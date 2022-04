Sijoitettavien varojen kiinnittäminen lohkoketjuun on yleistä nykypäivän kryptovaluuttojen maailmassa. Vaikka etuja on monia, joitain merkittävimmistä ovat parempi saavutettavuus, pienempi kitka ja maksut sekä mahdollisuus jakaa epälikvidit varat, haasteita on myös runsaasti.

Brightvine, lohkoketju-pohjainen sijoitusalusta, joka yhdistää tarkastetut todellisten omaisuuserien liikkeeseenlaskijat digitaalisiin sijoittajiin, on yksi tällainen yritys, joka vastaa tähän haasteeseen. Tänään he ilmoittivat yhteistyöstä Angel Oak Venturesin kanssa, joka on Angel Oak Companiesin teknologiayritysosasto, joka toimii innovatiivisten asuntolainaratkaisujen parissa. Kumppanuus pyrkii hyödyntämään Brightvinen alustaa uusien sijoitusmahdollisuuksien etsimisessä sijoittajille.

On sykähdyttävää ajatella vaikutuksia laajemmilla rahoitusmarkkinoilla, jos kiinteistö ja lohkoketju voidaan yhdistää onnistuneesti. Tunnetusti epälikvidit ja vaikeapääsyiset kiinteistömarkkinat voisivat muuttua, jos joku voisi koskaan selvittää, kuinka nämä omaisuudet onnistuneesti tunnustetaan. Haastattelemme Brightvinen toimitusjohtajaa, Joe Vellanikarania, saadaksemme vastauksia siihen, miksi tämä on niin haasteellinen, mitä edistystä tapahtuu ja mitä tämä kumppanuus Angel Oakin kanssa sisältää.

CoinJournal (CJ): Ihmiset ovat pitkään haaveilleet lohkoketjussa elävästä kiinteistöstä, mutta toistaiseksi edistyminen on jäänyt jälkeen muista krypton sektoreista. Mikä sinun mielestäsi on syynä tähän?

Joe Vellanikaran (JV) : On kaksi tärkeintä syytä: Kiinteistöalan alhainen tietoisuus lohkoketjun eduista ja huono infrastruktuuri kiinteistöjen tokenisoinnin tukemiseksi. Kiinteistöala on uskomattoman hienostunut, ja hyvin koulutetut, taloudellisesti taitavat henkilöt hyödyntävät monia vaihtoehtoja, joita tällä hetkellä on investointien rahoittamiseksi. Useimmat eivät kuitenkaan näytä olevan tietoisia lohkoketjun kiinteistöille tarjoamista eduista, kuten paremmasta likviditeetistä tavoittamalla laajempi sijoittajapohja ja tehokkuudesta, joka saavutetaan automatisoimalla ylimääräisiä toimintoja älykkäiden sopimusten avulla. Vaikka krypto ja lohkoketju ovat olleet olemassa jo yli vuosikymmenen ajan, ei ole vieläkään olemassa teknologista ratkaisua, joka arvostaisi kunnolla kiinteistöalan dynamiikkaa ja vivahteita. Tässä Brightvine astuu kuvaan.

CJ: Lehdistötiedotteessa hahmotellaan ”perinteisten jälkimarkkinoiden kitkan” vähentämistä tokenisoidun lähestymistavan etuna. Voitko täsmentää mitä tarkoitat tällä?

JV: Vaikka ala on monta kertaa osakemarkkinoita suurempi, asuntolainoille, kiinteistöille tai korkotuotteille ei ole olemassa New Yorkin arvopaperipörssiä. Näiden omaisuuserien myynnistä ja siirrosta neuvotellaan yksityisesti, mikä edellyttää merkittäviä due diligence -toimenpiteitä ja siirtokustannuksia. Brightvine mahdollistaa omaisuustunnusten saumattoman siirtämisen tapahtumaan osallistuvien osapuolten välillä – ja samalla alentaa tilintarkastuskustannuksia asiakirjojen ja tietojen lohkoketjupohjaisen validoinnin ansiosta.

CJ: Mihin väestötietoihin kohdistat Angel Oak -kumppanuuden – DeFi-sijoittajat, jotka haluavat hajauttaa salkkujaan lisäämällä kiinteistösijoituksia, mutta pysyttelevät krypton piirissä?

JV: Se on totta, mutta kohdistamme myös perinteisen rahoituksen institutionaaliset ja akkreditoidut sijoittajat, jotka haluavat sijoittaa omaisuusluokkiin, joita on liian vaikea tarkastaa ja seurata ilman Brightvinea.

CJ: Tekeekö tämä kiinteistösijoitusten saatavuutta helpommin, kun otetaan huomioon, että tyypillisesti suuret ja epälikvidit sijoitukset voivat pirstoutua ketjussa?

JV: Kyllä. Annamme korko- ja kiinteistöomaisuudenhoitajille mahdollisuuden kerätä varoja blockchain-pohjaisilta sijoittajilta tokenien avulla. Nämä rahastot ovat tyypillisesti suurten instituutioiden rahoittamia, ja ne käyvät harvoin kauppaa. Rahaston tokenointi mahdollistaa laajemman sijoituspohjan pääsyn näihin tehokkaisiin vaihtoehtoisiin omaisuusluokkiin, jotka ovat tyypillisesti suljettuja useimmilta sijoittajilta.

