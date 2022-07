Californien legaliserer politiske kryptovaluta donationer i takt med at kryptovaluta virksomhederne forøger deres politiske udgifter

Vigtigste konklusioner

Den administrerende direktør for kryptovaluta børsen FTX, Sam Bankman-Fried, donerede $2 millioner til politiske grupper i 2022, hvilket er den 27. største nogensinde. Indtil videre har han samlet doneret over $21 millioner til demokratiske kandidater og PAC’er.

Yderligere to FTX-direktører, Ryan Salame & Nishad Singh, donerede hver især yderligere $1 million.

Bankman-Fried var også blandt Joe Bidens største økonomiske bidragsydere i præsidentkampagnen i 2020, mens hans udgifter ved valget i 2024 kunne ramme 1 milliard.

Salame har dog valgt en republikansk rute med hans finansiering, men der ser ikke ud til at være en streng partilinje taget af begge parter

Oregon, Michigan og North Carolina har alle forbudt kryptovaluta donationer, mens flere stater har enten legaliseret valutaen eller overvejer at indføre rammer i forbindelse med at gøre det – Californien har netop foretaget en 180 graders vending i forhold til deres tidligere forbud

Introduktion

FTX har deres hænder i mange kagedeje. Dette gælder også politik.

“Du løber rigtigt hurtigt tør for virkelig effektive måder at gøre dig selv gladere på ved at bruge penge,” har administrerende direktør for FTX, Sam Bankman-Fried, tidligere udtalt. “Jeg vil ikke have en yacht.”

Bankman-Freid vil måske ikke have fancy legetøj, men han vil gerne påvirke verden, og dette er delvist blevet demonstreret via en række politiske donationer. Ingen er dog mere fremtrædende end Joe Biden, idet den nuværende præsident modtog $5,2 millioner fra Bankman-Fried under valgkampen i 2020.

I alt har han indtil videre doneret over $21 millioner af hans penge til en række forskellige demokratiske kandidater og demokratisk-justerede PAC’er.

Og valget i 2024? Bankman-Fried siger, at han kunne bruge op til $1 milliard alt afhængigt af kandidaterne (ikke partiet), hvor det mindste beløb sandsynligvis ligger “en smule over $100 millioner”.

6)In the end I care about policy, not politics, and I don’t think either party has a monopoly on good ideas. My contributions could be substantial, or not; and their party breakdown will depend on the candidates and policies. — SBF (@SBF_FTX) May 25, 2022

Californien legaliserer kryptovaluta donationer

Mange af disse donationer kan endda foretages i kryptovaluta snarere end traditionel fiat-valuta. Mens adskillige stater ikke har regler på plads i forbindelse med lovligheden af at donere til politiske personer i kryptovaluta, så har flere stater allerede legaliseret det fuldt ud – herunder Washington, Arizona, Colorado, Illinois, Ohio og Georgia.

Kortet nedenfor viser dog, at nogle enkelt stater har valgt at gå den anden vej, hvor Californien, Oregon, Michigan og North Carolina direkte har forbudt politiske donationer i kryptovaluta. Men i løbet af skrivningen af denne artikel skiftede Californien dog mening, og valgte at legalisere donationer – hvilket betyder, at nedenstående graf ser ud til at indeholde endnu en legaliseret stat.

FTX er kraftigt involveret i politik

Bankman-Fried er ikke den eneste donor indenfor krypto. Han er ikke engang den eneste hos FTX. Hvis man kigger på donationerne i 2022 , så befinder opensecret.org Bankman-Fried sig på 27. pladsen med $2 millioner i finansiering. Imidlertid donerede yderligere to FTX-chefer – Ryan Salame & Nishad Singh – yderligere $1 million hver, og befinder sig nu som nr. 44. på den samlede liste.

På trods af prisfaldene hos kryptovalutaerne i år, så er de i høj grad blevet opgraderet til mainstream, og intet symboliserer måske dette mere end områdets stigende engagement i politik. En kombination af disse tre FTX-donorer alene ville placere udvekslingen på en samlet 14. plads i de politiske donorrækker i år.

Det interessante er, at Salames finansiering ser ud til at være republikansk drevet, hvor han donerede midler til American Dream Federal Action i maj, hvilket står i kontrast til FTX-kollegaen Bankman-Frieds pro-demokratiske holdning. Dog har selv Bankman-Fried tidligere givet mindre donationer til konservative kandidater, så det er tilsyneladende ikke strengt partistyret, som han hævdede ovenfor.

Faktisk er opdelingen mellem demokraterne og republikanerne indenfor krypto fascinerende, hvor sidstnævnte ser ud til at være større tilhænger af branchen, idet demokraterne bekymrer sig mere om hvidvaskning af penge, miljøskader og udnyttelsen af investorer.

Ligesom tidligere valg

Selvom kryptovaluta var adskillige størrelsesordener mindre under tidligere præsidentkampagner, så producerer væksten i brugen af kryptovaluta som donationsmiddel påmindelser om tidligere valg.

Et berømt eksempel er Donald Trump, der netop udnyttede styrken forbundet med de sociale medier – og især Twitter – til at opnå hans chok-sejr tilbage i 2016, mens Obama entusiastisk smartphone-teknologi fire år forinden. Disse nye metoder til at indsprøjte teknologi i valgkampagner kunne være en god metode til at vinde stemmer, og især hos den yngre generation, eller dem, der måske ville være mindre tilbøjelige til ellers at stemme.

Polariserende

Kryptovaluta forbliver et ekstremt polariserende problem, hvor nej-sigerne hævder, at det er et hype-drevet modefænomen og intet andet end en bliv rig-hurtig-ordning, mens ja-sigerne til gengæld siger, at blockchain-teknologien har potentialet til at gøre verden til et bedre og mere retfærdigt sted.

Det er derfor ikke overraskende, at det begynder at kryptovaluta bliver mere og mere bredt accepteret. Vi har set visse politikere – præsidenten i El Salvador, borgmesteren i Miami, borgmesteren i New York City – for at nævne nogle få – tage teknologien til sig på entusiastisk vis, mens andre har opfordret til strammere tøjler – Kina har f.eks. direkte forbudt kryptovalutaer.

I takt med at branchen fortsætter med at vokse, og på trods af de faldende priser på det seneste, så vil kryptovaluta reglerne og politikeres holdning til branchen blive stadig vigtigere – og især hvis de politiske donationer fra FTX begynder at sprede sig til resten af sektoren.

Forvent dog, at flere stater vil følge trop med Californien inden længe, idet legaliseringen af kryptovaluta donationer udgør en nem gevinst for lovgiverne – det dykker dog ikke nærmere ned i de mere komplekse regulerings spørgsmål i forbindelse med branchen, selvom det ikke desto mindre opmuntrer kryptovaluta orienterede personer til at donere.

