Bitcoinin hintaennuste: varo kuolleen kissan pomppimista

Bitcoinin hinta on kohdannut lyhyen elpymisen, koettuaan tämän vuoden pahimman romahduksensa. BTC käy kauppaa nyt 30 500 dollarilla, mikä on selkeästi tämän viikon alimman, 25 300 dollarin tason, yläpuolella. Se on huomattavasti pienempi kuin sen kaikkien aikojen korkein, lähes 70 000 dollaria. Joten kestääkö tämä palautuminen?

Bitcoinin palautuminen

BTC-hinta on noussut muutaman viime tunnin aikana, kun sijoittajat kiirehtivät ostamaan kolikkoa. Monet markkinatoimijat uskovat, että kolikko on tullut erittäin halvaksi ottaen huomioon, että sillä on ollut tämän vuoden huonoin viikko.

Markkinoiden tarkempi tarkastelu osoittaa, että BTC:n elpyminen heijastaa osakemarkkinoiden elpymistä. Viimeisen kahden päivän aikana teknologiaosakkeet ovat olleet hieman positiivisia joidenkin huomattavan kehityksen jälkeen. Nasdaq 100 -indeksi on noussut viikon alimmasta 11 700 dollarista 12 213 dollariin. Viime aikoina teknologiaosakkeiden ja digitaalisten valuuttojen välillä on nähty myös läheistä korrelaatiota.

Lisäksi Bitcoinin hinta on pysynyt vakaana, koska Tether on pitänyt melko hyvin . Torstaina stablecoin menetti kiinnityksensä hetkeksi, mikä sai monet sijoittajat huolestumaan tulevaisuudestaan. Tämä tapahtui samaan aikaan, kun Terran USD -stabiilikolikko jatkoi vaikeuksissaan.

Toinen syy siihen, miksi Bitcoinilla menee hyvin, on se, että monet suuret sijoittajat näyttävät pitävän osuutensa kolikossa. Esimerkiksi legendaarinen sijoittaja, Bill Miller, kertoi CNBC:n haastattelussa torstaina, että hänellä oli edelleen omaisuuttaan. Vastaavasti muut sijoittajat, kuten Tesla ja MicroStrategy , eivät myöskään ole vielä myyneet osuuttaan.

Silti sijoittajien pitäisi suhtautua tähän ralliin varovaisesti. Historiallisesti omaisuuserät palautuvat hetkeksi takaisin suuren myynnin jälkeen. Tämä tapahtuu, kun sijoittajat ostavat dipin. Useimmissa tapauksissa avustusralli, joka tunnetaan usein kuolleen kissan pomppimisena, pyrkii helpottamaan tilannetta.

Bitcoinin hinnan ennuste

Neljän tunnin kaavio osoittaa, että BTC-hinta muodosti vasarakuvion torstaina. Hintatoimintojen analyysissä tämä on yksi luotettavimmista nousevista käänteisistä kynttilänjalkakuvioista. Kolikko on nyt jumissa 25 päivän liukuvassa keskiarvossa, kun taas suhteellinen voimaindeksi (RSI) on osoittanut ylöspäin.

Siksi on mahdollista, että Bitcoinin hinta jatkaa nousuaan viikonlopun aikana, varsinkin jos Nasdaq 100 -indeksi sulkeutuu vihreällä. On kuitenkin todennäköistä, että pari jatkaa laskutrendiä myös ensi viikolla. Lähipäivät tulevat näyttämään tämän.