoncerede sin pensionering mindre end tre måneder før hele korthuset kollapsede, og efterlod således Ellison som den eneste administrerende direktør.

I en berygtet tweet-tråd citerede han den stigende arbejdstid og en ændring af prioriteter som grunde til hans fratrædelse.

”Jeg er nået til et punkt i mit liv, hvor jeg ønsker mig andre ting. Hvilke andre ting? Jeg er ikke helt sikker på, hvad disse ting helt præcis er. På det seneste har jeg været rigtig glad, brugt meget tid på at rejse, besøge venner og familie, arbejde med ‘mig selv’ og så videre. Jeg købte også en båd, og det har været fedt”.

Jeg er ikke sikker på, hvorfor Trabucco ikke står overfor et lovmæssigt tjek. LUNA-dødsspiralen tilbage i maj er angiveligt det, der udløste mange af tabene hos Alameda, der førte til sammenblandingen af midler fra FTX. Det var tre måneder efter dette kollaps i august, at Trabucco sagde op. Som administrerende direktør måtte han dog have vidst, hvad der foregik, men er alligevel stort set undsluppet enhver form for undersøgelse.

Han har også været tavs siden konkursen, hvor hans sidste tweet fra den 8. november gav udtryk for sit håb om, at “vejen frem vil være lysere”.

Much love to everyone — I'm sure the past few days have been dark for many and I hope the road ahead is brighter. — Sam Trabucco (@AlamedaTrabucco) November 8, 2022

Han blev også afsløret for at have købt to ejendomme til en værdi af $8,7 millioner i kontanter sidste år. Dette er et supplement til yachtkøbet nævnt ovenfor, som han efter sigende hyrede en freelancer på Fiverr til at designe logoet til (han kaldte efter sigende skibet for “Soak my Deck” ).

Så lad os ikke glemme, at han er en nøglefigur i alt dette.

Sidste tanker

Der vil sandsynligvis være flere twists i historien, men nu hvor en af de tre topchefer er arresteret, så er jeg nysgerrig efter at se, hvad der vil ske med de to andre.

Bankman-Frieds retssag vil sandsynligvis ikke begynde i den overskuelige fremtid, og hele affæren vil ikke blive opklaret i årevis. Hvad angår de to andre, så er det lige nu enhvers gæt, men jeg vil dog blive overrasket, hvis der ikke snart vil blive banket på deres døre.

Sikke et ufatteligt rod, og en trist historie for hele branchen.