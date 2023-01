En halv milliard dollars af shortsellere likvideret i det største kryptovaluta rally i 9 måneder

Vigtigste konklusioner

Markedsværdien for kryptovaluta er tilbage over $1 billion efter den største stigning i 9 måneder

En halv milliard dollars i short-salg blev likvideret i weekenden, hvilket var det højeste niveau i tre måneder

Bitcoin er tilbage på over $21.000, Ethereum over $1.500, mens altcoins også er steget

På trods af et kraftigt opsving er markedet stadig faldet med næsten 65%, efter at have toppet med næsten $3 billioner i november 2021

Bjørne-markedsnedgangen er på 77% hos Bitcoin, men de handlende er stadig forsigtige, så dette kan kunne være en kortsigtet nødhjælpsrally

I løbet af et par timer i weekenden, hvis du kiggede på et kryptovaluta diagram, så føltes det som om vi var tilbage i 2020 igen.

COVID er muligvis ved at have været en saga blot, men det var kryptovaluta priserne også. Jeg lavede et dybt dyk ned i nogle data på blockchainen i sidste uge som viste, hvor voldsomt 2022 havde været for investorerne med 73% færre bitcoin millionærer, en nedgang på $2 billioner på det samlede kryptovaluta marked og et omdømme, der blevet hårdt testet af en række forskellige skandaler.

Hvis man kigger på data i denne uge på coinjournal.net , så ser det lidt mere optimistisk ud for kryptovaluta investorerne.

En halv milliard dollars af shortsellere likvideret

Weekenden bød dog på et lille pusterum. Bitcoin steg i sit stærkeste rally i 9 måneder, overraskede markedet og brød op over $21.000.

Ser man på data fra Coinglass, så blev der likvideret over en halv milliard dollars af shortsellere i sidste weekend. Nedenstående graf viser omfanget af disse likvidationer, der mere eller mindre matcher de lange likvidationer tilbage, da FTX kollapsede fandt sted i begyndelsen af november.

Kryptovaluta markedet genvinder $1 billion mærket

Stigningen i de digitale aktiver fulgte de svagere end forventede inflationsdtal. Denne optimisme om, at inflationen kunne have toppet har fået investorer til at satse på, at Federal Reserve muligvis kunne skifte væk fra sin højrentepolitik tidligere end forventet.

Som vi ved nu, så har de høje renter suget likviditeten ud af markedet og skadet risikoaktiverne over hele linjen. Kryptovaluta handler i høj grad som et af disse højrisikoaktiver, og derfor er priserne kollapset, da Federal Reserve har implementeret denne stramme valutapolitik – og derfor har kryptovaluta børserne været mindre venlige over for de langsigtede handlende.

2023 har bragt håbet med sig om, at hvis inflationen virkelig har toppet, så kunne et lys for enden af tunnelen langt om længe være synligt. Kryptovaluta markedet er steget, og har genvundet en markedsværdi på $1 billioner dollar som et resultat deraf. Dette er dog stadig langt fra det rekordhøje niveau på næsten $3 billioner, men med Bitcoin til $21.000 og Ether til $1.500, så markerer dette de højeste priser for duoen siden før FTX-skandalen.

Har kryptovaluta markedet nået bunden?

Det ubehagelige spørgsmål, som investorerne står overfor nu, er, om dette blot er et kortsigtet nødhjælpsrally, eller om bunden er nået.

Som med de fleste andre spørgsmål på markedet, så ligger makro inde med svaret.

“De sidste par måneder har utvivlsomt bragt indikatorer på et mere positivt miljø med hensyn til inflationen, såvel som et boost af den kinesiske økonomis genåbning,” sagde Max Coupland, der er direktør hos CoinJournal.

“Men jeg er bekymret for, om investorerne er for hurtigt ude ved at antage, at dette nu betyder, at Fed nu vil skifte politik hurtigere end forventet. (Fed-formand) Jerome Powell har stået fast på, at renterne ikke vil falde, før inflationen er solidt under kontrol, og vi er stadig langt fra målet på 2%, mens usikkerheder såsom den russiske krig i Ukraine stadig gør alting meget uforudsigeligt”.

Lad os spille det (meget) hypotetiske spil og antage, at bunden er nået. Dette ville gøre bjørnemarkedet 13 måneder langt, med en nedgang på 77 % fra top til bund for Bitcoin.

Historisk set ville dette placere det som den tredjestørste tilbagegang i historien. Dette ville dog kun være i procent. Kryptovaluta markedet i dag er vidt forskelligt fra de tidligere år, og størrelsen af kapitaludslettet er på et andet niveau – eller over $2 billioner for at være mere præcis.

Så selvom længden og størrelsen af bjørnemarkedet måske kunne antyde, at vi befinder os i de sidste stadier, så kunne de tidligere data simpelthen ikke pålideligt ekstrapoleres, når det kommer til kryptovaluta. Bitcoin brød først igennem som et mainstream-aktiv i løbet af de sidste par år, og de tidligere tidsperioder bød på lav likviditet og et nichesæt af investorer.

I dag står vi også overfor et hidtil uset makroklima – en voldsom inflation, høje renter for første gang i Bitcoins historie og et bjørnemarked i den bredere økonomi for første gang siden krakket i 2008 – det samme år som Bitcoin blev opfundet.

Som afslutning har den seneste weekend været et kærkomment pusterum for kryptovaluta investorerne, og svarer til den kraftigste stigning i ni måneder, tilbage før nedbruddet af LUNA, Celsius, FTX og overgangen til de høje renter i økonomien.

Men vejen frem er fortsat hård for markedet som helhed, hvor inflationen stadig er høj, krigen er i gang i Europa og utallige andre makrovariabler, der svinger frem og tilbage. Denne uge har været gode nyheder, men kryptovaluta investorerne bør dog ikke føle sig helt sikre endnu.

Næste vigtige dag i kalenderen? Det altafgørende FOMC-møde den 1. februar, hvor Federal Reserve vil tage stilling til den seneste rentepolitik.

Forskningsmetodologi

Likvidationsdata hentet via Coinglass. Prisdata fra Yahoo Finance. Alle andre data via CoinJournal