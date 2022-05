Algorand Foundationin toimitusjohtaja sanoi olevansa suuri Bitcoin-fani, mutta kryptovaluutta on vajavainen tietyiltä osin.

Algorand Foundationin toimitusjohtaja keskusteli kryptovaluutta-alan eri näkökohdista äskettäin LA Timesin haastattelussa . Haastattelun aikana Silvio Micali sanoi, että Bitcoinin ratkaisu ei ole nokkela.

Kun häneltä kysyttiin ajatuksistaan Bitcoinista, Micali sanoi;

”Pääidea on mukaansatempaava. Idea on kaunis, mutta jotenkin ratkaisu ei ole kovin nokkela. Me kaikki tavoittelemme kauneutta ja eleganssia toiminnassamme. Bitcoin imee yhtä paljon sähköä kuin pieni maa, ja kulutamme yhtä paljon sähköä kuin noin 10 kotia. [Algorand käyttää ns. puhdasta proof-of-stake -menetelmää tapahtumalohkojen validoimiseen, verrattuna bitcoinin paljon energiaintensiivisempään proof-of-work -järjestelmään.]”

Micali lisäsi, että lohkoketjutila on vielä alkuvaiheessa ja sillä on pitkä matka kuljettavana. Hän totesi, että on olemassa useita eri lohkoketjutekniikoiden sukupolvia, jotka toimivat samanaikaisesti.

”Olemme hyvin jakautuneessa maailmassa. Meillä on lohkoketju 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 – jonka uskon Algorandin olevan – rinnakkain samaan aikaan. Se on siis hyvin ainutlaatuista. Tarkasteltaessa teollista vallankumousta… on siis yhä kehittyneempiä [tekniikoita], joten yleensä kaikki nämä asiat eivät ole rinnakkain. Olemme erittäin ainutlaatuisessa hetkessä, jolloin on olemassa äärimmäisen kehittyneitä lohkoketjuja, kuten meidän ja samalla hyvin varhaisen sukupolven lohkoketjuja, jotka jatkavat olemassaoloaan samanaikaisesti.”

Algorandin toimitusjohtaja lisäsi, että;

”Sillä hetkellä, kun lohkoketjua aletaan käyttää transaktioihin, ne muutamat lohkoketjut, jotka todella pystyvät toimimaan erittäin alhaisilla kustannuksilla, tulevat mielestäni esiin. Kun perinteinen rahoitus alkaa yhdistyä lohkoketjuun, huomaat, että lohkoketjut, joita todella käytetään massiivisesti ja transaktiaalisesti, kiihtyvät. Ja muutama arvovarasto [kuten bitcoin] saattaa jäädä.”

Algorand on yksi johtavista kryptovaluutoista maailmassa. Algorand Foundation allekirjoitti äskettäin kumppanuus-sopimuksen jalkapallon hallintoelin, FIFA:n, kanssa, ja siitä on tullut virallinen lohkoketjukumppani tulevassa FIFA 2022 World Cup -ottelussa.