Bitcoin virtaa ulos pörsseistä FTX:n romahduksen jälkeen

Kuluneen viikon tapahtumat ovat lamauttaneet Bitcoinin täysin.

FTX:n romahdus on vaikuttavin keskittyneen yrityksen maksukyvyttömyys kryptoalalla sitten Mt Goxin vuonna 2014. Niille, jotka olivat tarpeeksi epäonnekkaita saadakseen varansa kiinni FTX:ään, Mt Gox on kauhistuttava esimerkki – kahdeksan vuotta pörssin sulkemisen jälkeen asiakkaat eivät ole vielä nähneet senttiäkään.

Konkurssimenettelyt ovat pitkiä ja hitaita, ja ne päättyvät todennäköisesti siihen, että asiakkaat saavat joka tapauksessa vain pennejä dollarista. FTX:n taseessa oleva 8 miljardin dollarin aukko ei ole poistumassa lähiaikoina.

Offline-säilytys on ainoa turvallinen tapa

Nämä tapahtumat eivät voisi olla parempi muistutus kryptovaluutta-avaruuden vaaroista. Kryptotilassa ei ole pelastuspaketteja. Nämä eivät ole pankkeja, joita koskee vakuutus, varantovelvoite tai muut tiukat määräykset.

Tosiasia on, että on lähes mahdotonta tietää, mitä pörssit tekevät asiakkaiden talletuksilla. Kunnes on liian myöhäistä – tiedämme todennäköisesti hyvin pian, mitä tarkalleen tapahtui kaikille Alamedan ja FTX:n sotkeutuneeseen verkkoon joutuneille rahastoille.

On vain yksi tapa, jolla joku voi palvella kryptovarojaan 100-prosenttisella turvallisuudella, ja se on kylmäsäilytys. Varojen siirtäminen offline-tilaan tarkoittaa, että vastapuolen riski on olematon, eikä haltijoiden tarvitse luottaa mihinkään muuhun henkilöön, osapuoleen tai välittäjään. Se on tavallaan sama kuin tunkisi kultaharkkoja patjan alle.

Rahat virtaavat pörssistä kylmävarastoon

Tarkastellessa Glassnode-ketjuanalytiikkayrityksen tietoja, Bitcoinin kuluneen viikon aikana saadut virrat osoittavat kuinka paljon markkinat ovat olleet peloissaan. Ihmiset ovat saaneet selville, että kylmäsäilytys on ainoa turvallinen tapa olla.

Itse asiassa pörssit ovat juuri kokeneet yhden Bitcoinin historian suurimmista viikoittaisista ulosvirroista, ja pörsseistä on lähtenyt lähes 73 000 bitcoinia.

Tämä asettaa viikon samalle tasolle maaliskuussa 2020 koronapandemian iskettyä sekä tämän vuoden kesä- ja heinäkuuta, jolloin markkinat romahtivat Terra-kriisin seurauksena, vieneen mukanaan kaikki tähän verkkoon sotkeutuneet yritykset.

Ethereumia tarkasteltaessa kuvio on samanlainen:

Onko Tether kokenut myyntiä?

Toinen mielenkiintoinen tekijä, jota seurata näiden (valitettavasti toistuvien) kriisien jälkeen, on Tether. Kiistanalaisen vakaan kolikon hinta laski jopa 95 senttiä Terra-kriisin jälkeen, kun ihmiset pelkäsivät, ettei sillä ollut tarpeeksi varantoja selviytyäkseen valtavasta myyntipaineesta. Sen markkinat laskivat 83 miljardista dollarista romahduksen aattona 63 miljardiin dollariin kuukautta myöhemmin.

Tällä kertaa reaktio on ollut vaimeampaa – ainakin toistaiseksi. Tether on myynyt, mutta ei samalla tasolla kuin toukokuussa, sillä sen markkina-arvo on pudonnut 69,8 miljardista dollarista 66,3 miljardiin dollariin, mikä on 5 prosentin lasku.

Tappi ei ole pystynyt pitämään 1 dollaria, mutta se ei ole laskenut lähellekään 95 senttiin toukokuussa. Tällä kertaa sen pohja oli 0,986 dollaria – ja vielä siinäkin, hyvin lyhyesti viime torstaina. Vaikka se ei ole lunastanut takaisin yhtä dollaria, se on hyvin lähellä vain pennin murto-osia.

Yhteenvetona voidaan todeta, että kriisillä on ollut selvä vaikutus markkinoiden tunnelmiin. On huomattavaa, että laskun ollessa käynnissä Binancen toimitusjohtaja, CZ, twiittasi, että kaikkien turvallisuudesta kiinnostuneiden on yksinkertaisesti turvauduttava kylmäsäilytykseen.

Näyttää siltä, että markkinat kuuntelevat. Se ja, no, myynti. Molemmat reaktiot ovat ymmärrettäviä, sillä krypto on saanut jälleen yhden lamauttavan iskun, joka johtuu keskitetystä toimijasta, joka on käyttänyt huonoa riskinhallintaa, naiiviutta ja holtitonta vipuvaikutusta – ja asiakkaat ovat jälleen kerran joutuneet maksumiehiksi.