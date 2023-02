Pääkohdat

Ethereumin Shanghai-päivitys on suunniteltu maaliskuulle, jolloin kaikki panostettu ETH julkaistaan ja niistä tulee myyntikelpoisia

16,1 miljoonaa ETH:ia on tällä hetkellä panostettu, mikä vastaa 26 miljardia dollaria, 14 % koko tarjonnasta

Pääoma on paennut Ethereumin ekosysteemistä viimeisen vuoden aikana, kun Fedin korkeammat korot tarjoavat sijoittajille vaihtoehtoisen tuottolähteen, kun taas DeFi-korot ovat romahtaneet

Lukittu kokonaisarvo (TVL) Ethereumissa on laskenut yli 75 % huipustaan

Ethereumilla on suuri tapahtuma tiedossa.

Kauan odotettu Shanghain päivitys on suunniteltu maaliskuulle. Tämä on ratkaiseva päivämäärä, koska sijoittajien pitkän odotuksen jälkeen ETH 2.0 -panossopimukseen lukittu ETH vapautetaan lopulta.

Ja sitä on paljon. Tarkemmin sanottuna 16,4 miljoonaa ETH:ia, mikä vastaa 15 % koko tarjonnasta. Tämän lukitun ETH:n arvo on kirjoitushetkellä lähes 26 miljardia dollaria.

Ethereumin volyymi ja TVL ovat alhaalla

Ellet ole elänyt kiven alla, tiedät, että viimeinen vuosi krypto-alalla ei ole ollut niin hauska. Volyymit, kiinnostus ja hinnat ovat kraateroituneet avaruudessa, kun vakava makroympäristö yhdistettynä useisiin kryptoskandaaleihin ovat torpedoineet markkinoita.

Ethereumin kohdalla tapahtumamäärää tarkasteltaessa luvut ovat itse asiassa pysyneet hieman parempina kuin olisi voinut odottaa, mutta ne eivät silti ole liian kaunista luettavaa.

Päivittäisen 1,5 miljoonan tapahtuman huipusta luku on varmasti laskenut, mutta pysyy edelleen miljoonan rajan tuntumassa ja huomattavasti enemmän kuin ennen koronaa. Erityisesti useat Ethereumin kilpailijat ovat pudonneet huomattavasti enemmän, minkä seurauksena sen markkinaosuus on kasvanut; se voi olla isompi pala piirakasta, mutta piirakka on huomattavasti pienempi.

Pääoma on paennut Ethereum-ekosysteemistä

TVL on ehkä parempi indikaattori. Mittari tiivistää hyvin pääomapaon avaruudesta, kun Ethereumin arvo on pudonnut 28 miljardiin dollariin, mikä on 74 % pudotus marraskuun 2021 huippunsa 109 miljardiin dollariin verrattuna.

Sisällytin ETH-hinnan yllä olevaan kaavioon osoittaakseni kuinka korreloi tämä hinta. Tämä on tietysti intuitiivista järkeä, ja ETH:n hinta on romahtanut livenä TVL:n kanssa.

Mutta kun yllä oleva kaavio ilmaistaan ETH:na USD:n sijaan, se näyttää silti laskun.

Tämä on osoitus kryptoavaruuden laskusta yleensä, mutta myös erittäin todellisesta uhkasta DeFille, joka on talouden korkojen nousu.

Yhdysvaltojen keskuspankki on aloittanut erittäin aggressiivisen vaellussyklin, kun se pyrkii hillitsemään inflaatiota aggressiivisesti. Tämä ei ole pelkästään nostanut riskiomaisuuden hintaa, vaan se on tarjonnut kilpailukykyisen tuottolähteen sijoittajille, jotka aiemmin joutuivat siirtymään ulos riskikäyrästä, joista monet katsoivat taivaan korkeita DeFi-korkoja kohti.

Fed-korko ei ole vain hypännyt läheltä nollaa 4,5 prosenttiin, vaan DeFi-tuotto on romahtanut päinvastaiseen suuntaan, kohti 1-2 % pandemian aikana nähdyistä huimaavista tasoista, joista monet olivat vasta lapsenkengissään. Tämä on saanut ylimääräistä pääomaa pakenemaan Ethereumista.

Katse kääntyy nyt Shanghai-päivitykseen

Kaikkien katseet kääntyvät nyt Shanghai-päivitykseen, Ethereumin seuraavaan suureen päivämäärään Merge-tapahtuman jälkeen, joka käynnistyi syyskuussa ja muunsi verkon Proof-of-Stake-protokollaksi sen aiemman Proof-of-Work-konsensuksen sijaan.

Vaikka likvidit panosvaihtoehdot ovat antaneet monille sijoittajille mahdollisuuden käydä kauppaa ETH:lla, niin suuren ETH:n vapauttaminen on silti iso juttu. Jatkan vielä toista artikkelia siitä, mitä tämä voisi tarkoittaa ETH:n hinnalle, mutta mitä tulee perustekijöihin ja verkon jatkuvaan kehittämiseen, se on varmasti askel oikeaan suuntaan.

Yhdistäminen kesti, mutta tuli ja meni sujuvasti syyskuussa. Shanghain päivitys on sen seuraava vaihe.