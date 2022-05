Coinbasen toimitusjohtaja uskoo kryptovaluuttoja käyttävien ihmisten määrän kasvavan tulevina vuosina.

Coinbasen toimitusjohtaja, Brian Armstrong, uskoo, että kryptovaluuttojen käyttäjien määrä tulee viisinkertaistumaan seuraavan vuosikymmenen aikana. Hän sanoi tämän puhuessaan Milken Instituten maailmanlaajuisessa konferenssissa maanantaina.

Tällä hetkellä kryptovaluutoilla on maailmanlaajuisesti yli 200 miljoonaa käyttäjää. Armstrong sanoi olevansa optimistinen, että määrä kasvaa miljardiin seuraavan vuosikymmenen aikana.

”Arvelen, että 10-20 vuoden kuluttua näemme merkittävän osan BKT:sta kryptotaloudessa.”

Coinbase on tällä hetkellä yksi suurimmista kryptovaluuttapörsseistä maailmassa. Yhdysvaltalainen pörssi on läsnä useissa maissa maailmanlaajuisesti, ja se on pörssiyhtiö Yhdysvalloissa.

Armstrong käsitteli joitain Coinbasen viime kuukausien kehitystä. Hän paljasti, että Coinbase NFT -alustalla on jo yli 2,5 miljoonaa käyttäjää jonotuslistalla, vaikka vaihto ei paljasta alustan tarkkaa julkaisupäivää.

Coinbase on myös lähellä Brasilian kryptopörssin 2TM:n ostamista ja on myös sopinut Turkin vanhimman kryptoalustan, BtcTurkin, ostamisesta.

Ark Investin, Cathie Wood, on toinen suosittu nimi, joka puhuu tapahtumassa. Hän sanoi näkevänsä valtavan potentiaalin hajautetun rahoituksen (DeFi) ekosysteemissä. Woodsin mukaan DeFi-protokollien tarjoamat rahoituspalvelut, ilman pankkien tai perinteisten rahoituslaitosten läpikäymisen aiheuttamaa stressiä, ovat houkuttelevia.

”DeFin ja seuraavan sukupolven internetin tapauksessa näemme, että monet rahoitusyritykset menettävät kykyjään krypton käyttöön. Heidän on siis suhtauduttava asiaan vakavasti, tai muuten he jäävät tyhjän päälle.”

Kryptovaluuttamarkkinat ovat olleet huonosti viime kuukausina. Sen jälkeen, kun Bitcoin oli saavuttanut kaikkien aikojen korkeimman, 69 000 dollarin tason, marraskuussa, se on menettänyt lähes 50 % arvostaan ja käy nyt kauppaa noin 38 000 dollarilla kolikkoa kohden.

Kryptovaluuttojen kokonaismarkkinoiden yläraja on 1,7 biljoonaa dollaria, mikä on pienempi kuin kaikkien aikojen ennätys, 3 biljoonaa dollaria marraskuussa 2021.