CJ: Mikä on mielestäsi suurin motiivi sijoittajalle sijoittaa tokenoituun kiinteistöomaisuuteen perinteisen trad-fi-reitin sijaan? Vai onko tämä vain sijoittajille, jotka eivät voi käyttää tällaisia ajoneuvoja krypton ulkopuolella?

JV: Suurimmat motiivit ovat saatavuus ja joustavuus. Tämä reitti tarjoaa paremman portfolion valinnan ja räätälöinnin, sekä mahdollisuuden vaihtaa helposti tokenoituja varojasi jälkimarkkinoilla.

CJ: Liityin jonotuslistalle liittyäkseni Brightvineen. Miksi jonotuslista on olemassa ja milloin aiot avata sen?

JV: Tänä vuonna lanseeraamme alustan, jonka avulla sijoittajat voivat ostaa ja sijoittaa digitaalista omaisuutta Brightvinessa.

CJ: Aikooko Brightvine keskittyä edelleen kiinteistöihin vai onko sinulla suunnitelmia lisätä omaisuusluokkia?

JV: Brightvine keskittyy tällä hetkellä asuntolaina-, korko- ja kiinteistöalalle, mutta tutkimme jatkuvasti uusia mahdollisuuksia ja olemme avoimia hakemaan muita omaisuusluokkia tulevaisuudessa.

CJ: Miten asuntolainan myöntäjät voisivat hyötyä tuotteestasi?

JV: Tarjoamme asuntolainan liikkeeseenlaskijoille pääsyn Brightvine-portaaliin, joka on turvallinen hallintaalusta, joka lisää kiinnelainojen ja MBS:n tehokkuutta, turvallisuutta ja likviditeettiä. Lainojen myöntäjät ja myöntäjät tokenisoivat todelliset rahoitustuotteensa digitaalisiksi omaisuuksiksi, mikä mahdollistaa validoitujen tietojen helpon siirron kolmansien osapuolten, kuten sijoittajien, välittäjien ja RIA-sopimusten, kanssa. Lisäksi liikkeeseenlaskijat käyttävät Brightvine-portaalia koordinoidakseen ja toteuttaakseen digitaalisten omaisuuserien ensisijaisia tarjouksia sijoittajille.

CJ: Mitä arvelet tulevaisuuden tokenoiduille osakkeille? Luuletko, että joko tokenoiduista osakkeista ja kiinteistöistä tulee koskaan valtavirtaa, mikä vetää pääomaa pois trad-fi-sektorilta?

JV: Uskon vahvasti, että trad-fi ja DeFi sulautuvat lopulta yhteen. Trad-fi on täynnä uskomattoman älykkäitä, ahkeria ja taitavia sijoitusalan ammattilaisia. Se voi viedä jonkin aikaa, mutta uskon, että teollisuus mukautuu ja ottaa käyttöön lohkoketjun mahdollistaakseen kaikki omaisuusluokat osakkeista korkotuottoihin. Lopulta emme edes puhu tokenisoinnista. Se on yksinkertaisesti teknologia, joka ohjaa uusia rahoitusmarkkinoita, jotka ovat tehokkaampia, läpinäkyvämpiä, likvidimpiä ja helpommin saavutettavissa.

CJ: Onko sinulla pelkoa sääntelyn suhteen? Esimerkiksi tokenoidut osakkeet ja muut vastaavat arvopaperit ovat olleet viranomaisten tiukan valvonnan alaisena sen suhteen, edustavatko ne arvopapereita. Vaikuttaako tämä Brightvineen tai heidän sijoittajiinsa?

JV: Kunnioitamme ja kannustamme alan sääntelyä, ja tämän seurauksena vaatimustenmukaisuus on Brightvinen tuotteiden ja tarjonnan ytimessä. Kaikki Brightvinessa tarjottavat arvopaperit ovat asianmukaisten sääntelyelinten antamien ohjeiden mukaisia.

CJ: Olen alunperin Irlannista, jossa nuorten on ollut erittäin vaikeaa saada asuntolainaa GFC:n jälkeen, ja monet ovat jääneet kiinni vuokra-ansoihin. Hieman hypoteettinen kysymys, mutta luuletko, että tokenoiduilla kiinteistöillä ja asuntolainoilla voisi olla mahdollisuus vähentää tätä ongelmaa lopulta?

JV: Kyllä! Oletetaan, että Irlannin suuri yleisö on kiinnostunut kotiomistuksen parantamisesta koko maassa. He voisivat luoda ja rahoittaa blockchain-pohjaisen likviditeettipoolin, joka ostaa algoritmisesti Irlannin lainanottajien asuntolainoja. Tämä tuote lisää asuntolainojen likviditeettiä, kun taas validoitujen tietojen muuttumaton pääkirja vähentää asuntolainaan liittyviä kuluja. Likviditeetin lisääminen ja kulujen pienentäminen parantaa lainanottajien hinnoittelua. Parempi hinnoittelu tarkoittaa, että useammat ihmiset ovat oikeutettuja asuntolainaan, mikä puolestaan parantaa asunnon omistamista.

Lisäksi rahaston sijoittajat saavat todennäköisesti suuremman tuoton kuin jos he olisivat jättäneet varansa pankkiin! Brightvine lanseeraa tuotteen tämän ongelman ratkaisemiseksi myöhemmin tänä vuonna.