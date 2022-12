Voi Sam.

Bahaman poliisi pidätti häpeällisen FTX:n perustajan, Sam Bankman-Friedin, maanantaina sen jälkeen, kun Yhdysvallat nosti häntä vastaan rikossyytteen. Bahamat ovat ilmoittanut odottavansa myös Yhdysvaltojen pyytävän luovuttamista lähiaikoina.

”Saadun ilmoituksen ja sen mukana toimitetun materiaalin perusteella katsottiin, että oikeusministerin katsottiin asianmukaiseksi hakea SBF:n pidätystä ja pitää hänet vangittuna kansakuntamme luovuttamislain mukaisesti”, oikeusministeri Ryan Pinderin antamassa lausunnossa sanottiin.

Bankman-Friedia vastaan nostettujen syytteiden kerrotaan sisältävän pankkipetoksen, pankkipetoksen salaliiton, arvopaperipetoksen, arvopaperipetos-salaliiton ja rahanpesun. Syytökset voivat johtaa Bankman-Friedin vuosikymmeniksi vankilaan. Oho.

Tämä on hieno valikoima tuomioita, ja paljastaa, että Bankman-Fried todella teki kaiken.

Hänen oli tarkoitus todistaa edustajainhuoneen rahoituspalvelukomitealle tänään klo 10.00 EST kuultuaan FTX:n onnettomuudesta. Näin ei enää ole, vaan Bankman-Fried esiintyy maistraatin tuomioistuin Bahaman Nassaussa.

Kun Bankman-Fried palaa Amerikan maaperälle, oikeudenkäynti ei tule tapahtumaan lähiaikoina. Tämä on historiallisen mittakaavan rikos useilla lainkäyttöalueilla, ja tapaus vie paljon aikaa.

Yhdysvaltain pörssi- ja arvopaperikomissio (SEC) esitti myös erilliset syytteet siitä, että Bankman-Freid petti sijoittajia.

Väitämme, että Sam Bankman-Fried rakensi korttitalon petokselle ja kertoi sijoittajille, että se oli yksi krypton turvallisimmista rakennuksista”, SEC:n puheenjohtaja Gary Gensler sanoi. ”Herra Bankman-Friedin tekemä väitetty petos on selvä pyyntö kryptoalustoille, että niiden on noudatettava lakejamme.”

Elefantti huoneessa tapahtuu Alamedan toimitusjohtajalle Caroline Ellisonille. Alameda on myös Bankman-Friedin perustama kauppayhtiö, jolle FTX-asiakasvaroja lähetettiin suurten kaupankäyntitappioiden kattamiseksi.

Ellisonin uskottiin olleen Hongkongissa pidätyshetkellä, mutta hänet on saatettu havaita kahvilassa Manhattanilla, mikä tarkoittaa, että hän on jo Yhdysvaltain maaperällä.

