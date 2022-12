Hvorfor har Grayscale Bitcoin fondsrabatten nået et rekordhøjt niveau?

Vigtigste konklusioner er den største Bitcoin fond i verden

Rabatten til nettoaktivværdien på Grayscale Bitcoin fonden er på alle tiders højdepunkter. Rabatten overskred kortvarigt 50%, før den igen trak sig lidt tilbage til det niveau, og den ligger i øjeblikket på 48,8%.

Dette kommer i kølvandet på SEC, der bekræfter sine grunde til at afslå Grayscales ansøgning om at konvertere fonden til en børshandlet fond.

Grayscale Bitcoin Trust er den største Bitcoin fond i verden, men den har sjældent handlet på samme niveau som dens underliggende aktiv, Bitcoin. Ovenstående diagram viser, at den indtil i år havde handlet til en præmie siden lanceringen i sammenligning med Bitcoin.

Denne fond giver de akkrediterede investorer mulighed for at blive eksponeret overfor Bitcoin uden at skulle bekymre sig om at opbevare eller administrere deres beholdninger. Den handlede tidligere til en præmie, da efterspørgslen på aktier steg, idet institutionerne ønskede sig større Bitcoin eksponering. Denne bekvemmelighed kommer dog mod et gebyr – og et temmelig stort gebyr på 2%.

Efterspørgslen falder på Grayscale i 2022

Siden marts har Grayscale-aktien handlet med rabat i forhold til Bitcoin. Fonden har $10,7 milliarder i aktiver under forvaltning, hvilket repræsenterer et markant fald på 65% i løbet af det sidste år, hvilket afspejler blodbadet på kryptovaluta markederne perfekt.

Men Bitcoin rabatten betyder, at aktionærerne nu bliver ramt dobbelt så hårdt.

“Det faktum, at Grayscales Bitcoin fond nu handler med næsten 50% rabat er bare forfærdeligt for indehaverne af GBTC. Det fremhæver virkelig de store forskelle i strukturkvalitet mellem de forskellige investeringsinstrumenter,” sagde Bradley Duke, der er vicedirektør hos ETC Group, til CoinDesk i sidste uge.

Et fald i tilstrømningen skyldes den større konkurrence, da der er lanceret mange konkurrerende fonde – især i Europa – samt flere ansøgninger om Bitcoin ETF’er i USA. Rabatten skyldes også, at investorerne ikke har nogen måde at indløse deres beholdninger til Bitcoin i fonden på, men i stedet konstant bliver opkrævet et gebyr på 2%.

Disse faktorer er dog typisk blevet afbødet af de arbitrage handlende, der har udnyttet forskellen i priser. Men begivenhederne i år har også reduceret det.

Bekymring om Grayscales reserver

I løbet af den sidste måned er bekymringen vokset på markedet for, at Grayscales moderselskab, Digital Currency Group (DCG) kunne ende med at indgive sin konkursbegæring. Dette skyldes problemerne omkring kryptovaluta mægleren Genesis, hvis moderselskab også er DCG.

Genesis har afvist, at de umiddelbart vil indgive deres konkursbegæring, men firmaet blev ikke desto mindre fanget af FTX-kollapset og er i øjeblikket under omstrukturering. Genesis suspenderede sine udbetalinger den 15. november.

Denne bekymring er blevet forstørret af en række spørgsmål omkring Grayscales reserver. Og mere specifikt om de nu er overholder deres ord, og sørger for at holder al den underliggende Bitcoin sikre. Og da mange af de store kryptovaluta virksomheder offentliggjorde deres bevis for reserver i kølvandet på FTX-krisen for at dæmpe frygten hos kunderne, så nægtede Grayscale at gøre dette.

“På grund af sikkerhedshensyn gør vi ikke sådanne on-chain wallet oplysninger og bekræftelsesdata offentligt tilgængelige gennem et kryptografisk Proof-of-Reserve eller anden avanceret kryptografisk regnskabsprocedure,” skrev Grayscale i en erklæring.

7) We know the preceding point in particular will be a disappointment to some, but panic sparked by others is not a good enough reason to circumvent complex security arrangements that have kept our investors’ assets safe for years. — Grayscale (@Grayscale) November 18, 2022

Som jeg skrev på daværende tidspunkt, så kan jeg virkelig ikke fatte, hvordan sikkerhedshensynene er en faktor her. Blockchainen er jo netop bygget, så denne form for oplysninger er tilgængelig for offentligheden.

Below is really confusing from @Grayscale Would love elaboration beyond just "security" Does anyone have suggestions as to how revealing on chain wallet could be a security concern? Only thing I can think of is quantum concerns (p2pk) but I don't think that holds here? https://t.co/0QcVO6wV1x — Dan Ashmore (@DanniiAshmore) November 19, 2022

Afsluttende tanker

Alt i alt opsummerer rabatten investorernes bekymring omkring Grayscale, såvel som de ekstra gebyrer og andre forhindringer, der eksisterer i forhold til at eje det underliggende aktiv. Arbitrage handler er selvdestruktive i deres natur, og derfor er det ekstra bemærkelsesværdigt, at rabatten er så stor og har varet så længe.

Så er der igen risiko her, idet det som jeg har skrevet om i et stykke tid nu – nemlig manglen på gennemsigtighed – gør, at det ikke kan vides med 100% sikkerhed, hvad der foregår bag kulisserne. Og derfor oplever vi nu en rabat på 50%.