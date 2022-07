Interview: Omid Malekan, professor hos Columbia Business School og Kryptovaluta forfatter

Kryptovaluta kan være skræmmende.

Selv for folk med en god forståelse af de finansielle markeder eller teknologi kan det være en udfordring at forstå blockchain området.

Jeg satte mig ned i forbindelse med den seneste episode af CoinJournal podcasten med en person, der kan beskrives som en “krypto akademiker”, som også har som formålserklæring at bygge bro over denne kløft for os almindelige mennesker.

Omid Malekan underviser på Columbia University, og har også skrevet adskillige bøger, hvoraf den seneste netop er udkommet, og går under navnet ” Re-Architecting Trust: The Curse of History and the Crypto Cure for Money, Markets, and Platforms “. Vi satte os ned til en diskussion, der snoede sig rundt om en hel masse emner, mens det overordnede tema dog handlede om det, som Omid forsøger at gøre: at uddanne folk om Bitcoin og kryptovaluta, hvilket er mere udfordrende, end det måske lyder.

Der er en masse støj i dette rum, hvilket er noget som Omid frit indrømmer, og krypto er langt fra perfekt. Men hvis du kigger de rigtige steder og har en smule tro, så er dette en branche, der kan gøre utroligt meget godt. Vi tog en sludder om op- og nedture, skaderne fra bjørnemarkedet med hensyn til kryptovalutaernes omdømme, effekterne af regulering, kryptovalutaernes potentialet til at klare sig godt i udviklingslandene.

Vi kiggede også på nogle af branchens mangler – gør den virkelig sit bedste for at uddanne folk og byde nye deltagere velkommen så godt, som den nu burde? Er tribalisme et problem, og hvad med ideologien, som nogle gange kan virke aggressiv eller ekstrem?

Hvis du ønsker at lære mere om kryptovaluta, men altid har fundet de forklaringer, som du er stødt på, som værende skræmmende, jargonfyldte eller uden for emnet, så taler Omid på en klar og præcis måde, fri for nedladende retorik og går lige til sagen. Dette er en gæst, der klart mener, at kryptovaluta kan gøre noget godt i dette samfund, men som også ønsker at hjælpe folk med at indse dette. Det var helt klart anderledes, men det var alligevel meget spændende.

Hør også om Columbia University, og hvordan flere af Omids studerende siden har bevæget sig ind i fuldtidsjobs indenfor blockchains. Vi diskuterede også afskedigelserne på tværs af branchen – Coinbase, mere specifikt – og om dette vil fortsætte, og hvilken indvirkning dette har på dem, der træder ind i rummet.

Som jeg sagde tidligere, så nød jeg denne podcast.

Spotify linket kan findes her her

YouTube følger snarest.

Omids nye bog kan købes her, og bærer titlen ” Re-Architecting Trust: The Curse of History and the Crypto Cure for Money, Markets, and Platforms” . Den graver dybere ned i kryptovalutas “hvorfor” snarere end “hvad” – men hvis du dog er på udkig efter sidstnævnte, så har han også dækket dette. Tjek ham ud her.